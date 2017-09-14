Не верю что он среди трупов неделю уже провёл, даже при нуле(снега ж внутри нет?) запах на вторые сутки должен мозг выедать(потроха гниют мама не горюй), но допустим он так потренирует стресс.ру.стойчивость, придёт домой(таки откатится), а там накатит с братанами, да заточенной ложкой хоть полкана фсбэ в кабаке как пойманную крысу... Пусть возвращается и начинает дома свою войну.
барабашов написав:Не верю что он среди трупов неделю уже провёл, даже при нуле(снега ж внутри нет?) з
я тоже не верю, но факты говорят за себя, трупы настоящие? разве что автор видео живёт в другом помещении, а сюда приходит видосики снимать. В любом случае сюр развигающий рамки нормальности. Сможет ли этот вояка снова влиться в мирную жизнь? Думаю нет. Жизнь другого для него потеряла ценность, одним трупом больше, одним меньше. Как у молоточников.