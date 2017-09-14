Думаю ему что то вкололи для настроения. Есть такие препараты корректоры настроения. А когда настроение хорошее, развязывается язык и вся мощь интеллекта льется на окружающих. На любую тему. Полёт мысли.
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Додано: Пон 25 лис, 2024 19:10
Думаю ему что то вкололи для настроения. Есть такие препараты корректоры настроения. А когда настроение хорошее, развязывается язык и вся мощь интеллекта льется на окружающих. На любую тему. Полёт мысли.
Додано: Пон 25 лис, 2024 19:22
Посолка Канади в Україні Наталка Цмоць розповіла, що від початку війни Росії проти України середній вік українського військового зріс на 10 років — приблизно від 30 до 40 років.
командир мінометної батареї Мирослав Борисенко заявив, що потенційному зниженню мобілізаційного віку в Україні є історичне виправдання — в усіх війнах військовослужбовцям в середньому було по 25-26 років. Сьогодні ж середній вік українського захисника — 55 років.
Ще є 100 тисяч: у Раді розповіли про резерви для мобілізації та зміни у бронюванні
Нардепка також повідомила про кількість військових пенсіонерів "спроможного віку", яких можна призвати: їх близько 100 тис. Водночас 40 тисяч українців цієї категорії вже на фронті.
"Там ще є ресурси, тож можна завдяки ротації це питання вирішувати, це один із найреалістичніших шляхів. Ті, які ще не пенсійного віку, тобто спроможні тримати зброю в руках, і отримують лише пенсії від держави, їх це десь понад 100 тисяч" , — заявила Констанкевич.
В органах прокуратури 524 прокурори мають інвалідність , — Гончаренко
Додано: Пон 25 лис, 2024 19:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Командир навряд чи володіє всією статистикою. Умовно, щоб вийти на середній 55 р. маючи 100 тис 25-30 років потрібно 900 тис 55-60 років. Я розумію, що б-ть володіє математикою на рівні Верховного Головнокомандувача, але краще це не афішувати.
Додано: Пон 25 лис, 2024 19:56
Є мисль, що там якась інша стратегія.)
Що для нас декларується як перемога України?
1. З путіном ми вести переговори не збираємся.
2.Ідея не втім щоб дійти до останньої верби. (Це російську агресію не зупинить.)
Обмін територіями не передбачався. Захід на територію росії мав викликати невдоволення кремлем і зміну влади на "правильних" руських.
Тоді вони приймуть наші умови... і умови наших партнерів.
Додано: Пон 25 лис, 2024 19:57
The Times звинуватила українську владу у корупції, через яку провалили реалізацію програми захисту енергооб’єктів
Тимошенко вимагав 10-відсоткову винагороду від компаній за відбір та подання їхніх проєктів на затвердження.
Рада «тихцем» дозволила не конфісковувати майно деяких обвинувачених в корупції
Норма, яку прибрали, була частиною домовленості з ЄС щодо надання Україні коштів.
Шабунін звернув увагу, що Україна вже встигла отримати вказані кошти. І тільки після цього прибрали норму про конфіскацію майна.
Конфіскацію майна корупціонерів, які пішли на угоду зі слідством, знищили законом про позбавлення колаборантів державних нагород.
Нагадаю, законопроєкт про позбавлення колаборантів держнагород вніс президент. Щоправда я не думаю, що саме він автор кидка європейців.
Але Зеленський несе політичну відповідальність за людей, які точно бачили цю проблему, проте спеціально лишили її в тексті. І не важливо чи це голова профільного комітету Ради Іонушас, чи заступник Єрмака – Татаров.
А, можливо, я помиляюся, і саме таке було заплановано від початку: заховати корупційний кидок в суспільно важливий законопроєкт (про позбавлення колаборантів держнагород).
Якщо це кидок корумпантами в тому числі президента, то помилку депутати виправлять вже найближчим часом. А самих схемарів – покарають.
Якщо ж все залишать як є – то це планувалося від початку і це був свідомий кидок Євросоюзу (без грошей якого ми програємо).
Додано: Пон 25 лис, 2024 20:08
я такого оголтєлого дерибану навкруги ще за життя не бачив. та дуже сподіваюсь, що більше не побачу.
сил вже немає все це терпіти
якісь лачени, кравці повилазили чиїсь молокососи. синки депутатів різні. розїзжають по казино, скуповються в парижі в шанель і ви тільки уявіть в цей же день по телевізору звинувачують ухилянтів і кричать щоб не випускали чоловіків з країни.
ну як так можна?
джокер это рома кравец, прислужник филатова а сейчас ОП. постоянно пишет, что ухылятны будут наказаны, выехавшие из страны - найдены. его подружка - рамина, ведущая программ, постоянно унижает мужчин в их желании выехать. их засняли в париже за покупками в шанель. ты вообще представь уровень цинизма
Додано: Пон 25 лис, 2024 20:43
jump
Вчора тобі заважали якісь схиднякі , які з песиками тобі життя перейшли .....
Додано: Пон 25 лис, 2024 20:44
наши сми ничего такого не пишут да и откуда им знать? Про рф вообще мало инфы приходится читать их помойки. Пока никаких признаков что там закончились деньги нет.
про нашу экономику
про росийскую
про европейскую
по мировую
Додано: Пон 25 лис, 2024 20:57
а это типичная русская реакция. мудрость, культура и доброта слились воедино
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