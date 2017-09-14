budivelnik написав:1 Ніхто з тут присутніх не має військового звання вище майор (ну може воєнпенс полковник)
Я тоже не военный, но многие вонные на форумах и в ютубе не одобряют ЗЕ, что он сосредоточил лучшие войска и технику в курске, который не имеет стратег. значения и оголил фронт на Донецком направлении.
Зверніть увагу Ті хто ЗНАЄ реальний стан речей по фронту в 1000 км - не обговорюють Ті хто бачить обстановку на фронті 10 км - мають СВОЮ думку.
Як думаєте - чи знають вони більше Вас про РЕАЛЬНУ необхідність тих чи інших рішень , які знаходяться на відстані в 100-1000 км від них?
Игорь Алексеевич написав:Мясо свинина получается перевести на грн - 150грн. И у нас такая же цена в ТЦ. Поэтому что и как у них реально по санкциям и ценам
причем тут санкции к мясу? Под санкциями военка. На рф свободно продаются овощи фрукты с турции, те же стиралки наверное пр-ва китай. Ну откажется candy будет mandy. Вместо одного производителя тут же зайдет другой или другая этикетка. В днепре была фирма торгующая пищевой фольгой. Они сами наматывали ее на цилиндр клеили польскую этикетку и продавали. Чудес на свете очень много. Глобализация + сильный Китай где можно купить почти всё.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 25 лис, 2024 18:46, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:Мясо свинина получается перевести на грн - 150грн. И у нас такая же цена в ТЦ. Поэтому что и как у них реально по санкциям и ценам
причем тут санкции к мясу? Под санкциями военка. На рф свободно продаются овощи фрукты с турции, те же стиралки наверное пр-ва китай. Ну откажется candy будет mandy. Вместо одного производителя тут же зайдет другой или другая этикетка. В днепре была фирма торгующая пищевой фольгой. Они сами наматывали ее на цилиндр клеили польскую этикетку и продавали. Чудес на свете очень много. Глобализация + сильный Китай где можно купить почти всё.
Который раз пишу, давайте думать, но не как учил нас совок строго по линии и строго согласно текста, как на сьездах комп. партии. Более обширно мыслить. Трамп 24 часа - это не означает, что моментально. Мясо по 150грн - это не означает товар санкц. Ведь там текст изнач. был про бытовую технику и только потом написал про продукты питания. Это означает, что стоимость продуктов питания у них такая же как и у нас и нет у них ажиотажа за продуктами питания, как пишут наши СМИ. Если они врут, то не стоит и нам этого делать. Есть проблемы и у них и у нас по продуктам питания. Если у них проблема с сл.маслом то типа у нас её нет??? Или те же яйца по 70-80грн. это не проблема у нас?, а у них ажиотаж и пустые типа полки....?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 25 лис, 2024 19:10, всього редагувалось 1 раз.