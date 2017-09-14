Додано: Пон 25 лис, 2024 19:04

Wirująświatła написав: Игорь Алексеевич написав: Мясо свинина получается перевести на грн - 150грн. И у нас такая же цена в ТЦ. Поэтому что и как у них реально по санкциям и ценам Мясо свинина получается перевести на грн - 150грн. И у нас такая же цена в ТЦ. Поэтому что и как у них реально по санкциям и ценам причем тут санкции к мясу? Под санкциями военка. На рф свободно продаются овощи фрукты с турции, те же стиралки наверное пр-ва китай. Ну откажется candy будет mandy. Вместо одного производителя тут же зайдет другой или другая этикетка. В днепре была фирма торгующая пищевой фольгой. Они сами наматывали ее на цилиндр клеили польскую этикетку и продавали. Чудес на свете очень много. Глобализация + сильный Китай где можно купить почти всё. причем тут санкции к мясу? Под санкциями военка. На рф свободно продаются овощи фрукты с турции, те же стиралки наверное пр-ва китай. Ну откажется candy будет mandy. Вместо одного производителя тут же зайдет другой или другая этикетка. В днепре была фирма торгующая пищевой фольгой. Они сами наматывали ее на цилиндр клеили польскую этикетку и продавали. Чудес на свете очень много. Глобализация + сильный Китай где можно купить почти всё.

Который раз пишу, давайте думать, но не как учил нас совок строго по линии и строго согласно текста, как на сьездах комп. партии. Более обширно мыслить. Трамп 24 часа - это не означает, что моментально. Мясо по 150грн - это не означает товар санкц. Ведь там текст изнач. был про бытовую технику и только потом написал про продукты питания. Это означает, что стоимость продуктов питания у них такая же как и у нас и нет у них ажиотажа за продуктами питания, как пишут наши СМИ.Если они врут, то не стоит и нам этого делать. Есть проблемы и у них и у нас по продуктам питания. Если у них проблема с сл.маслом то типа у нас её нет??? Или те же яйца по 70-80грн. это не проблема у нас?, а у них ажиотаж и пустые типа полки....?