Нокиа мобилу покупал в 96г. или 97г. уже не помню за 2тыс. дол. На ремне висел и вечно ломалась антена. Лежит в ящике сейчас. Включил работает.)) Тогда сим карт не было ещё и пополнял ежем. на 50 дол. Правда по трассе практически не было связи. У друга была мобила типа чемодана, но связь лучше была у него. И стоила на 1,5 дол. дороже))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 25 лис, 2024 23:01, всього редагувалось 3 разів.
Игорь Алексеевич написав:Нокиа мобилу покупал в 96г. или 97г. уже не помню за 2тыс. дол. На ремне висел и вечно ломалась антена. Лежит в ящике сейчас. Включил работает.)) Тогда сим карт не было ещё и пополнял ежем. на 50 дол. Правда по трассе практически не было связи. У у друга была мобила типа чемодана, но связь лучше была у него))
Игорь Алексеевич написав:Нокиа мобилу покупал в 96г. или 97г. уже не помню за 2тыс. дол. На ремне висел и вечно ломалась антена. Лежит в ящике сейчас. Включил работает.)) Тогда сим карт не было ещё и пополнял ежем. на 50 дол. Правда по трассе практически не было связи. У у друга была мобила типа чемодана, но связь лучше была у него))
jump написав: Військовослужбовець Андрій Соколов заявив, що військовим слід дозволити стріляти по ухилянтах. З його слів, нині представники ТЦК — беззахисні.
Сержант розповів, що ТЦК дається план мобілізувати певну кількість осіб, але важелів для реалізації цього у працівників військкомату немає. Він уточнив, що військові ходять беззбройні й не мають права застосовувати силу.
Игорь Алексеевич написав:Нокиа мобилу покупал в 96г. или 97г. уже не помню за 2тыс. дол. На ремне висел и вечно ломалась антена. Лежит в ящике сейчас. Включил работает.)) Тогда сим карт не было ещё и пополнял ежем. на 50 дол. Правда по трассе практически не было связи. У у друга была мобила типа чемодана, но связь лучше была у него))
дивно , шо батарея не вздулась, дуже дивно
тогда аккумы стояли еще никель-кадмиевые или никель-металл-гидридные, они не вздуваются так
jump написав: Військовослужбовець Андрій Соколов заявив, що військовим слід дозволити стріляти по ухилянтах. З його слів, нині представники ТЦК — беззахисні.
Сержант розповів, що ТЦК дається план мобілізувати певну кількість осіб, але важелів для реалізації цього у працівників військкомату немає. Він уточнив, що військові ходять беззбройні й не мають права застосовувати силу.
jump написав:The Times звинуватила українську владу у корупції, через яку провалили реалізацію програми захисту енергооб’єктів Тимошенко вимагав 10-відсоткову винагороду від компаній за відбір та подання їхніх проєктів на затвердження. https://zn.ua/ukr/energetics/-the-times ... ektiv.html
Рада «тихцем» дозволила не конфісковувати майно деяких обвинувачених в корупції Норма, яку прибрали, була частиною домовленості з ЄС щодо надання Україні коштів. Шабунін звернув увагу, що Україна вже встигла отримати вказані кошти. І тільки після цього прибрали норму про конфіскацію майна. https://zn.ua/ukr/POLITICS/rada-po-tikh ... tsiji.html
Конфіскацію майна корупціонерів, які пішли на угоду зі слідством, знищили законом про позбавлення колаборантів державних нагород. Нагадаю, законопроєкт про позбавлення колаборантів держнагород вніс президент. Щоправда я не думаю, що саме він автор кидка європейців.
Але Зеленський несе політичну відповідальність за людей, які точно бачили цю проблему, проте спеціально лишили її в тексті. І не важливо чи це голова профільного комітету Ради Іонушас, чи заступник Єрмака – Татаров.
А, можливо, я помиляюся, і саме таке було заплановано від початку: заховати корупційний кидок в суспільно важливий законопроєкт (про позбавлення колаборантів держнагород).
Якщо це кидок корумпантами в тому числі президента, то помилку депутати виправлять вже найближчим часом. А самих схемарів – покарають.
Якщо ж все залишать як є – то це планувалося від початку і це був свідомий кидок Євросоюзу (без грошей якого ми програємо).
Трамп грошей на цей цирк не дасть, та буде вимагати звітність за надане при Байдені. Гілка про пенсії буде на горі. Там Хотаб з Холявою будуть обмінюватись інфо про скільки місяців не платять пенсію.
jump написав: Військовослужбовець Андрій Соколов заявив, що військовим слід дозволити стріляти по ухилянтах. З його слів, нині представники ТЦК — беззахисні.
Сержант розповів, що ТЦК дається план мобілізувати певну кількість осіб, але важелів для реалізації цього у працівників військкомату немає. Він уточнив, що військові ходять беззбройні й не мають права застосовувати силу.
Хай не пи зд ить , у двійки тцк один з калашом ,сам бачив,декілька разів А на кого нападають ТЦК ?і кому можна від них відстрілюватись?
Ну, права применять силу у него нет, тут он прав. Он даже не сотрудник правоохранительных органов - у него нет никаких силовых прав по отношению к гражданину, ровно как и юридических знаний на их применение, поэтому они и должны ходить с полицией. Так что это наоборот пример правильного тцкшника - ему план а он "вибачте важелів немає".