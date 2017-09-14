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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11072110731107411075>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 11:14


В нас учебка 5 тижнів, а в москалів 6 місяців?
Це так?
Намагаюся зараз спрогнозувати лінію фронту на весну за умови продовження насильницької бусифікації. Цей фактор не врахував.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 11:54

❗️Якщо Україна погодиться на «поганий мир», росія через 10−15 років атакує Європу, – глава розвідки Чехії Куделка.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ckout=true
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 12:13

Четырехзвездный генерал раскрыл тайные планы Трампа по Украине / №856 / Юрий Швец
З 44 хв. по 54 хв.
Генерал Кін натякає, що Трамп буде допомагати воювати (точніше -- покращувати позиції для перемовин, відстоювати інтереси України).


Поки багато сигналів вказують, що наймовірніше за Трампа допомога та тиск партнерів на рфію посиляться.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 26 лис, 2024 12:26, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 12:27

  UA написав:
В нас учебка 5 тижнів, а в москалів 6 місяців?
Це так?
Намагаюся зараз спрогнозувати лінію фронту на весну за умови продовження насильницької бусифікації. Цей фактор не врахував.

покращення переговорних позицій
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 12:28

  Xenon написав:
❗️Якщо Україна погодиться на «поганий мир», росія через 10−15 років атакує Європу, – глава розвідки Чехії Куделка.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ckout=true

нам би їх проблеми
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 12:46

стрессоустойчивость уровня Бог
https://archive.org/details/img-5795_202411
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 14:08

  Wirująświatła написав:стрессоустойчивость уровня Бог
https://archive.org/details/img-5795_202411

Не верю что он среди трупов неделю уже провёл, даже при нуле(снега ж внутри нет?) запах на вторые сутки должен мозг выедать(потроха гниют мама не горюй), но допустим он так потренирует стресс.ру.стойчивость, придёт домой(таки откатится), а там накатит с братанами, да заточенной ложкой хоть полкана фсбэ в кабаке как пойманную крысу...
Пусть возвращается и начинает дома свою войну.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 14:28

  барабашов написав:Не верю что он среди трупов неделю уже провёл, даже при нуле(снега ж внутри нет?) з
я тоже не верю, но факты говорят за себя, трупы настоящие? разве что автор видео живёт в другом помещении, а сюда приходит видосики снимать. В любом случае сюр развигающий рамки нормальности. Сможет ли этот вояка снова влиться в мирную жизнь? Думаю нет. Жизнь другого для него потеряла ценность, одним трупом больше, одним меньше. Как у молоточников.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 14:39

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:Не верю что он среди трупов неделю уже провёл, даже при нуле(снега ж внутри нет?) з
я тоже не верю, но факты говорят за себя, трупы настоящие? разве что автор видео живёт в другом помещении, а сюда приходит видосики снимать. В любом случае сюр развигающий рамки нормальности. Сможет ли этот вояка снова влиться в мирную жизнь? Думаю нет. Жизнь другого для него потеряла ценность, одним трупом больше, одним меньше. Как у молоточников.
Думаю, що це одна споруда, а довкола лише полЯ і випалені посадки... і напевно , ще напів-оточені...- бо в іншому випадку, чому не уйопують звідти, а там живуть?
Чекаю погоди(туману/снігопаду) щоб втекти...


А те, чи той вояка зможе повернутись до нормального життя на цивілці?

І таке буде як там на болотах, так і нажаль, у нас ...
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 26 лис, 2024 14:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 14:43

  Успіх написав:чому не уйопують звідти, а там живуть?
может у них за нарушение приказа 10 лет тюрьмы? или с трупами ему комфортнее, чем с живыми русскими. хз. очень много вопросов к этому видео.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 26 лис, 2024 14:45, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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  #<1 ... 11072110731107411075>
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