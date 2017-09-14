З одного боку, якщо армія отримає від когось наказ скласти зброю, то може статися розрив, тому що частина солдатів просто не послухається і продовжить воювати. Звичайно, знайдуться ті, хто скаже: «Я тут воюю вже три роки, нам вдалося зупинити росіян до певного моменту, нехай цього буде достатньо». З іншого боку, ми це вже бачили, конфлікт 2014 року також був заморожений і розпочався знову у 2022 році. Це теж не триватиме довго, не буде тривалого миру.
С другой стороны:
у нас недостатньо сил і засобів, щоб їх стримувати, та й ставлення до людського життя у нас зовсім інше, ніж у них.
и
– Якби завтра з’явилася законна можливість демобілізуватися, Віктор Траскі поїхав би додому?
– Так. Передусім через сім'ю, дітей. ............ ми тут вже 1000 днів, і кінця-краю цьому не видно. Це найгірше – йти вперед дорогою, кінця якої ми не бачимо і не знаємо, як далеко ми від цього кінця.
Непонятно его мнение - так надо продолжать воевать или дать "законну можливість демобілізуватися" и все по домам к семьям.
08:34. «В Харькове — взрыв. Будьте осторожны!» — констатировал мэр Игорь Терехов. Позже он сообщил, что удар пришелся по Киевскому району — там пожар.
Дополнено в 17:58. До 25 возросло количество пострадавших от удара. За медицинской помощью обратились еще две женщины, сообщили в облпрокуратуре.
Дополнено в 11:52. Пострадавших в Харькове уже 23. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, 14 человек в больнице. Среди них пятеро — в хирургическом отделении, двоих отправили на нейрохирургическое лечение. Двоих человек обследуют и еще пять лечатся амбулаторно. ......... Дополнено в 10:14. По предварительным подсчетам, в той или иной степени пострадал 41 дом, отметил городской голова Игорь Терехов. ........ Дополнено в 10:04. Предварительно удар по центру Харькова был нанесен ракетой С-400, сообщил мэр Игорь Терехов.
Подземный медицинский комплекс построят на базе Харьковской областной клинической больницы, сообщил в своем Telegram-канале начальник ХОВА Олег Синегубов. Этот медкомплекс будет называться «Ковчег» и в нем одновременно смогут получать услуги более 2 тысяч человек, рассказал Синегубов.
По его словам, это будет первая подземная больница в Украине. Какие-либо еще детали проекта Синегубов не сообщил. Ранее он информировал, что новое укрытие строят на базе центральной районной больницы в Близнюковской громаде.
Напомним, в августе текущего года мэр Игорь Терехов рассказывал, что в двух больницах Харькова планируют построить подземные операционные, реанимационные блоки и палаты.