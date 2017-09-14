Українські пенсіонери масово реєструють місце проживання в Чорнобильській зоні для того, щоб через суд добитись доплати до своєї пенсії. І хоча норма закону про доплату до пенсії вже давно не діє, "служителі Феміди" почали масово призначати доплати до пенсії тим, хто нещодавно зареєструвався в небезпечній зоні.Про це заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак розповіла в інтерв'ю Forbes. Так, З 90-х в Україні була норма: якщо людина проживала в Чорнобильській зоні на момент аварії й сім років після неї, то вона має право отримувати доплату до пенсії. Цю норму скасували 2008 році. До початку вторгнення РФ людей з такими доплатами було близько 10 000, а з бюджету на це витрачали 51,4 млн грн на місяць (в середньому по 5,1 тис. грн на особу). Однак з 2022-го з’явилась неочікувана практика, каже Марчак, – людям, які не мають статусу потерпілого від Чорнобильської катастрофи, не мають статусу ліквідатора, суди почали масово призначати виплату за проживання в зоні радіаційного забруднення.На сьогодні через судові рішення кількість людей з такими доплатами збільшилась до майже 135 400. "Додаткові виплати від держави становлять уже близько 1,5 млрд грн на місяць, або приблизно 15 млрд грн на рік, – наголосила Марчак. – І прогресія геометрична". Для вирішення проблеми у проєкті бюджету на 2025 рік додали норму, яка передбачає такі доплати лише людям, які проживали в зоні ЧАЕС з 1986 до 1993 року.Чорнобильські "поселенці" стали величезною проблемою, наголосила Дарина Марчак. Під час кримінальних проваджень правоохоронці встановили, що люди з інших територій спеціально прописуються в населених пунктах, які розташовані в зоні радіаційного забруднення, в непридатних для життя будинках, часто по декілька десятків в одній квартирі, розповіла чиновниця.