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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11069110701107111072>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 18:39

  Игорь Алексеевич написав:
  budivelnik написав:1 Ніхто з тут присутніх не має військового звання вище майор (ну може воєнпенс полковник)
Я тоже не военный, но многие вонные на форумах и в ютубе не одобряют ЗЕ, что он сосредоточил лучшие войска и технику в курске, который не имеет стратег. значения и оголил фронт на Донецком направлении.
Зверніть увагу
Ті хто ЗНАЄ реальний стан речей по фронту в 1000 км - не обговорюють
Ті хто бачить обстановку на фронті 10 км - мають СВОЮ думку.

Як думаєте - чи знають вони більше Вас про РЕАЛЬНУ необхідність тих чи інших рішень , які знаходяться на відстані в 100-1000 км від них?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 18:42

  Бетон написав:Одесситы, тут вам Олежка Александрович передает привет из солнечного Монако

Глава Одесской ОВА Кипер устроил  скандал в казино Монте-Карло, потому что не согласился с проигранной суммой

На війні як на війні (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 18:44

  Игорь Алексеевич написав:Мясо свинина получается перевести на грн - 150грн. И у нас такая же цена в ТЦ. Поэтому что и как у них реально по санкциям и ценам
причем тут санкции к мясу? Под санкциями военка. На рф свободно продаются овощи фрукты с турции, те же стиралки наверное пр-ва китай. Ну откажется candy будет mandy. Вместо одного производителя тут же зайдет другой или другая этикетка. В днепре была фирма торгующая пищевой фольгой. Они сами наматывали ее на цилиндр клеили польскую этикетку и продавали. Чудес на свете очень много. Глобализация + сильный Китай где можно купить почти всё.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 25 лис, 2024 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 18:46

  Игорь Алексеевич написав:Зеленський після доповіді Сирського: бачимо загрози на Запорізькому напрямку

https://www.radiosvoboda.org/a/news-zel ... 15188.html

Курская обл. - там политич. решение или...? Может надо выводить войска из этого региона и соредоточить их на Донецком и Запорожском направлениях. А иначе может прийти большая беда.

а як же обмін територіями на кращих переговорних позиціях? і з втратами на Донбасі якось невдобно вийшло
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 18:46

нет души, нет чувства сострадания и нет совести

це Путін сказав про себе



недоумок
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 18:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Читаю інтерв'ю хорошого знайомого і бачу як він "дипломатично" обходить правду, особливо щодо морального духу. А ще журналісти прізвище перекрутили, не знаю як так можна...
https://www.radiosvoboda.org/a/uhorets- ... 0icL_Ly4Bw
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 25 лис, 2024 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 18:52

prodigy набор слов. Капец глава ядерной державы.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 18:54

  Бетон написав:Одесситы, тут вам Олежка Александрович передает привет из солнечного Монако

Глава Одесской ОВА Кипер устроил  скандал в казино Монте-Карло, потому что не согласился с проигранной суммой


дайте лінк на цю історію (тільке не україна.ру, або news-odessa.ru), немає?
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 19:03

  Wirująświatła написав:prodigy набор слов. Капец глава ядерной державы.


афазия в ранней сдадии?
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 19:04

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Мясо свинина получается перевести на грн - 150грн. И у нас такая же цена в ТЦ. Поэтому что и как у них реально по санкциям и ценам
причем тут санкции к мясу? Под санкциями военка. На рф свободно продаются овощи фрукты с турции, те же стиралки наверное пр-ва китай. Ну откажется candy будет mandy. Вместо одного производителя тут же зайдет другой или другая этикетка. В днепре была фирма торгующая пищевой фольгой. Они сами наматывали ее на цилиндр клеили польскую этикетку и продавали. Чудес на свете очень много. Глобализация + сильный Китай где можно купить почти всё.
Который раз пишу, давайте думать, но не как учил нас совок строго по линии и строго согласно текста, как на сьездах комп. партии. Более обширно мыслить. Трамп 24 часа - это не означает, что моментально. Мясо по 150грн - это не означает товар санкц. Ведь там текст изнач. был про бытовую технику и только потом написал про продукты питания. Это означает, что стоимость продуктов питания у них такая же как и у нас и нет у них ажиотажа за продуктами питания, как пишут наши СМИ.
Если они врут, то не стоит и нам этого делать. Есть проблемы и у них и у нас по продуктам питания. Если у них проблема с сл.маслом то типа у нас её нет??? Или те же яйца по 70-80грн. это не проблема у нас?, а у них ажиотаж и пустые типа полки....?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 25 лис, 2024 19:10, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 11069110701107111072>
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