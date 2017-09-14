Додано: Пон 25 лис, 2024 22:21

prodigy написав: ЛАД написав: А в 1997 не очень у многих были мобильные телефоны. А в 1997 не очень у многих были мобильные телефоны.



треба зрозуміти , що саме у вас він був



моя перша мобілка Nokia 3210 (придбав в Испанії 1999, в Києві (прямо в Борисполі) знали "блокіровку" і продали сімку Київстар)



Nokia 3210 — двухдиапазонный сотовый телефон фирмы Nokia, выпущенный в 1999 году; один из самых успешных телефонов в истории — всего было продано 160 миллионов экземпляров модели. 151 г.



в 1996 к нас "бандіти" були з pagers треба зрозуміти , що саме у вас він бувмоя перша мобілка Nokia 3210 (придбав в Испанії 1999, в Києві (прямо в Борисполі) знали "блокіровку" і продали сімку Київстар)в 1996 к нас "бандіти" були з pagers

Это те что на копейках и семёрках ездилиЯ покупал себе и маме НМТишные Нокиа в 96году по 699долларов когда они подешевели в ЮМСи с тысячи, в октябре месяце по 1200 примерно гривен, курс 1,83 был.Старший с Бенефоном ходил, он б/у стоил тысячи две гривен.Люди по 2-3тысячи долларов в пятницу вечером легко проигрывали без жёсткого похмелья в субботу, а те мучачо с пейджерами коктейль жали себе за 5-7грн на дискаре купить, весь нал на прикид с пейджером уходил и за вход на дискарь заплатить