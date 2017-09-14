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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11069110701107111072

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 19:10

  prodigy написав:
  Wirująświatła написав:prodigy набор слов. Капец глава ядерной державы.


афазия в ранней сдадии?

Думаю ему что то вкололи для настроения. Есть такие препараты корректоры настроения. А когда настроение хорошее, развязывается язык и вся мощь интеллекта льется на окружающих. На любую тему. Полёт мысли.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 19:22

  flyman написав:
  d44 написав:Знов щось тему підняли по зниженню до 55 років граничного вікуНа цей раз депутатська фігури крупніші - Гончаренко, Тимошенко... Точно вибори скоро

на 3й рік до декотрих з високим IQ/EQ щось почало доходити що з 50+ воєн як з івна пуля, але спочатку на болотах, потім копія тутай



Посолка Канади в Україні Наталка Цмоць розповіла, що від початку війни Росії проти України середній вік українського військового зріс на 10 років — приблизно від 30 до 40 років.

командир мінометної батареї Мирослав Борисенко заявив, що потенційному зниженню мобілізаційного віку в Україні є історичне виправдання — в усіх війнах військовослужбовцям в середньому було по 25-26 років. Сьогодні ж середній вік українського захисника — 55 років. :shock:
https://zn.ua/ukr/war/serednij-vik-ukra ... nadi-.html

Ще є 100 тисяч: у Раді розповіли про резерви для мобілізації та зміни у бронюванні 8)

Нардепка також повідомила про кількість військових пенсіонерів "спроможного віку", яких можна призвати: їх близько 100 тис. Водночас 40 тисяч українців цієї категорії вже на фронті.
"Там ще є ресурси, тож можна завдяки ротації це питання вирішувати, це один із найреалістичніших шляхів. Ті, які ще не пенсійного віку, тобто спроможні тримати зброю в руках, і отримують лише пенсії від держави, їх це десь понад 100 тисяч" :shock: , — заявила Констанкевич.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/680 ... udey-video


В органах прокуратури 524 прокурори мають інвалідність :lol: , — Гончаренко
https://focus.ua/uk/ukraine/680395-v-uk ... oncharenko
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 19:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:командир мінометної батареї Мирослав Борисенко заявив, що .... Сьогодні ж середній вік українського захисника — 55 років.

Командир навряд чи володіє всією статистикою. Умовно, щоб вийти на середній 55 р. маючи 100 тис 25-30 років потрібно 900 тис 55-60 років. Я розумію, що б-ть володіє математикою на рівні Верховного Головнокомандувача, але краще це не афішувати.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 19:56

  Игорь Алексеевич написав:
  budivelnik написав:1 Ніхто з тут присутніх не має військового звання вище майор (ну може воєнпенс полковник)
Я тоже не военный, но многие вонные на форумах и в ютубе не одобряют ЗЕ, что он сосредоточил лучшие войска и технику в курске, который не имеет стратег. значения и оголил фронт на Донецком направлении.

Є мисль, що там якась інша стратегія.)
Що для нас декларується як перемога України?
1. З путіном ми вести переговори не збираємся.
2.Ідея не втім щоб дійти до останньої верби. (Це російську агресію не зупинить.)
Обмін територіями не передбачався. Захід на територію росії мав викликати невдоволення кремлем і зміну влади на "правильних" руських.
Тоді вони приймуть наші умови... і умови наших партнерів.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 19:57

The Times звинуватила українську владу у корупції, через яку провалили реалізацію програми захисту енергооб’єктів
Тимошенко вимагав 10-відсоткову винагороду від компаній за відбір та подання їхніх проєктів на затвердження. :lol: 8)
https://zn.ua/ukr/energetics/-the-times ... ektiv.html

Рада «тихцем» дозволила не конфісковувати майно деяких обвинувачених в корупції 8)
Норма, яку прибрали, була частиною домовленості з ЄС щодо надання Україні коштів.
Шабунін звернув увагу, що Україна вже встигла отримати вказані кошти. І тільки після цього прибрали норму про конфіскацію майна. :lol:
https://zn.ua/ukr/POLITICS/rada-po-tikh ... tsiji.html

Конфіскацію майна корупціонерів, які пішли на угоду зі слідством, знищили законом про позбавлення колаборантів державних нагород.
Нагадаю, законопроєкт про позбавлення колаборантів держнагород вніс президент. 8) Щоправда я не думаю, що саме він автор кидка європейців.

