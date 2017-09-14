RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11073110741107511076

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 23:49

  Бетон написав:
  jump написав: Військовослужбовець Андрій Соколов заявив, що військовим слід дозволити стріляти по ухилянтах. З його слів, нині представники ТЦК — беззахисні. 8) :lol:

Сержант розповів, що ТЦК дається план мобілізувати певну кількість осіб, але важелів для реалізації цього у працівників військкомату немає. Він уточнив, що військові ходять беззбройні й не мають права застосовувати силу. :shock: :lol:

Соколов заявив, що на беззахисних працівників ТЦК нападають. :lol:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/680 ... ntah-video

Може вони один одного перестріляють?

Хай не пи зд ить , у двійки тцк один з калашом ,сам бачив,декілька разів
А на кого нападають ТЦК ?і кому можна від них відстрілюватись?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3307
З нами з: 23.05.14
Подякував: 606 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 00:08

  Vadim_ написав:
  Игорь Алексеевич написав:Нокиа мобилу покупал в 96г. или 97г. уже не помню за 2тыс. дол. На ремне висел и вечно ломалась антена. Лежит в ящике сейчас. Включил работает.)) Тогда сим карт не было ещё и пополнял ежем. на 50 дол. Правда по трассе практически не было связи. У у друга была мобила типа чемодана, но связь лучше была у него))

дивно , шо батарея не вздулась, дуже дивно



тогда аккумы стояли еще никель-кадмиевые или никель-металл-гидридные, они не вздуваются так
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 492
З нами з: 05.08.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 11073110741107511076
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 74997
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 244035
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 875894
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.