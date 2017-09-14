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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11072110731107411075

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 02:09

08:34. «В Харькове — взрыв. Будьте осторожны!» — констатировал мэр Игорь Терехов.
Позже он сообщил, что удар пришелся по Киевскому району — там пожар.

Дополнено в 17:58. До 25 возросло количество пострадавших от удара. За медицинской помощью обратились еще две женщины, сообщили в облпрокуратуре.

Дополнено в 11:52. Пострадавших в Харькове уже 23. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, 14 человек в больнице. Среди них пятеро — в хирургическом отделении, двоих отправили на нейрохирургическое лечение. Двоих человек обследуют и еще пять лечатся амбулаторно.
.........
Дополнено в 10:14. По предварительным подсчетам, в той или иной степени пострадал 41 дом, отметил городской голова Игорь Терехов.
........
Дополнено в 10:04. Предварительно удар по центру Харькова был нанесен ракетой С-400, сообщил мэр Игорь Терехов.
https://www.objectiv.tv/objectively/2024/11/25/vzryv-razdalsya-v-harkove-terehov-soobshhil-kuda-priletelo-obnovlyaetsya/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 02:30

Подземный медицинский комплекс построят на базе Харьковской областной клинической больницы, сообщил в своем Telegram-канале начальник ХОВА Олег Синегубов.
Этот медкомплекс будет называться «Ковчег» и в нем одновременно смогут получать услуги более 2 тысяч человек, рассказал Синегубов.

По его словам, это будет первая подземная больница в Украине. Какие-либо еще детали проекта Синегубов не сообщил. Ранее он информировал, что новое укрытие строят на базе центральной районной больницы в Близнюковской громаде.

Напомним, в августе текущего года мэр Игорь Терехов рассказывал, что в двух больницах Харькова планируют построить подземные операционные, реанимационные блоки и палаты.
https://www.objectiv.tv/objectively/2024/11/25/pervyj-v-ukraine-podzemnyj-medkompleks-anonsiroval-sinegubov-v-tsentre-harkova/
Интересно, у нас теперь всё будут постепенно загонять под землю?
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 08:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

UA
США на пенсії і так не давали:
США не дали грошей на пенсії українцям.
Кабмін не зможе використати фінансову підтримку від США на 7,8 млрд доларів для виплати пенсій в Україні. Ця умова прописана в законі, який у квітні ухвалив Конгрес.
Доктор економічних наук Олексій Плотніков не бачить нічого страшного в тому, що використання допомоги США обмежене для фінансування пенсійних виплат. Таке обмеження він пов'язує із відмінністю систем пенсійного забезпечення.
"У США немає солідарної системи, тому всередині країни було б не зовсім зрозумілим фінансування солідарної системи України", - зазначив він у коментарі РБК-Україна. https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-dali-g ... 47336.html

Дійсно важко зрозуміти пенсії із солідарної системи по 10 к$ - такого розміру з бюджету напевно і в США нема.
За станом на 1 листо­пада, аж 24 тисячі 600 пенсіонерів отримують пенсію, що перевищує «мак­сималку», тобто 23 тисячі 610 грн. Зокрема, пенсію у понад 50 тис. грн отримують 5 тисяч осіб. Ідеться про суддів, про­курорів, військових, «чорно­бильців» та інших одержувачів «спеціальних» пенсій. Щомі­сячно на ці виплати витрача­ють 9,9 мільярда гривень, роз­повіли у Мінсоцполітики.
Найбільша пенсія в Украї­ні - 390 тис. 184 грн, це май­же 10 тисяч доларів. https://wz.lviv.ua/economy/523366-naibi ... 184-hryvni
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 09:40

"Грамотніше не чекати, [коли Росія завдасть удару], а вражати пускові установки в Росії у разі, якщо Росія на нас нападе. Необхідна комбінація високоточних ударів, які виведуть з ладу системи, які використовуються для нападу на нас, і ми повинні завдати першого удару", - зазначив він.

Бауер назвав позитивним той факт, що НАТО змінило ставлення до своєї сутності як оборонного альянсу. Крім того, змінилося сприйняття думки, що необхідно "сидіти і чекати, коли на нас нападуть" і лише потім - реагувати.
https://www.unian.ua/world/viyna-rosiji ... 31774.html
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 10:07

Ой+


Зокрема, пенсію у понад 50 тис. грн отримують 5 тисяч осіб. Ідеться про суддів, про­курорів, військових, «чорно­бильців» та інших одержувачів «спеціальних» пенсій.


