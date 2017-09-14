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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11072110731107411075

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 01:40

  Дюрі-бачі написав:Читаю інтерв'ю хорошого знайомого і бачу як він "дипломатично" обходить правду, особливо щодо морального духу. А ще журналісти прізвище перекрутили, не знаю як так можна...
https://www.radiosvoboda.org/a/uhorets- ... 0icL_Ly4Bw

Интервью интересное, но непоследовательное.
З одного боку, якщо армія отримає від когось наказ скласти зброю, то може статися розрив, тому що частина солдатів просто не послухається і продовжить воювати. Звичайно, знайдуться ті, хто скаже: «Я тут воюю вже три роки, нам вдалося зупинити росіян до певного моменту, нехай цього буде достатньо». З іншого боку, ми це вже бачили, конфлікт 2014 року також був заморожений і розпочався знову у 2022 році. Це теж не триватиме довго, не буде тривалого миру.
С другой стороны:
у нас недостатньо сил і засобів, щоб їх стримувати, та й ставлення до людського життя у нас зовсім інше, ніж у них.
и
– Якби завтра з’явилася законна можливість демобілізуватися, Віктор Траскі поїхав би додому?

– Так. Передусім через сім'ю, дітей.
............
ми тут вже 1000 днів, і кінця-краю цьому не видно. Це найгірше – йти вперед дорогою, кінця якої ми не бачимо і не знаємо, як далеко ми від цього кінця.

Непонятно его мнение - так надо продолжать воевать или дать "законну можливість демобілізуватися" и все по домам к семьям.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 02:09

08:34. «В Харькове — взрыв. Будьте осторожны!» — констатировал мэр Игорь Терехов.
Позже он сообщил, что удар пришелся по Киевскому району — там пожар.

Дополнено в 17:58. До 25 возросло количество пострадавших от удара. За медицинской помощью обратились еще две женщины, сообщили в облпрокуратуре.

Дополнено в 11:52. Пострадавших в Харькове уже 23. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, 14 человек в больнице. Среди них пятеро — в хирургическом отделении, двоих отправили на нейрохирургическое лечение. Двоих человек обследуют и еще пять лечатся амбулаторно.
.........
Дополнено в 10:14. По предварительным подсчетам, в той или иной степени пострадал 41 дом, отметил городской голова Игорь Терехов.
........
Дополнено в 10:04. Предварительно удар по центру Харькова был нанесен ракетой С-400, сообщил мэр Игорь Терехов.
https://www.objectiv.tv/objectively/2024/11/25/vzryv-razdalsya-v-harkove-terehov-soobshhil-kuda-priletelo-obnovlyaetsya/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 02:30

Подземный медицинский комплекс построят на базе Харьковской областной клинической больницы, сообщил в своем Telegram-канале начальник ХОВА Олег Синегубов.
Этот медкомплекс будет называться «Ковчег» и в нем одновременно смогут получать услуги более 2 тысяч человек, рассказал Синегубов.

По его словам, это будет первая подземная больница в Украине. Какие-либо еще детали проекта Синегубов не сообщил. Ранее он информировал, что новое укрытие строят на базе центральной районной больницы в Близнюковской громаде.

Напомним, в августе текущего года мэр Игорь Терехов рассказывал, что в двух больницах Харькова планируют построить подземные операционные, реанимационные блоки и палаты.
https://www.objectiv.tv/objectively/2024/11/25/pervyj-v-ukraine-podzemnyj-medkompleks-anonsiroval-sinegubov-v-tsentre-harkova/
Интересно, у нас теперь всё будут постепенно загонять под землю?
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