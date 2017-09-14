RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11073110741107511076

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 12:13

Четырехзвездный генерал раскрыл тайные планы Трампа по Украине / №856 / Юрий Швец
З 44 хв. по 54 хв.
Генерал Кін натякає, що Трамп буде допомагати воювати (точніше -- покращувати позиції для перемовин, відстоювати інтереси України).


Поки багато сигналів вказують, що наймовірніше за Трампа допомога та тиск партнерів на рфію посиляться.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 26 лис, 2024 12:26, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 31073
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 12:27

  UA написав:
В нас учебка 5 тижнів, а в москалів 6 місяців?
Це так?
Намагаюся зараз спрогнозувати лінію фронту на весну за умови продовження насильницької бусифікації. Цей фактор не врахував.

покращення переговорних позицій
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37359
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 12:28

  Xenon написав:
❗️Якщо Україна погодиться на «поганий мир», росія через 10−15 років атакує Європу, – глава розвідки Чехії Куделка.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ckout=true

нам би їх проблеми
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37359
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 12:32

Hotab

А що. все по закону. Невоювавші кадрові військові, з нетим восом можуть отримувати 20+ десь в 45 років, а мобілізовані цивільні, після війни працювати ще років до 60 щоб було з чого платити їм пенсію. І отримувати потім 5-6
d44
 
Повідомлень: 529
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 12:40

‼У новому iPhone буде одна камера та не буде SIM-карти — з'явилися нові чутки про майбутній iPhone 17 Air

Ось що відомо про новий смартфон:
📍Смартфон буде надзвичайно тонким (5-6 мм), через що в ньому не буде місця для слота під SIM-карту. 
📍Apple ще не вирішила, як інтегрувати SIM-карту в такий компактний дизайн. 
📍В iPhone 17 Air вперше з'явиться власний модем Apple з підтримкою 5G. 
📍Задля збереження тонкості корпусу довелося відмовитися від другого динаміка та обмежитися лише однією камерою ззаду.
📍Ціна нового смартфону буде стартувати від $1300.
в Айфоне 30 не будет ни камер ни экрана. Изображение через контактные линзы будет попадать сразу в глаз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25857
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 11073110741107511076
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Wirująświatła і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 75010
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 244051
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 875934
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5932)
26.11.2024 11:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.