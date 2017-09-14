Четырехзвездный генерал раскрыл тайные планы Трампа по Украине / №856 / Юрий Швец З 44 хв. по 54 хв. Генерал Кін натякає, що Трамп буде допомагати воювати (точніше -- покращувати позиції для перемовин, відстоювати інтереси України).
Поки багато сигналів вказують, що наймовірніше за Трампа допомога та тиск партнерів на рфію посиляться.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 26 лис, 2024 12:26, всього редагувалось 1 раз.
А що. все по закону. Невоювавші кадрові військові, з нетим восом можуть отримувати 20+ десь в 45 років, а мобілізовані цивільні, після війни працювати ще років до 60 щоб було з чого платити їм пенсію. І отримувати потім 5-6
Востаннє редагувалось d44 в Вів 26 лис, 2024 12:54, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:А що. все по закону. Невоювавші кадрові військові, з нетим восом можуть отримувати 20+ десь в 45 років
Кадрова військова служба зникла в Україні ще у 2007 році. Відтоді військова служба контрактна.
Стосовно контрактників ... Чому ж нема і не було черги цивільних на ранні жирні військові пенсії --- загадка загадок? 20+ --- це впенсії ТИМ, в кого були великі!!! "щомісячні додаткові виплати: надбавки, доплати, підвищення, премії" --- підводники тощо, УБД, чорнобильці і т.д. https://tmr.gov.ua/article/pensiyi-vijs ... narahuvan/
d44 написав:А що. все по закону. Невоювавші кадрові військові, з нетим восом можуть отримувати 20+ десь в 45 років, а мобілізовані цивільні, після війни працювати ще років до 60 щоб було з чого платити їм пенсію. І отримувати потім 5-6
О, то за це варто воювати і до останньої верби!
А раз так, то може і мені повернутись назад на службу?
Тільки треба найняти няньку для дітей і доглядальницю за моєю дружиною, яка ще й буде одночасно покоївкою. Як думаєте - в 50К на місяць вкладусь? Сумніваюсь, так як їм треба буде оплачувати за весь час, тобто 24/7!
Що скажете, панове? Варіант - тільки в піхоту йти, щоб все це оплатити!