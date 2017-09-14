Reuters: Российская армия больше, чем два года назад, но качество войск снизилось – НАТО
▪️Сухопутные войска России сейчас больше, чем в начале конфликта с Украиной, но качество этих сил с тех пор снизилось, заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, указав на состояние техники и уровень подготовки солдат.
▪️«В настоящее время русские не представляют такой угрозы, как в феврале 2022 года, поэтому у нас есть немного времени, чтобы подготовиться», - сказал он, добавив, что это означает увеличение инвестиций в оборонную промышленность.
▪️Бауэр также призвал предприятия быть готовыми к военному сценарию и соответствующим образом перестроить свои производственные и дистрибьюторские линии, чтобы быть менее уязвимыми для шантажа со стороны таких стран, как Россия и Китай.
▪️По словам военачальника, сдерживание выходит далеко за рамки только военного потенциала. «Если военные выигрывают сражения, то экономики выигрывают войны», - заявил Бауэр. #НАТО #Россия
"Не лінія оборони, а могила": на будівництві фортифікацій вкрали половину коштів, — Жорін
"Я ж не відкрию секрет, що на фортифікаційних спорудах, на яких із самого верху поставили завдання всім регіонам сконцентруватись, думаю, половину коштів вкрали так точно, дивлячись на те жалюгідне, що збудували. Нескладно проїхати Дніпропетровщиною і подивитись, що там є. І не тільки Дніпропетровщиною. Просто боляче за цим спостерігати", — відзначив майор ЗСУ
"Інколи це — бетонні коробки, з яких неможливо ввести вогонь, де взагалі немає секторів, де ти не можеш бачити, що навколо тебе відбувається. Є такі, в яких відсутня вентиляція, а ті, хто хоч раз із закритого приміщення стріляв, знають, що якщо ти хоча б дві хвилини постріляєш, то газами заповниться все приміщення і дихати ти більше не зможеш. Можливо, є десь споруди, які дійсно ефективно побудовані, але, на жаль, я їх не побачив", — наголошує військовий. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/680 ... -podrobici
Игорь Алексеевич написав:Мясо по 150грн - это не означает товар санкц
я не знаю як ці ціни фомуються. у людей свиню беруть чі то по 60грн за кіло щось таке, копійки. не хочу щас уточнювати. Ніхто не їде навіть брати, то не можуть продать, то далеко, то тцк бояться. Скоріше за все кажуть малий попит, може в києві і побільше і де західніше. а так би мовити прикордоння до бойових дій дуже в плачевному стані. І ніяка пані флер не змогла б прикрасити. Те що знаю, був приліт по 'маленькій' свинофермі, все вирізали, і нема її.
хоча чому б не продавати дешевше щоб більше вторгувати, може всі на атб перейшли там з водичкой желейною, на базар не ходять)) Єх, а яка смачна свіжина домашня, як давно я її їв.
jump написав:"Не лінія оборони, а могила": на будівництві фортифікацій вкрали половину коштів, — Жорін
"Я ж не відкрию секрет, що на фортифікаційних спорудах, на яких із самого верху поставили завдання всім регіонам сконцентруватись, думаю, половину коштів вкрали так точно, дивлячись на те жалюгідне, що збудували. Нескладно проїхати Дніпропетровщиною і подивитись, що там є. І не тільки Дніпропетровщиною. Просто боляче за цим спостерігати", — відзначив майор ЗСУ
"Інколи це — бетонні коробки, з яких неможливо ввести вогонь, де взагалі немає секторів, де ти не можеш бачити, що навколо тебе відбувається. Є такі, в яких відсутня вентиляція, а ті, хто хоч раз із закритого приміщення стріляв, знають, що якщо ти хоча б дві хвилини постріляєш, то газами заповниться все приміщення і дихати ти більше не зможеш. Можливо, є десь споруди, які дійсно ефективно побудовані, але, на жаль, я їх не побачив", — наголошує військовий. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/680 ... -podrobici
Все розікрали. Ну так хто винен в неспроможності нації вижити? Американці? Скільки не давай, вкрадуть. Сумно
Reuters: Российская армия больше, чем два года назад, но качество войск снизилось – НАТО
▪️Сухопутные войска России сейчас больше, чем в начале конфликта с Украиной, но качество этих сил с тех пор снизилось, заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, указав на состояние техники и уровень подготовки солдат.
