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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1106811069110701107111072>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 17:34

  Игорь Алексеевич написав:и из салона мазду - 626 и на фирму вольво - 850
не было тогда салонов мазда и вольво. Кто бы в них покупал? Первые автосалоны что я видел были лады - таврии, между которых стоял страшно дорогой опель астра украинской сборки, потом появились салоны шкода, ланос авэо.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 25 лис, 2024 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 17:47

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:и из салона мазду - 626 и на фирму вольво - 850
не было тогда салонов мазда и вольво. Кто бы в них покупал? Первые автосалоны что я видел были лады - таврии, между которых стоял страшно дорогой опель астра украинской сборки, потом появились салоны ланос авэо.

В Дніпрі був автосалон Mazda з 1992 року. Volvo десь з 1998.
Багато народу їздили на крадених з Німеччини, вони не були як автосалони, але через знайомих можна було тачку пригнать.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 17:50

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:и из салона мазду - 626 и на фирму вольво - 850
не было тогда салонов мазда и вольво. Кто бы в них покупал? Первые автосалоны что я видел были лады - таврии, между которых стоял страшно дорогой опель астра украинской сборки, потом появились салоны ланос авэо.
В Днепре уже был салон Мазда. Именно там я купил её в 95г. Кто из Днепра, то знал этот салон, находился по ул. Запорожское шоссе. Конечно не каждый мог такие купить машины, но у меня был тогда хороший бизнес и я мог себе позволить покупать. Многие не умели продавать по б.н. и боялись кредитов. А это была фишка в то время, когда инфл. составляла от 100%
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 18:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

:!:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 25 лис, 2024 18:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 18:13

  Игорь Алексеевич написав:
  budivelnik написав:ЯЗараз москалі луплять по своїй території , ми цю територію мінуємо бо не нам розміновувати...
Якщо вийдем на свою то виграємо 150 км фронту, але при цьому бити будуть по нашій...
Тому поки не витіснили - доти пєм кров...
Да они и так бьют по нашей особенно последнию неделю. Запорожье было более менее спокойным, раз в 2-3 мес. куда то сильно бахкало, а теперь с 22.00 постоянно летают кабы, шахеды и бахкает по всему городу. Просто мало про это пишут и говорят СМИ, но город начинает превращаться в Харьков. Тогда тоже начиналось так же с обстрелами города. А теперь Харьков день и ночь живёт с постоянными бахами по домам.
Хіба можна бути таким примітивом?
Ви завжди біжите палити хату сусідо після того як ваша загорілась?
Від того що відведуть з Курської - ні по Запоріжжю ні по Харкову бити не перестануть... але почнуть бити по Сумщині...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 18:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Від того що відведуть з Курської - ні по Запоріжжю ні по Харкову бити не перестануть... але почнуть бити по Сумщині...
Мы просто меньше потеряем нашей тогда терр. А так теряем нашу и теряем кстати хорошо подг. людей в курске, который не имеет стратег. значения. Раша сейчас поэтому и наступает очень активно на Донецком направл., т.к. все наши хорошо подг. войска и техника сосред под курском. Уже была у нас одна ошибка, когда под Бахмутом раша выставила на убой зэков, а мы потеряли там хорошо обученный офиц. состав. Теперь у нас с офиц составом большая проблема.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 18:23

  Игорь Алексеевич написав:
  budivelnik написав:Від того що відведуть з Курської - ні по Запоріжжю ні по Харкову бити не перестануть... але почнуть бити по Сумщині...
Мы просто меньше потеряем нашей тогда терр. А так теряем нашу и теряем кстати хорошо подг. людей в курске, который не имеет стратег. значения. Раша сейчас поэтому и наступает очень активно, т.к. все наши хорошо подг. войска и техника сосред под курском.
Ще раз
1 Ніхто з тут присутніх не має військового звання вище майор (ну може воєнпенс полковник)
2 Такі звання не дають можливостей оцінити правильність знаходження тих чи інших підрозділів
3 Чомусь в мене думка що москалям якраз на руку більш щільне розташування наших військ на територіях по яким вони можуть працювати кабами
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 18:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:1 Ніхто з тут присутніх не має військового звання вище майор (ну може воєнпенс полковник)
Я тоже не военный, но многие вонные на форумах и в ютубе не одобряют ЗЕ, что он сосредоточил лучшие войска и технику в курске, который не имеет стратег. значения и оголил фронт на Донецком направлении.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 18:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А в 1997 не очень у многих были мобильные телефоны.


треба зрозуміти , що саме у вас він був :?:

моя перша мобілка Nokia 3210 (придбав в Испанії 1999, в Києві (прямо в Борисполі) знали "блокіровку" і продали сімку Київстар)

Nokia 3210 — двухдиапазонный сотовый телефон фирмы Nokia, выпущенный в 1999 году; один из самых успешных телефонов в истории — всего было продано 160 миллионов экземпляров модели. 151 г.


в 1996 к нас "бандіти" були з pagers
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 18:37

  d44 написав:Знов щось тему підняли по зниженню до 55 років граничного вікуНа цей раз депутатська фігури крупніші - Гончаренко, Тимошенко... Точно вибори скоро

на 3й рік до декотрих з високим IQ/EQ щось почало доходити що з 50+ воєн як з івна пуля, але спочатку на болотах, потім копія тутай
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  #<1 ... 1106811069110701107111072>
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