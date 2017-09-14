Додано: Пон 25 лис, 2024 17:50

Wirująświatła написав: Игорь Алексеевич написав: и из салона мазду - 626 и на фирму вольво - 850 и из салона мазду - 626 и на фирму вольво - 850 не было тогда салонов мазда и вольво. Кто бы в них покупал? Первые автосалоны что я видел были лады - таврии, между которых стоял страшно дорогой опель астра украинской сборки, потом появились салоны ланос авэо. не было тогда салонов мазда и вольво. Кто бы в них покупал? Первые автосалоны что я видел были лады - таврии, между которых стоял страшно дорогой опель астра украинской сборки, потом появились салоны ланос авэо.

В Днепре уже был салон Мазда. Именно там я купил её в 95г. Кто из Днепра, то знал этот салон, находился по ул. Запорожское шоссе. Конечно не каждый мог такие купить машины, но у меня был тогда хороший бизнес и я мог себе позволить покупать. Многие не умели продавать по б.н. и боялись кредитов. А это была фишка в то время, когда инфл. составляла от 100%