▪️«В настоящее время русские не представляют такой угрозы, как в феврале 2022 года, поэтому у нас есть немного времени, чтобы подготовиться», - сказал он, добавив, что это означает увеличение инвестиций в оборонную промышленность.
▪️Бауэр также призвал предприятия быть готовыми к военному сценарию и соответствующим образом перестроить свои производственные и дистрибьюторские линии, чтобы быть менее уязвимыми для шантажа со стороны таких стран, как Россия и Китай.
▪️По словам военачальника, сдерживание выходит далеко за рамки только военного потенциала. «Если военные выигрывают сражения, то экономики выигрывают войны», - заявил Бауэр. #НАТО #Россия
Reuters: Российская армия больше, чем два года назад, но качество войск снизилось – НАТО
▪️Сухопутные войска России сейчас больше, чем в начале конфликта с Украиной, но качество этих сил с тех пор снизилось, заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, указав на состояние техники и уровень подготовки солдат.
▪️«В настоящее время русские не представляют такой угрозы, как в феврале 2022 года, поэтому у нас есть немного времени, чтобы подготовиться», - сказал он, добавив, что это означает увеличение инвестиций в оборонную промышленность.
▪️Бауэр также призвал предприятия быть готовыми к военному сценарию и соответствующим образом перестроить свои производственные и дистрибьюторские линии, чтобы быть менее уязвимыми для шантажа со стороны таких стран, как Россия и Китай.
▪️По словам военачальника, сдерживание выходит далеко за рамки только военного потенциала. «Если военные выигрывают сражения, то экономики выигрывают войны», - заявил Бауэр. #НАТО #Россия
*Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр: "Люди в Европе должны понять, что, даже если конфликт (у нас) завершится завтра при любых обстоятельствах, это не означает, что все вернется к нормальной жизни, поскольку это часть гораздо более глобального вызова, и это перебалансирование сил между США и Китаем. Это то, что сейчас происходит в мире"... "Все, что происходит сейчас, гораздо шире, чем Украина - это базирующийся на правилах миропорядок, мы боремся за что-то гораздо более масштабное, чем Украина"...* (с)
Тільки проблема в тому, що Захід (поки) не занадто напружується в цій боротьбі. Чому? Бо напружується Україна. Зручно...
Vadim_ Рекламу по Тонису и ВЛД-бразерс с Жекой Вагнером помните: - "эта машина называется Мазда, здесь много других, но эта круче гораздо, уникальный движок экономит бензин, и коробка-автомат - сам себе господин..." Хотя нормальные ребята брали себе чуть б/у и б/н 124е и Е34 с ФРГ и Польши и если позволял кошелёк - то ZJ/5,2 и XJ/4,0 из штатов(но спижженый тоже в восточной европе )
Игорь Алексеевич написав:Мясо по 150грн - это не означает товар санкц
я не знаю як ці ціни фомуються. у людей свиню беруть чі то по 60грн за кіло щось таке, копійки. не хочу щас уточнювати. Ніхто не їде навіть брати, то не можуть продать, то далеко, то тцк бояться. Скоріше за все кажуть малий попит, може в києві і побільше і де західніше. а так би мовити прикордоння до бойових дій дуже в плачевному стані. І ніяка пані флер не змогла б прикрасити. Те що знаю, був приліт по 'маленькій' свинофермі, все вирізали, і нема її.
хоча чому б не продавати дешевше щоб більше вторгувати, може всі на атб перейшли там з водичкой желейною, на базар не ходять)) Єх, а яка смачна свіжина домашня, як давно я її їв.
Справжню домашню останній раз я їв десь у середині 80-х у діда на селі,юшка зі свіжанини ,потім вже не держали свиню, здоров'я не дозволяло, современное то "трохи" не той смак