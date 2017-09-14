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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1107211073110741107511076>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 22:11

  Vadim_ написав:Справжню домашню останній раз я їв десь у середині 80-х у діда на селі,юшка зі свіжанини ,потім вже не держали свиню, здоров'я не дозволяло, современное то "трохи" не той смак
самое вкусное из доступных в наших маркетах мясо утки. ни одна свинья и курица рядом не валялась. к нему и специй не надо, только соль.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 22:21

  prodigy написав:
  ЛАД написав:А в 1997 не очень у многих были мобильные телефоны.


треба зрозуміти , що саме у вас він був :?:

моя перша мобілка Nokia 3210 (придбав в Испанії 1999, в Києві (прямо в Борисполі) знали "блокіровку" і продали сімку Київстар)

Nokia 3210 — двухдиапазонный сотовый телефон фирмы Nokia, выпущенный в 1999 году; один из самых успешных телефонов в истории — всего было продано 160 миллионов экземпляров модели. 151 г.


в 1996 к нас "бандіти" були з pagers

Это те что на копейках и семёрках ездили
Я покупал себе и маме НМТишные Нокиа в 96году по 699долларов когда они подешевели в ЮМСи с тысячи, в октябре месяце по 1200 примерно гривен, курс 1,83 был.
Старший с Бенефоном ходил, он б/у стоил тысячи две гривен.
Люди по 2-3тысячи долларов в пятницу вечером легко проигрывали без жёсткого похмелья в субботу, а те мучачо с пейджерами коктейль жали себе за 5-7грн на дискаре купить, весь нал на прикид с пейджером уходил и за вход на дискарь заплатить
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 22:24

  барабашов написав:Vadim_
Рекламу по Тонису и ВЛД-бразерс с Жекой Вагнером помните: - "эта машина называется Мазда, здесь много других, но эта круче гораздо, уникальный движок экономит бензин, и коробка-автомат - сам себе господин..."
Хотя нормальные ребята брали себе чуть б/у и б/н 124е и Е34 с ФРГ и Польши :mrgreen: и если позволял кошелёк - то ZJ/5,2 и XJ/4,0 из штатов(но спижженый тоже в восточной европе :mrgreen: )

Такое название помню , но я в 92 уехал жить и работать в москву, заходил в салон на набережной так как там товарищь работал, облизаться на нульовую тёмно вишнёвую 626.
Не приходилось видеть в те годы в Днепре 5,2.это что? максимум ушатанная бэха М или Форд скорпио 2,8 или я был не в теме.
В москве тогда появились в полиции Форд таун кар с какимто там большим объёмом двигуна
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 22:27

  барабашов написав:Я покупал себе и маме НМТишные Нокиа в 96году по 699долларов когда они подешевели в ЮМСи с тысячи, в октябре месяце по 1200 примерно гривен, курс 1,83 был.
у нас была мода на радиоудлинитель синао, вроде 300 уе стоил. они и сейчас шото стоят https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/rado ... rce=google

еще помню моду на шлюз gsm-городская атс. можно было звонить на город и других операторов по внутрикорпоративному тарифу (иногда бесплатно, был такой тариф у киевстара). без этой приблуды тариф был около 2,40 и входящие платные!
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 25 лис, 2024 22:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 22:34

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:Справжню домашню останній раз я їв десь у середині 80-х у діда на селі,юшка зі свіжанини ,потім вже не держали свиню, здоров'я не дозволяло, современное то "трохи" не той смак
самое вкусное из доступных в наших маркетах мясо утки. ни одна свинья и курица рядом не валялась. к нему и специй не надо, только соль.

