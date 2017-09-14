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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11074110751107611077

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 14:08

  Wirująświatła написав:стрессоустойчивость уровня Бог
https://archive.org/details/img-5795_202411

Не верю что он среди трупов неделю уже провёл, даже при нуле(снега ж внутри нет?) запах на вторые сутки должен мозг выедать(потроха гниют мама не горюй), но допустим он так потренирует стресс.ру.стойчивость, придёт домой(таки откатится), а там накатит с братанами, да заточенной ложкой хоть полкана фсбэ в кабаке как пойманную крысу...
Пусть возвращается и начинает дома свою войну.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 14:18

Якщо б я був Султан...©

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Тільки треба найняти няньку для дітей і доглядальницю за моєю дружиною, яка ще й буде одночасно покоївкою. Як думаєте - в 50К на місяць вкладусь?
разрешили бы гаремы, завёл бы 2ю жену которая бы присматривала за 1й и за детьми. А тыхочешь воюй, хочешь рыбу вставке разводи. И от мужика пользы в 2р. больше. Не дураки придумали.

А що - мені цей варіант подобається :D
А от чи дружині він підійде :lol:

Хоча, якщо б в суспільстві це було б нормою, то і дружина це б нормально сприйняла ;)

А так - маємо, що маємо©
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 14:19

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Ключові слова - был султан.
я в ваших военских званиях не разбираюсь.

А в піснях?
Пісня-то була зовсім не про армію.
https://m.youtube.com/watch?v=8uDxuEWKxBU
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 14:28

  барабашов написав:Не верю что он среди трупов неделю уже провёл, даже при нуле(снега ж внутри нет?) з
я тоже не верю, но факты говорят за себя, трупы настоящие? разве что автор видео живёт в другом помещении, а сюда приходит видосики снимать. В любом случае сюр развигающий рамки нормальности. Сможет ли этот вояка снова влиться в мирную жизнь? Думаю нет. Жизнь другого для него потеряла ценность, одним трупом больше, одним меньше. Как у молоточников.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 14:34

  Wirująświatła написав:разрешили бы гаремы, завёл бы 2ю жену


тут одну нельзя найти
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