Думаю ему что то вкололи для настроения. Есть такие препараты корректоры настроения. А когда настроение хорошее, развязывается язык и вся мощь интеллекта льется на окружающих. На любую тему. Полёт мысли.
|
|
|
Додано: Пон 25 лис, 2024 19:10
Думаю ему что то вкололи для настроения. Есть такие препараты корректоры настроения. А когда настроение хорошее, развязывается язык и вся мощь интеллекта льется на окружающих. На любую тему. Полёт мысли.
Додано: Пон 25 лис, 2024 19:22
Посолка Канади в Україні Наталка Цмоць розповіла, що від початку війни Росії проти України середній вік українського військового зріс на 10 років — приблизно від 30 до 40 років.
командир мінометної батареї Мирослав Борисенко заявив, що потенційному зниженню мобілізаційного віку в Україні є історичне виправдання — в усіх війнах військовослужбовцям в середньому було по 25-26 років. Сьогодні ж середній вік українського захисника — 55 років.
Ще є 100 тисяч: у Раді розповіли про резерви для мобілізації та зміни у бронюванні
Нардепка також повідомила про кількість військових пенсіонерів "спроможного віку", яких можна призвати: їх близько 100 тис. Водночас 40 тисяч українців цієї категорії вже на фронті.
"Там ще є ресурси, тож можна завдяки ротації це питання вирішувати, це один із найреалістичніших шляхів. Ті, які ще не пенсійного віку, тобто спроможні тримати зброю в руках, і отримують лише пенсії від держави, їх це десь понад 100 тисяч" , — заявила Констанкевич.
В органах прокуратури 524 прокурори мають інвалідність , — Гончаренко
|