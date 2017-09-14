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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11069110701107111072

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 19:10

  prodigy написав:
  Wirująświatła написав:prodigy набор слов. Капец глава ядерной державы.


афазия в ранней сдадии?

Думаю ему что то вкололи для настроения. Есть такие препараты корректоры настроения. А когда настроение хорошее, развязывается язык и вся мощь интеллекта льется на окружающих. На любую тему. Полёт мысли.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 19:22

  flyman написав:
  d44 написав:Знов щось тему підняли по зниженню до 55 років граничного вікуНа цей раз депутатська фігури крупніші - Гончаренко, Тимошенко... Точно вибори скоро

на 3й рік до декотрих з високим IQ/EQ щось почало доходити що з 50+ воєн як з івна пуля, але спочатку на болотах, потім копія тутай



Посолка Канади в Україні Наталка Цмоць розповіла, що від початку війни Росії проти України середній вік українського військового зріс на 10 років — приблизно від 30 до 40 років.

командир мінометної батареї Мирослав Борисенко заявив, що потенційному зниженню мобілізаційного віку в Україні є історичне виправдання — в усіх війнах військовослужбовцям в середньому було по 25-26 років. Сьогодні ж середній вік українського захисника — 55 років. :shock:
https://zn.ua/ukr/war/serednij-vik-ukra ... nadi-.html

Ще є 100 тисяч: у Раді розповіли про резерви для мобілізації та зміни у бронюванні 8)

Нардепка також повідомила про кількість військових пенсіонерів "спроможного віку", яких можна призвати: їх близько 100 тис. Водночас 40 тисяч українців цієї категорії вже на фронті.
"Там ще є ресурси, тож можна завдяки ротації це питання вирішувати, це один із найреалістичніших шляхів. Ті, які ще не пенсійного віку, тобто спроможні тримати зброю в руках, і отримують лише пенсії від держави, їх це десь понад 100 тисяч" :shock: , — заявила Констанкевич.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/680 ... udey-video


В органах прокуратури 524 прокурори мають інвалідність :lol: , — Гончаренко
https://focus.ua/uk/ukraine/680395-v-uk ... oncharenko
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