Ми ніколи не купляли м'ясо в магазине кроме курячих крил,
тільки на базарі , і то дуже тяжко найти нормальне.
Шипунів і індоуток полюбляємо ,але це на базарі і то дуже рідко буває все інше -жир бройлерний на комбікормах
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 22:38

  Vadim_ написав:Ми ніколи не купляли м'ясо в магазине кроме курячих крил,
тільки на базарі , і то дуже тяжко найти нормальне.
Шипунів і індоуток полюбляємо ,але це на базарі і то дуже рідко буває все інше -жир бройлерний на комбікормах
на одно мероприятие купил утку в сильпо в запаяном пакете, приготовил в обычной духовке без всяких яблок и маринадов - все офигели, хотя на столе была куча другой еды, мясные нарезки, красная рыба и народ закормленый, далеко не бомжи. У вас ресторан опера еще живой?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 25 лис, 2024 22:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 22:39

Військовослужбовець Андрій Соколов заявив, що військовим слід дозволити стріляти по ухилянтах. З його слів, нині представники ТЦК — беззахисні. 8) :lol:

Сержант розповів, що ТЦК дається план мобілізувати певну кількість осіб, але важелів для реалізації цього у працівників військкомату немає. Він уточнив, що військові ходять беззбройні й не мають права застосовувати силу. :shock: :lol:

Соколов заявив, що на беззахисних працівників ТЦК нападають. :lol:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/680 ... ntah-video
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 22:42

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:Я покупал себе и маме НМТишные Нокиа в 96году по 699долларов когда они подешевели в ЮМСи с тысячи, в октябре месяце по 1200 примерно гривен, курс 1,83 был.
у нас была мода на радиоудлинитель синао, вроде 300 уе стоил. они и сейчас шото стоят https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/rado ... rce=google

еще помню моду на шлюз gsm-городская атс. можно было звонить на город и других операторов по внутрикорпоративному тарифу (иногда бесплатно, был такой тариф у киевстара). без этой приблуды тариф был около 2,40 и входящие платные!

Первая мобила Сименс с35 2001 год , все помним как єто дорого біло от ЮМС?,
потом типа мобилка Киосера с номером 788- бесплатно на городские номера
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 22:43

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:Ми ніколи не купляли м'ясо в магазине кроме курячих крил,
тільки на базарі , і то дуже тяжко найти нормальне.
Шипунів і індоуток полюбляємо ,але це на базарі і то дуже рідко буває все інше -жир бройлерний на комбікормах
на одно мероприятие купил утку в сильпо в запаяном пакете, приготовил в обычной духовке без всяких яблок и маринадов - все офигели, хотя на столе была куча другой еды, мясные нарезки, красная рыба и народ закормленый, далеко не бомжи. У вас ресторан опера еще живой?

"ОПЕРА" председателя ФФУ Павелко(свата Нарика) на Дзержинского или другой?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 22:46

  Vadim_ написав:
  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:Справжню домашню останній раз я їв десь у середині 80-х у діда на селі,юшка зі свіжанини ,потім вже не держали свиню, здоров'я не дозволяло, современное то "трохи" не той смак
самое вкусное из доступных в наших маркетах мясо утки. ни одна свинья и курица рядом не валялась. к нему и специй не надо, только соль.

Ми ніколи не купляли м'ясо в магазине кроме курячих крил,
тільки на базарі , і то дуже тяжко найти нормальне.
Шипунів і індоуток полюбляємо ,але це на базарі і то дуже рідко буває все інше -жир бройлерний на комбікормах

В ЛяСильпо в Каскаде всё есть
По 500гривен кило примерно, ну может чуть дороже(тушкой)
В Киеве тоже не все хлеб по карточкам выкупают и сахаром пайковым посыпают.
5,2 это Гранд Чероки топовый, был и попроще 4.0, а Чероки просто топовый был американец чистый c 4.0, Гелик для бедных одним словом, его "кирпичом" называли, 10ти летний можно было и за 10тыс купить.
ТаунКар это Линкольн, а Форд был Краун Виктория полицейский, и там был 5ти литровый V8 на догонялках и 4.6 на патрульных.
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 25 лис, 2024 22:52, всього редагувалось 2 разів.
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