Тут трохи неправди. Військові підпадають під обмеження у 10 прожиткових, тобто 23.6 кгрн. Ну і так не такі шалені зарплати (бойові не враховуються в ПФ) , щоб максимально можливі 70% від зп перемахнули за 50 тис грн.
Судді з прокурорами наче ні. А «чорнобильці» - не знаю.
Найцікавіше поле для зловживань вбачається в можливості судді (прокурора) піти на пенсію ще до 40 років, і одночасно працювати , отримуючи обидві виплати. У військових такої опції нема. Або пенс, або служиш (виняток - мобілізація).
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 10:17

Ізраїль більше не може терпіти пекельні борошна дуже показова стаття зі знайомими проблемами та навіть фразами. Тільки масштаби у десятеро менші і вже ай-ай-ай, такі люди страждають. Судячи з новин, Ізраїль вирішив заміритися з арабами. Хвалений цахал, залізний купол, масад та незламний дух нації це просто великі понти, як і страшне нато. Ніхто не хоче і не збирається воювати так, як примусили воювати Україну. Це я до того, що якщо ще хтось вважає, що підтримка "скільки потрібно" це добре для України. Чи узнаємо ми колись, хто відговорив замиритися у Стамбул у 22-му?
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 10:30

  Hotab написав:Ой+
Зокрема, пенсію у понад 50 тис. грн отримують 5 тисяч осіб. Ідеться про суддів, про­курорів, військових, «чорно­бильців» та інших одержувачів «спеціальних» пенсій.

Тут трохи неправди. Військові підпадають під обмеження у 10 прожиткових, тобто 23.6 кгрн. Ну і так не такі шалені зарплати (бойові не враховуються в ПФ) , щоб максимально можливі 70% від зп перемахнули за 50 тис грн.
Судді з прокурорами наче ні. А «чорнобильці» - не знаю.
Найцікавіше поле для зловживань вбачається в можливості судді (прокурора) піти на пенсію ще до 40 років, і одночасно працювати , отримуючи обидві виплати. У військових такої опції нема. Або пенс, або служиш (виняток - мобілізація).

Щось вроді і військові відсуджували понад 10 мінімалок:
Однак, крапку в цьому питанні поставив Конституційний Суд України у своєму рішенні № 7-рп/2016 від 20 грудня 2016 року. Даним рішенням було визнано положення закону щодо обмеження максимального розміру пенсії військових неконституційними.
Одразу, після набрання чинності рішення Конституційного Суду України, почалися переглядатися рішення окружних судів, які відмовляли у задоволенні позовів щодо зняття максимального обмеження військової пенсії. Вже з часом, Верховний Суд сформував ряд правових висновків щодо незаконності такого обмеження.
Таким чином, дій працівників Пенсійного фонду України, якими встановлюється максимальний розмір пенсії для військових, є протиправними. https://chernikovlaw.com.ua/practices-u ... zhbovtsiam

Я особисто чув про призначення значно вищих сум, як 10 мінімумів.
По "чорнобильцям" буквально нещодавно:
Українські пенсіонери масово реєструють місце проживання в Чорнобильській зоні для того, щоб через суд добитись доплати до своєї пенсії. І хоча норма закону про доплату до пенсії вже давно не діє, "служителі Феміди" почали масово призначати доплати до пенсії тим, хто нещодавно зареєструвався в небезпечній зоні.
Про це заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак розповіла в інтерв'ю Forbes. Так, З 90-х в Україні була норма: якщо людина проживала в Чорнобильській зоні на момент аварії й сім років після неї, то вона має право отримувати доплату до пенсії. Цю норму скасували 2008 році. До початку вторгнення РФ людей з такими доплатами було близько 10 000, а з бюджету на це витрачали 51,4 млн грн на місяць (в середньому по 5,1 тис. грн на особу). Однак з 2022-го з’явилась неочікувана практика, каже Марчак, – людям, які не мають статусу потерпілого від Чорнобильської катастрофи, не мають статусу ліквідатора, суди почали масово призначати виплату за проживання в зоні радіаційного забруднення.
На сьогодні через судові рішення кількість людей з такими доплатами збільшилась до майже 135 400. "Додаткові виплати від держави становлять уже близько 1,5 млрд грн на місяць, або приблизно 15 млрд грн на рік, – наголосила Марчак. – І прогресія геометрична". Для вирішення проблеми у проєкті бюджету на 2025 рік додали норму, яка передбачає такі доплати лише людям, які проживали в зоні ЧАЕС з 1986 до 1993 року.
Чорнобильські "поселенці" стали величезною проблемою, наголосила Дарина Марчак. Під час кримінальних проваджень правоохоронці встановили, що люди з інших територій спеціально прописуються в населених пунктах, які розташовані в зоні радіаційного забруднення, в непридатних для життя будинках, часто по декілька десятків в одній квартирі, розповіла чиновниця. https://businessua.com/robota/101420she ... -zoni.html
Ой+
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