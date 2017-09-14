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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11074110751107611077>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 12:13

Четырехзвездный генерал раскрыл тайные планы Трампа по Украине / №856 / Юрий Швец
З 44 хв. по 54 хв.
Генерал Кін натякає, що Трамп буде допомагати воювати (точніше -- покращувати позиції для перемовин, відстоювати інтереси України).


Поки багато сигналів вказують, що наймовірніше за Трампа допомога та тиск партнерів на рфію посиляться.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 26 лис, 2024 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 12:27

  UA написав:
В нас учебка 5 тижнів, а в москалів 6 місяців?
Це так?
Намагаюся зараз спрогнозувати лінію фронту на весну за умови продовження насильницької бусифікації. Цей фактор не врахував.

покращення переговорних позицій
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 12:28

  Xenon написав:
❗️Якщо Україна погодиться на «поганий мир», росія через 10−15 років атакує Європу, – глава розвідки Чехії Куделка.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ckout=true

нам би їх проблеми
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 12:32

А що. все по закону. Невоювавші кадрові військові, з нетим восом можуть отримувати 20+ десь в 45 років, а мобілізовані цивільні, після війни працювати ще років до 60 щоб було з чого платити їм пенсію. І отримувати потім 5-6
Востаннє редагувалось d44 в Вів 26 лис, 2024 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 12:46

стрессоустойчивость уровня Бог
https://archive.org/details/img-5795_202411
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 13:18

  d44 написав:
  Успіх написав:А що. все по закону. Невоювавші кадрові військові, з нетим восом можуть отримувати 20+ десь в 45 років


Кадрова військова служба зникла в Україні ще у 2007 році. Відтоді військова служба контрактна.

Стосовно контрактників ...
Чому ж нема і не було черги цивільних на ранні жирні військові пенсії --- загадка загадок?
20+ --- це впенсії ТИМ, в кого були великі!!! "щомісячні додаткові виплати: надбавки, доплати, підвищення, премії" --- підводники тощо, УБД, чорнобильці і т.д.
https://tmr.gov.ua/article/pensiyi-vijs ... narahuvan/

І зараз є посади, на яких не воюють:
- начальник їдальні
- начальник фінслужби
- діловод
- фахівець кадрової служби
- слюсар-сантехнік.
https://www.rbc.ua/rus/styler/robota-ti ... 39438.html
Тобто з бажаючими на ранню пенсію проблема.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 13:49

За крок до перевороту думок©

  d44 написав:А що. все по закону. Невоювавші кадрові військові, з нетим восом можуть отримувати 20+ десь в 45 років, а мобілізовані цивільні, після війни працювати ще років до 60 щоб було з чого платити їм пенсію. І отримувати потім 5-6

О, то за це варто воювати і до останньої верби! :lol:

А раз так, то може і мені повернутись назад на службу? :lol:

Тільки треба найняти няньку для дітей і доглядальницю за моєю дружиною, яка ще й буде одночасно покоївкою. Як думаєте - в 50К на місяць вкладусь?
Сумніваюсь, так як їм треба буде оплачувати за весь час, тобто 24/7!

Що скажете, панове?
Варіант - тільки в піхоту йти, щоб все це оплатити! 8)
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 13:58

  Успіх написав:Тільки треба найняти няньку для дітей і доглядальницю за моєю дружиною, яка ще й буде одночасно покоївкою. Як думаєте - в 50К на місяць вкладусь?
разрешили бы гаремы, завёл бы 2ю жену которая бы присматривала за 1й и за детьми. А тыхочешь воюй, хочешь рыбу вставке разводи. И от мужика пользы в 2р. больше. Не дураки придумали.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 14:00

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Тільки треба найняти няньку для дітей і доглядальницю за моєю дружиною, яка ще й буде одночасно покоївкою. Як думаєте - в 50К на місяць вкладусь?
разрешили бы гаремы, завёл бы 2ю жену которая бы присматривала за 1й и за детьми. Не дураки придумали.

"Если б я был султан, то имел 3 жены...".
Ключові слова - был султан.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 14:04

  detroytred написав:Ключові слова - был султан.
я в ваших военских званиях не разбираюсь.
Wirująświatła
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  #<1 ... 11074110751107611077>
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