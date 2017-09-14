не было тогда салонов мазда и вольво. Кто бы в них покупал? Первые автосалоны что я видел были лады - таврии, между которых стоял страшно дорогой опель астра украинской сборки, потом появились салоны шкода, ланос авэо.
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Додано: Пон 25 лис, 2024 17:34
не было тогда салонов мазда и вольво. Кто бы в них покупал? Первые автосалоны что я видел были лады - таврии, между которых стоял страшно дорогой опель астра украинской сборки, потом появились салоны шкода, ланос авэо.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 25 лис, 2024 17:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 25 лис, 2024 17:47
В Дніпрі був автосалон Mazda з 1992 року. Volvo десь з 1998.
Багато народу їздили на крадених з Німеччини, вони не були як автосалони, але через знайомих можна було тачку пригнать.
Додано: Пон 25 лис, 2024 17:50
В Днепре уже был салон Мазда. Именно там я купил её в 95г. Кто из Днепра, то знал этот салон, находился по ул. Запорожское шоссе. Конечно не каждый мог такие купить машины, но у меня был тогда хороший бизнес и я мог себе позволить покупать. Многие не умели продавать по б.н. и боялись кредитов. А это была фишка в то время, когда инфл. составляла от 100%
Додано: Пон 25 лис, 2024 18:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 25 лис, 2024 18:22, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 25 лис, 2024 18:13
Хіба можна бути таким примітивом?
Ви завжди біжите палити хату сусідо після того як ваша загорілась?
Від того що відведуть з Курської - ні по Запоріжжю ні по Харкову бити не перестануть... але почнуть бити по Сумщині...
Додано: Пон 25 лис, 2024 18:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мы просто меньше потеряем нашей тогда терр. А так теряем нашу и теряем кстати хорошо подг. людей в курске, который не имеет стратег. значения. Раша сейчас поэтому и наступает очень активно на Донецком направл., т.к. все наши хорошо подг. войска и техника сосред под курском. Уже была у нас одна ошибка, когда под Бахмутом раша выставила на убой зэков, а мы потеряли там хорошо обученный офиц. состав. Теперь у нас с офиц составом большая проблема.
Додано: Пон 25 лис, 2024 18:23
Ще раз
1 Ніхто з тут присутніх не має військового звання вище майор (ну може воєнпенс полковник)
2 Такі звання не дають можливостей оцінити правильність знаходження тих чи інших підрозділів
3 Чомусь в мене думка що москалям якраз на руку більш щільне розташування наших військ на територіях по яким вони можуть працювати кабами
Додано: Пон 25 лис, 2024 18:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я тоже не военный, но многие вонные на форумах и в ютубе не одобряют ЗЕ, что он сосредоточил лучшие войска и технику в курске, который не имеет стратег. значения и оголил фронт на Донецком направлении.
Додано: Пон 25 лис, 2024 18:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
треба зрозуміти , що саме у вас він був
моя перша мобілка Nokia 3210 (придбав в Испанії 1999, в Києві (прямо в Борисполі) знали "блокіровку" і продали сімку Київстар)
в 1996 к нас "бандіти" були з pagers
Додано: Пон 25 лис, 2024 18:37
на 3й рік до декотрих з високим IQ/EQ щось почало доходити що з 50+ воєн як з івна пуля, але спочатку на болотах, потім копія тутай
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