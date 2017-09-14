jump написав: Військовослужбовець Андрій Соколов заявив, що військовим слід дозволити стріляти по ухилянтах. З його слів, нині представники ТЦК — беззахисні.
Сержант розповів, що ТЦК дається план мобілізувати певну кількість осіб, але важелів для реалізації цього у працівників військкомату немає. Він уточнив, що військові ходять беззбройні й не мають права застосовувати силу.
Игорь Алексеевич написав:Нокиа мобилу покупал в 96г. или 97г. уже не помню за 2тыс. дол. На ремне висел и вечно ломалась антена. Лежит в ящике сейчас. Включил работает.)) Тогда сим карт не было ещё и пополнял ежем. на 50 дол. Правда по трассе практически не было связи. У у друга была мобила типа чемодана, но связь лучше была у него))
дивно , шо батарея не вздулась, дуже дивно
тогда аккумы стояли еще никель-кадмиевые или никель-металл-гидридные, они не вздуваются так