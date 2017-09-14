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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11067110681106911070

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 17:34

  Игорь Алексеевич написав:и из салона мазду - 626 и на фирму вольво - 850
не было тогда салонов мазда и вольво. Кто бы в них покупал? Первые автосалоны что я видел были лады - таврии, между которых стоял страшно дорогой опель астра украинской сборки, потом появились салоны шкода, ланос авэо.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 25 лис, 2024 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 17:47

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:и из салона мазду - 626 и на фирму вольво - 850
не было тогда салонов мазда и вольво. Кто бы в них покупал? Первые автосалоны что я видел были лады - таврии, между которых стоял страшно дорогой опель астра украинской сборки, потом появились салоны ланос авэо.

В Дніпрі був автосалон Mazda з 1992 року. Volvo десь з 1998.
Багато народу їздили на крадених з Німеччини, вони не були як автосалони, але через знайомих можна було тачку пригнать.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 17:50

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:и из салона мазду - 626 и на фирму вольво - 850
не было тогда салонов мазда и вольво. Кто бы в них покупал? Первые автосалоны что я видел были лады - таврии, между которых стоял страшно дорогой опель астра украинской сборки, потом появились салоны ланос авэо.
В Днепре уже был салон Мазда. Именно там я купил её в 95г. Кто из Днепра, то знал этот салон, находился по ул. Запорожское шоссе. Конечно не каждый мог такие купить машины, но у меня был тогда хороший бизнес и я мог себе позволить покупать. Многие не умели продавать по б.н. и боялись кредитов. А это была фишка в то время, когда инфл. составляла от 100%
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 18:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:Первые автосалоны что я видел были лады - таврии,
Салон с продажей Таврии был у нас с 91г. И там Таврию продавали только за валюту.
А у меня бизнес начинался с 92года именно по продажам Таврии, ЗАЗ и прицепов Степок, но по б.н.. Кредит - машины, инфляция и по кругу в мес. из 100 таврий - 20 машин оставалось чистыми. Основные покупатели были фермеры, предприятия и др. у кого было много б.н. денег и срочно надо было их превращать в валюту. В ходу были тогда чековые книжки. 2 мин и деньги на счету. Типа сег. карточек))
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  #<1 ... 11067110681106911070
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