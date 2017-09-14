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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 лис, 2024 12:13
Четырехзвездный генерал раскрыл тайные планы Трампа по Украине / №856 / Юрий Швец
З 44 хв. по 54 хв.
Генерал Кін натякає, що Трамп буде допомагати воювати (точніше -- покращувати позиції для перемовин, відстоювати інтереси України).
Поки багато сигналів вказують, що наймовірніше за Трампа допомога та тиск партнерів на рфію посиляться.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 26 лис, 2024 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 26 лис, 2024 12:27
UA написав:
В нас учебка 5 тижнів, а в москалів 6 місяців?
Це так?
Намагаюся зараз спрогнозувати лінію фронту на весну за умови продовження насильницької бусифікації. Цей фактор не врахував.
покращення переговорних позицій
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Додано: Вів 26 лис, 2024 12:28
Xenon написав:
нам би їх проблеми
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Додано: Вів 26 лис, 2024 12:32
Hotab
А що. все по закону. Невоювавші кадрові військові, з нетим восом можуть отримувати 20+ десь в 45 років, а мобілізовані цивільні, після війни працювати ще років до 60 щоб було з чого платити їм пенсію. І отримувати потім 5-6
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Додано: Вів 26 лис, 2024 12:40
‼У новому iPhone буде одна камера та не буде SIM-карти — з'явилися нові чутки про майбутній iPhone 17 Air
Ось що відомо про новий смартфон:
📍Смартфон буде надзвичайно тонким (5-6 мм), через що в ньому не буде місця для слота під SIM-карту.
📍Apple ще не вирішила, як інтегрувати SIM-карту в такий компактний дизайн.
📍В iPhone 17 Air вперше з'явиться власний модем Apple з підтримкою 5G.
📍Задля збереження тонкості корпусу довелося відмовитися від другого динаміка та обмежитися лише однією камерою ззаду.
📍Ціна нового смартфону буде стартувати від $1300.
в Айфоне 30 не будет ни камер ни экрана. Изображение через контактные линзы будет попадать сразу в глаз.
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