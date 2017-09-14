Vadim_ написав:Ми ніколи не купляли м'ясо в магазине кроме курячих крил, тільки на базарі , і то дуже тяжко найти нормальне. Шипунів і індоуток полюбляємо ,але це на базарі і то дуже рідко буває все інше -жир бройлерний на комбікормах
на одно мероприятие купил утку в сильпо в запаяном пакете, приготовил в обычной духовке без всяких яблок и маринадов - все офигели, хотя на столе была куча другой еды, мясные нарезки, красная рыба и народ закормленый, далеко не бомжи. У вас ресторан опера еще живой?
Стыдно признаться, но я не помню когда был в ресторане , в 90 -е немного зажигали по молодости. Жена готовит просто замечательно и утку и карпа и брокколи и квашеную капусту с разными салатами и тофу ..и компот из черешни , сегодгя вино слили, молдова.
Wirująświatła Да это он. Работает ли сейчас - не в курсе Но тудой в 21м году даже Тимати привозили, наша золотая молодёжь аж писялась от счастья увидеть негролицо руцкой культуры. Я туда не ходил ни разу.
Нокиа мобилу покупал в 96г. или 97г. уже не помню за 2тыс. дол. На ремне висел и вечно ломалась антена. Лежит в ящике сейчас. Включил работает.)) Тогда сим карт не было ещё и пополнял ежем. на 50 дол. Правда по трассе практически не было связи. У друга была мобила типа чемодана, но связь лучше была у него. И стоила на 1,5 дол. дороже))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 25 лис, 2024 23:01, всього редагувалось 3 разів.
Игорь Алексеевич написав:Нокиа мобилу покупал в 96г. или 97г. уже не помню за 2тыс. дол. На ремне висел и вечно ломалась антена. Лежит в ящике сейчас. Включил работает.)) Тогда сим карт не было ещё и пополнял ежем. на 50 дол. Правда по трассе практически не было связи. У у друга была мобила типа чемодана, но связь лучше была у него))
Игорь Алексеевич написав:Нокиа мобилу покупал в 96г. или 97г. уже не помню за 2тыс. дол. На ремне висел и вечно ломалась антена. Лежит в ящике сейчас. Включил работает.)) Тогда сим карт не было ещё и пополнял ежем. на 50 дол. Правда по трассе практически не было связи. У у друга была мобила типа чемодана, но связь лучше была у него))
jump написав: Військовослужбовець Андрій Соколов заявив, що військовим слід дозволити стріляти по ухилянтах. З його слів, нині представники ТЦК — беззахисні.
Сержант розповів, що ТЦК дається план мобілізувати певну кількість осіб, але важелів для реалізації цього у працівників військкомату немає. Він уточнив, що військові ходять беззбройні й не мають права застосовувати силу.