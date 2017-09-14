ЛАД написав:А в 1997 не очень у многих были мобильные телефоны.
треба зрозуміти , що саме у вас він був
моя перша мобілка Nokia 3210 (придбав в Испанії 1999, в Києві (прямо в Борисполі) знали "блокіровку" і продали сімку Київстар)
Nokia 3210 — двухдиапазонный сотовый телефон фирмы Nokia, выпущенный в 1999 году; один из самых успешных телефонов в истории — всего было продано 160 миллионов экземпляров модели. 151 г.
в 1996 к нас "бандіти" були з pagers
Это те что на копейках и семёрках ездили Я покупал себе и маме НМТишные Нокиа в 96году по 699долларов когда они подешевели в ЮМСи с тысячи, в октябре месяце по 1200 примерно гривен, курс 1,83 был. Старший с Бенефоном ходил, он б/у стоил тысячи две гривен. Люди по 2-3тысячи долларов в пятницу вечером легко проигрывали без жёсткого похмелья в субботу, а те мучачо с пейджерами коктейль жали себе за 5-7грн на дискаре купить, весь нал на прикид с пейджером уходил и за вход на дискарь заплатить
барабашов написав:Vadim_ Рекламу по Тонису и ВЛД-бразерс с Жекой Вагнером помните: - "эта машина называется Мазда, здесь много других, но эта круче гораздо, уникальный движок экономит бензин, и коробка-автомат - сам себе господин..." Хотя нормальные ребята брали себе чуть б/у и б/н 124е и Е34 с ФРГ и Польши и если позволял кошелёк - то ZJ/5,2 и XJ/4,0 из штатов(но спижженый тоже в восточной европе )
Такое название помню , но я в 92 уехал жить и работать в москву, заходил в салон на набережной так как там товарищь работал, облизаться на нульовую тёмно вишнёвую 626. Не приходилось видеть в те годы в Днепре 5,2.это что? максимум ушатанная бэха М или Форд скорпио 2,8 или я был не в теме. В москве тогда появились в полиции Форд таун кар с какимто там большим объёмом двигуна
еще помню моду на шлюз gsm-городская атс. можно было звонить на город и других операторов по внутрикорпоративному тарифу (иногда бесплатно, был такой тариф у киевстара). без этой приблуды тариф был около 2,40 и входящие платные!
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 25 лис, 2024 22:34, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_ написав:Справжню домашню останній раз я їв десь у середині 80-х у діда на селі,юшка зі свіжанини ,потім вже не держали свиню, здоров'я не дозволяло, современное то "трохи" не той смак
самое вкусное из доступных в наших маркетах мясо утки. ни одна свинья и курица рядом не валялась. к нему и специй не надо, только соль.
Ми ніколи не купляли м'ясо в магазине кроме курячих крил, тільки на базарі , і то дуже тяжко найти нормальне. Шипунів і індоуток полюбляємо ,але це на базарі і то дуже рідко буває все інше -жир бройлерний на комбікормах
Vadim_ написав:Ми ніколи не купляли м'ясо в магазине кроме курячих крил, тільки на базарі , і то дуже тяжко найти нормальне. Шипунів і індоуток полюбляємо ,але це на базарі і то дуже рідко буває все інше -жир бройлерний на комбікормах
на одно мероприятие купил утку в сильпо в запаяном пакете, приготовил в обычной духовке без всяких яблок и маринадов - все офигели, хотя на столе была куча другой еды, мясные нарезки, красная рыба и народ закормленый, далеко не бомжи. У вас ресторан опера еще живой?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 25 лис, 2024 22:39, всього редагувалось 1 раз.
Військовослужбовець Андрій Соколов заявив, що військовим слід дозволити стріляти по ухилянтах. З його слів, нині представники ТЦК — беззахисні.
Сержант розповів, що ТЦК дається план мобілізувати певну кількість осіб, але важелів для реалізації цього у працівників військкомату немає. Він уточнив, що військові ходять беззбройні й не мають права застосовувати силу.
еще помню моду на шлюз gsm-городская атс. можно было звонить на город и других операторов по внутрикорпоративному тарифу (иногда бесплатно, был такой тариф у киевстара). без этой приблуды тариф был около 2,40 и входящие платные!
Первая мобила Сименс с35 2001 год , все помним как єто дорого біло от ЮМС?, потом типа мобилка Киосера с номером 788- бесплатно на городские номера
Vadim_ написав:Ми ніколи не купляли м'ясо в магазине кроме курячих крил, тільки на базарі , і то дуже тяжко найти нормальне. Шипунів і індоуток полюбляємо ,але це на базарі і то дуже рідко буває все інше -жир бройлерний на комбікормах
на одно мероприятие купил утку в сильпо в запаяном пакете, приготовил в обычной духовке без всяких яблок и маринадов - все офигели, хотя на столе была куча другой еды, мясные нарезки, красная рыба и народ закормленый, далеко не бомжи. У вас ресторан опера еще живой?
"ОПЕРА" председателя ФФУ Павелко(свата Нарика) на Дзержинского или другой?
Vadim_ написав:Справжню домашню останній раз я їв десь у середині 80-х у діда на селі,юшка зі свіжанини ,потім вже не держали свиню, здоров'я не дозволяло, современное то "трохи" не той смак
самое вкусное из доступных в наших маркетах мясо утки. ни одна свинья и курица рядом не валялась. к нему и специй не надо, только соль.
Ми ніколи не купляли м'ясо в магазине кроме курячих крил, тільки на базарі , і то дуже тяжко найти нормальне. Шипунів і індоуток полюбляємо ,але це на базарі і то дуже рідко буває все інше -жир бройлерний на комбікормах
В ЛяСильпо в Каскаде всё есть По 500гривен кило примерно, ну может чуть дороже(тушкой) В Киеве тоже не все хлеб по карточкам выкупают и сахаром пайковым посыпают. 5,2 это Гранд Чероки топовый, был и попроще 4.0, а Чероки просто топовый был американец чистый c 4.0, Гелик для бедных одним словом, его "кирпичом" называли, 10ти летний можно было и за 10тыс купить. ТаунКар это Линкольн, а Форд был Краун Виктория полицейский, и там был 5ти литровый V8 на догонялках и 4.6 на патрульных.
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 25 лис, 2024 22:52, всього редагувалось 2 разів.