Але Зеленський несе політичну відповідальність за людей, які точно бачили цю проблему, проте спеціально лишили її в тексті. І не важливо чи це голова профільного комітету Ради Іонушас, чи заступник Єрмака – Татаров.

А, можливо, я помиляюся, і саме таке було заплановано від початку: заховати корупційний кидок в суспільно важливий законопроєкт (про позбавлення колаборантів держнагород).

Якщо це кидок корумпантами в тому числі президента, то помилку депутати виправлять вже найближчим часом. А самих схемарів – покарають.

Якщо ж все залишать як є – то це планувалося від початку і це був свідомий кидок Євросоюзу (без грошей якого ми програємо).
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 20:08

  jump написав:The Times звинуватила українську владу у корупції, через яку провалили реалізацію програми захисту енергооб’єктів
Тимошенко вимагав 10-відсоткову винагороду від компаній за відбір та подання їхніх проєктів на затвердження. :lol: 8)
https://zn.ua/ukr/energetics/-the-times ... ektiv.html

Рада «тихцем» дозволила не конфісковувати майно деяких обвинувачених в корупції 8)
Норма, яку прибрали, була частиною домовленості з ЄС щодо надання Україні коштів.
Шабунін звернув увагу, що Україна вже встигла отримати вказані кошти. І тільки після цього прибрали норму про конфіскацію майна. :lol:
https://zn.ua/ukr/POLITICS/rada-po-tikh ... tsiji.html

Конфіскацію майна корупціонерів, які пішли на угоду зі слідством, знищили законом про позбавлення колаборантів державних нагород.
Нагадаю, законопроєкт про позбавлення колаборантів держнагород вніс президент. 8) Щоправда я не думаю, що саме він автор кидка європейців.

Але Зеленський несе політичну відповідальність за людей, які точно бачили цю проблему, проте спеціально лишили її в тексті. І не важливо чи це голова профільного комітету Ради Іонушас, чи заступник Єрмака – Татаров.

А, можливо, я помиляюся, і саме таке було заплановано від початку: заховати корупційний кидок в суспільно важливий законопроєкт (про позбавлення колаборантів держнагород).

Якщо це кидок корумпантами в тому числі президента, то помилку депутати виправлять вже найближчим часом. А самих схемарів – покарають.

Якщо ж все залишать як є – то це планувалося від початку і це був свідомий кидок Євросоюзу (без грошей якого ми програємо).

я такого оголтєлого дерибану навкруги ще за життя не бачив. та дуже сподіваюсь, що більше не побачу.
сил вже немає все це терпіти
якісь лачени, кравці повилазили чиїсь молокососи. синки депутатів різні. розїзжають по казино, скуповються в парижі в шанель і ви тільки уявіть в цей же день по телевізору звинувачують ухилянтів і кричать щоб не випускали чоловіків з країни.
ну як так можна?


  барабашов написав:
  Бетон написав:Джокер - роман кравец и рамина, два патриота, регулярно выезжающих за границу. Ох и черти

Джокер этот тот на которого попёр буром Борух наш и телегу его стёр
А Рамина кто это? Не та ли девочка чуть младше вас, чей папа рынки на левом контролировал?

джокер это рома кравец, прислужник филатова а сейчас ОП. постоянно пишет, что ухылятны будут наказаны, выехавшие из страны - найдены. его подружка - рамина, ведущая программ, постоянно унижает мужчин в их желании выехать. их засняли в париже за покупками в шанель. ты вообще представь уровень цинизма
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 20:43

jump

Вчора тобі заважали якісь схиднякі , які з песиками тобі життя перейшли .....
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 20:44

  Игорь Алексеевич написав:и нет у них ажиотажа за продуктами питания, как пишут наши СМИ.
наши сми ничего такого не пишут да и откуда им знать? Про рф вообще мало инфы приходится читать их помойки. Пока никаких признаков что там закончились деньги нет.

про нашу экономику
https://t.me/thinktankces
про росийскую
https://t.me/tutstata
про европейскую
https://t.me/eurograf
по мировую
https://t.me/infografo
https://t.me/ekonomika24
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 20:57

Момент удара ATACMS по Курской области 😱

Видео публикуют военкоры. Также они сообщают детали атаки на регион, которая произошла 23 ноября: https://t.me/c/1713708838/39603

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина

Запрет планируется ввести на полгода, начиная с 1 марта 2025 года.
https://t.me/c/1713708838/29197


а это типичная русская реакция. мудрость, культура и доброта слились воедино
https://t.me/c/1713708838/29190
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  #<1 ... 11069110701107111072
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