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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11073110741107511076>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 22:47

для тех кто ностальгирует по кирпичам NMT выпустили специальный смартфон
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скоро новый год, купите в подарок защитникам.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 22:51

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:Ми ніколи не купляли м'ясо в магазине кроме курячих крил,
тільки на базарі , і то дуже тяжко найти нормальне.
Шипунів і індоуток полюбляємо ,але це на базарі і то дуже рідко буває все інше -жир бройлерний на комбікормах
на одно мероприятие купил утку в сильпо в запаяном пакете, приготовил в обычной духовке без всяких яблок и маринадов - все офигели, хотя на столе была куча другой еды, мясные нарезки, красная рыба и народ закормленый, далеко не бомжи. У вас ресторан опера еще живой?

Стыдно признаться, но я не помню когда был в ресторане , в 90 -е немного зажигали по молодости.
Жена готовит просто замечательно и утку и карпа и брокколи и квашеную капусту с разными салатами и тофу ..и компот из черешни , сегодгя вино слили, молдова.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 22:52

  барабашов написав:"ОПЕРА" председателя ФФУ Павелко(свата Нарика) на Дзержинского или другой?
я там всего раз был где то недалеко от башен. В стиле оперного театра внутри.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 25 лис, 2024 23:34, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 22:56

Wirująświatła
Да это он.
Работает ли сейчас - не в курсе
Но тудой в 21м году даже Тимати привозили, наша золотая молодёжь аж писялась от счастья увидеть негролицо руцкой культуры.
Я туда не ходил ни разу.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 22:59

Нокиа мобилу покупал в 96г. или 97г. уже не помню за 2тыс. дол. На ремне висел и вечно ломалась антена. Лежит в ящике сейчас. Включил работает.)) Тогда сим карт не было ещё и пополнял ежем. на 50 дол. Правда по трассе практически не было связи. У друга была мобила типа чемодана, но связь лучше была у него. И стоила на 1,5 дол. дороже))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 25 лис, 2024 23:01, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 22:59

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Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 25 лис, 2024 23:33, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 23:02

  Игорь Алексеевич написав:Нокиа мобилу покупал в 96г. или 97г. уже не помню за 2тыс. дол. На ремне висел и вечно ломалась антена. Лежит в ящике сейчас. Включил работает.)) Тогда сим карт не было ещё и пополнял ежем. на 50 дол. Правда по трассе практически не было связи. У у друга была мобила типа чемодана, но связь лучше была у него))

дивно , шо батарея не вздулась, дуже дивно
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 23:03

  Vadim_ написав:
  Игорь Алексеевич написав:Нокиа мобилу покупал в 96г. или 97г. уже не помню за 2тыс. дол. На ремне висел и вечно ломалась антена. Лежит в ящике сейчас. Включил работает.)) Тогда сим карт не было ещё и пополнял ежем. на 50 дол. Правда по трассе практически не было связи. У у друга была мобила типа чемодана, но связь лучше была у него))

дивно , шо батарея не вздулась, дуже дивно

Работает)) Правда хватает минут на 5
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 23:18

  барабашов написав:И сколько их было на то время в Днепре?

  барабашов написав:ТаунКар это Линкольн, а Форд был Краун Виктория полицейский, и там был 5ти литровый V8 на догонялках и 4.6 на патрульных.

Вы правы , я их видел каждый день , но почемуто отложилось в голове таун кар, помню статью в МК - могут грузовики раздвигать бампером
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 23:38

  jump написав: Військовослужбовець Андрій Соколов заявив, що військовим слід дозволити стріляти по ухилянтах. З його слів, нині представники ТЦК — беззахисні. 8) :lol:

Сержант розповів, що ТЦК дається план мобілізувати певну кількість осіб, але важелів для реалізації цього у працівників військкомату немає. Він уточнив, що військові ходять беззбройні й не мають права застосовувати силу. :shock: :lol:

Соколов заявив, що на беззахисних працівників ТЦК нападають. :lol:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/680 ... ntah-video

Може вони один одного перестріляють?
Бетон
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