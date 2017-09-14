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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11072110731107411075>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 22:59

Нокиа мобилу покупал в 96г. или 97г. уже не помню за 2тыс. дол. На ремне висел и вечно ломалась антена. Лежит в ящике сейчас. Включил работает.)) Тогда сим карт не было ещё и пополнял ежем. на 50 дол. Правда по трассе практически не было связи. У друга была мобила типа чемодана, но связь лучше была у него. И стоила на 1,5 дол. дороже))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 25 лис, 2024 23:01, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 23:02

  Игорь Алексеевич написав:Нокиа мобилу покупал в 96г. или 97г. уже не помню за 2тыс. дол. На ремне висел и вечно ломалась антена. Лежит в ящике сейчас. Включил работает.)) Тогда сим карт не было ещё и пополнял ежем. на 50 дол. Правда по трассе практически не было связи. У у друга была мобила типа чемодана, но связь лучше была у него))

дивно , шо батарея не вздулась, дуже дивно
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 23:03

  Vadim_ написав:
  Игорь Алексеевич написав:Нокиа мобилу покупал в 96г. или 97г. уже не помню за 2тыс. дол. На ремне висел и вечно ломалась антена. Лежит в ящике сейчас. Включил работает.)) Тогда сим карт не было ещё и пополнял ежем. на 50 дол. Правда по трассе практически не было связи. У у друга была мобила типа чемодана, но связь лучше была у него))

дивно , шо батарея не вздулась, дуже дивно

Работает)) Правда хватает минут на 5
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 23:18

  барабашов написав:И сколько их было на то время в Днепре?

  барабашов написав:ТаунКар это Линкольн, а Форд был Краун Виктория полицейский, и там был 5ти литровый V8 на догонялках и 4.6 на патрульных.

Вы правы , я их видел каждый день , но почемуто отложилось в голове таун кар, помню статью в МК - могут грузовики раздвигать бампером
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 23:38

  jump написав: Військовослужбовець Андрій Соколов заявив, що військовим слід дозволити стріляти по ухилянтах. З його слів, нині представники ТЦК — беззахисні. 8) :lol:

Сержант розповів, що ТЦК дається план мобілізувати певну кількість осіб, але важелів для реалізації цього у працівників військкомату немає. Він уточнив, що військові ходять беззбройні й не мають права застосовувати силу. :shock: :lol:

Соколов заявив, що на беззахисних працівників ТЦК нападають. :lol:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/680 ... ntah-video

Може вони один одного перестріляють?
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 00:08

  Vadim_ написав:
  Игорь Алексеевич написав:Нокиа мобилу покупал в 96г. или 97г. уже не помню за 2тыс. дол. На ремне висел и вечно ломалась антена. Лежит в ящике сейчас. Включил работает.)) Тогда сим карт не было ещё и пополнял ежем. на 50 дол. Правда по трассе практически не было связи. У у друга была мобила типа чемодана, но связь лучше была у него))

дивно , шо батарея не вздулась, дуже дивно



тогда аккумы стояли еще никель-кадмиевые или никель-металл-гидридные, они не вздуваются так
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 00:29

  Бетон написав:
  jump написав: Військовослужбовець Андрій Соколов заявив, що військовим слід дозволити стріляти по ухилянтах. З його слів, нині представники ТЦК — беззахисні. 8) :lol:

Сержант розповів, що ТЦК дається план мобілізувати певну кількість осіб, але важелів для реалізації цього у працівників військкомату немає. Він уточнив, що військові ходять беззбройні й не мають права застосовувати силу. :shock: :lol:

Соколов заявив, що на беззахисних працівників ТЦК нападають. :lol:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/680 ... ntah-video

Може вони один одного перестріляють?

аніжєдєті
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 00:31

  jump написав:The Times звинуватила українську владу у корупції, через яку провалили реалізацію програми захисту енергооб’єктів
Тимошенко вимагав 10-відсоткову винагороду від компаній за відбір та подання їхніх проєктів на затвердження. :lol: 8)
https://zn.ua/ukr/energetics/-the-times ... ektiv.html

Рада «тихцем» дозволила не конфісковувати майно деяких обвинувачених в корупції 8)
Норма, яку прибрали, була частиною домовленості з ЄС щодо надання Україні коштів.
Шабунін звернув увагу, що Україна вже встигла отримати вказані кошти. І тільки після цього прибрали норму про конфіскацію майна. :lol:
https://zn.ua/ukr/POLITICS/rada-po-tikh ... tsiji.html

Конфіскацію майна корупціонерів, які пішли на угоду зі слідством, знищили законом про позбавлення колаборантів державних нагород.
Нагадаю, законопроєкт про позбавлення колаборантів держнагород вніс президент. 8) Щоправда я не думаю, що саме він автор кидка європейців.

Але Зеленський несе політичну відповідальність за людей, які точно бачили цю проблему, проте спеціально лишили її в тексті. І не важливо чи це голова профільного комітету Ради Іонушас, чи заступник Єрмака – Татаров.

А, можливо, я помиляюся, і саме таке було заплановано від початку: заховати корупційний кидок в суспільно важливий законопроєкт (про позбавлення колаборантів держнагород).

Якщо це кидок корумпантами в тому числі президента, то помилку депутати виправлять вже найближчим часом. А самих схемарів – покарають.

Якщо ж все залишать як є – то це планувалося від початку і це був свідомий кидок Євросоюзу (без грошей якого ми програємо).

Трамп грошей на цей цирк не дасть, та буде вимагати звітність за надане при Байдені.
Гілка про пенсії буде на горі. Там Хотаб з Холявою будуть обмінюватись інфо про скільки місяців не платять пенсію.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 00:56

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:
  jump написав: Військовослужбовець Андрій Соколов заявив, що військовим слід дозволити стріляти по ухилянтах. З його слів, нині представники ТЦК — беззахисні. 8) :lol:

Сержант розповів, що ТЦК дається план мобілізувати певну кількість осіб, але важелів для реалізації цього у працівників військкомату немає. Він уточнив, що військові ходять беззбройні й не мають права застосовувати силу. :shock: :lol:

Соколов заявив, що на беззахисних працівників ТЦК нападають. :lol:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/680 ... ntah-video

Може вони один одного перестріляють?

Хай не пи зд ить , у двійки тцк один з калашом ,сам бачив,декілька разів
А на кого нападають ТЦК ?і кому можна від них відстрілюватись?


Ну, права применять силу у него нет, тут он прав. Он даже не сотрудник правоохранительных органов - у него нет никаких силовых прав по отношению к гражданину, ровно как и юридических знаний на их применение, поэтому они и должны ходить с полицией. Так что это наоборот пример правильного тцкшника - ему план а он "вибачте важелів немає".
katso
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 01:29

  prodigy написав:
  ЛАД написав:А в 1997 не очень у многих были мобильные телефоны.


треба зрозуміти , що саме у вас він був :?:
..........

Розуміти посты надо правильно. У вас это не получается. Когда у меня появился первый телефон, не помню. Может, как и у вас в 1999, может, чуть раньше. Но это не важно, я писал не об этом.
ЛАД
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