самое вкусное из доступных в наших маркетах мясо утки. ни одна свинья и курица рядом не валялась. к нему и специй не надо, только соль.
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Додано: Пон 25 лис, 2024 22:11
самое вкусное из доступных в наших маркетах мясо утки. ни одна свинья и курица рядом не валялась. к нему и специй не надо, только соль.
Додано: Пон 25 лис, 2024 22:21
Это те что на копейках и семёрках ездили
Я покупал себе и маме НМТишные Нокиа в 96году по 699долларов когда они подешевели в ЮМСи с тысячи, в октябре месяце по 1200 примерно гривен, курс 1,83 был.
Старший с Бенефоном ходил, он б/у стоил тысячи две гривен.
Люди по 2-3тысячи долларов в пятницу вечером легко проигрывали без жёсткого похмелья в субботу, а те мучачо с пейджерами коктейль жали себе за 5-7грн на дискаре купить, весь нал на прикид с пейджером уходил и за вход на дискарь заплатить
Додано: Пон 25 лис, 2024 22:24
Такое название помню , но я в 92 уехал жить и работать в москву, заходил в салон на набережной так как там товарищь работал, облизаться на нульовую тёмно вишнёвую 626.
Не приходилось видеть в те годы в Днепре 5,2.это что? максимум ушатанная бэха М или Форд скорпио 2,8 или я был не в теме.
В москве тогда появились в полиции Форд таун кар с какимто там большим объёмом двигуна
Додано: Пон 25 лис, 2024 22:27
у нас была мода на радиоудлинитель синао, вроде 300 уе стоил. они и сейчас шото стоят
еще помню моду на шлюз gsm-городская атс. можно было звонить на город и других операторов по внутрикорпоративному тарифу (иногда бесплатно, был такой тариф у киевстара). без этой приблуды тариф был около 2,40 и входящие платные!
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 25 лис, 2024 22:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 25 лис, 2024 22:34
Ми ніколи не купляли м'ясо в магазине кроме курячих крил,
тільки на базарі , і то дуже тяжко найти нормальне.
Шипунів і індоуток полюбляємо ,але це на базарі і то дуже рідко буває все інше -жир бройлерний на комбікормах
Додано: Пон 25 лис, 2024 22:38
на одно мероприятие купил утку в сильпо в запаяном пакете, приготовил в обычной духовке без всяких яблок и маринадов - все офигели, хотя на столе была куча другой еды, мясные нарезки, красная рыба и народ закормленый, далеко не бомжи. У вас ресторан опера еще живой?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 25 лис, 2024 22:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 25 лис, 2024 22:39
Військовослужбовець Андрій Соколов заявив, що військовим слід дозволити стріляти по ухилянтах. З його слів, нині представники ТЦК — беззахисні.
Сержант розповів, що ТЦК дається план мобілізувати певну кількість осіб, але важелів для реалізації цього у працівників військкомату немає. Він уточнив, що військові ходять беззбройні й не мають права застосовувати силу.
Соколов заявив, що на беззахисних працівників ТЦК нападають.
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