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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11072110731107411075

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 14:44

  detroytred написав:"Грамотніше не чекати, [коли Росія завдасть удару], а вражати пускові установки в Росії у разі, якщо Росія на нас нападе. Необхідна комбінація високоточних ударів, які виведуть з ладу системи, які використовуються для нападу на нас, і ми повинні завдати першого удару", - зазначив він.

Бауер назвав позитивним той факт, що НАТО змінило ставлення до своєї сутності як оборонного альянсу. Крім того, змінилося сприйняття думки, що необхідно "сидіти і чекати, коли на нас нападуть" і лише потім - реагувати.

Статейки подобные всегда выходят с огромным опозданием с точки зрения элементарной логики и пользы для украинцев и государства Украина. Но всегда вовремя для истинного заказчика статьи. Кто же он? В данном случае подозреваю, что заказчиком может быть кремль. Ему вкрай необходимо подтвердить любыми методами свою пропаганду жителям росии о том, что НАТО - это ярый агрессор, а не миролюбивый хорошо ожиревший оборонный союз, коим он и есть на самом деле в течении последних тридцати лет.

По факту идея вынужденного нанесения превентивных ударов возникла почти сразу после создания мощного ядерного ракетного оружия. А точнее по факту с момента создания быстрых ракет малой и средней дальности, способных нести ядерные боеголовки и с отсутствием вероятности их сбития средствами ПВО или ПРО. В случае их массового применения жертва не сможет ответить аналогично и будет уничтожена с вероятностью 99,99%. Поэтому идея привентивного ядерного удара по потенциальному агрессору так живуча и актуальна сегодня.

Привентивный удар не ядерным оружием может не дать ожидаемого результата по причине возможной недоработке в разведке и не обнаружении части пусковых установок потенциального агрессора и противника. Кроме того нанесший привентивный удар сам становится агрессором, а агрессор защищающейся стороной. Ну, это с юридической точки зрения.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 14:49

Мільйони – своїм: журналісти дослідили як у Херсоні “протягують” будівництва шкіл попри протести місцевих

На початку жовтня, ще на етапі риття котловану для однієї з майбутніх шкіл, поруч прилетів російський КАБ. Авіаударом зруйнувало школу біля майбутнього підземного укриття і пошкодило багатоповерхівки навколо. Через загрозу повторних обстрілів місцеві виступили проти цих проектів та почали виходити на протести.

Однак, у Херсонській міській військовій адміністрації переконані, що обстріли не пов’язані з будівництвом, тож тут не планують зупиняти реалізацію проектів і усіляко її захищають. Журналісти Bihus.Info проаналізували інформацію про підрядників, з якими уклали договори і з’ясували, що вони ймовірно пов’язані з місцевими чиновниками.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 14:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:может у них за нарушение приказа 10 лет тюрьмы? или с трупами ему комфортнее, чем с живыми русскими. хз. очень много вопросов к этому видео.
Мені розказували не одні, з якими я копав - що в них(в піхоті) є чел, який був щось дофіга скільки разів поранений/контужений... але все повертався назад воювати/любить цю справу!
Так от - він собі зібрав з кісток скелет і поклав собі на ліжко і з ним постійно спить!!!
І це я від багатьох чув - тож це не триндьож!!!
Прикинь, що там з кукухою і як він буде жити, коли повернеться з війни?
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 14:55

  Успіх написав:Так от - він собі зібрав з кісток скелет і поклав собі на ліжко і з ним постійно спить!!!
культ смерти. Почему нет? ещё одна девиация к тысяче существующих. Слышал про одну бабушку, которая обожала похороны, приходила и кайфовала.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 26 лис, 2024 14:56, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 14:56

flyman

що родичі/знайомі кажуть? і це лише шахеди... не балістика/кр :shock:

На Тернопільщині знищено об‘єкт критичної інфраструктури, який забезпечував електропостачання чи не всій області :shock: , — ОВА

Тернопіль був найбільше заживлений до енергообєкту, який постраждав в результаті атаки.

Резервне живлення вже подано до ключових об’єктів (школи, лікарні), але повне відновлення займе чимало часу.

Наразі ДСНС України готова надати до 150 генераторів для забезпечення електрикою область.

"Критичний об'єкт енергоструктури неодноразово просили захистити, це було зроблено частково" :shock: , - зазначив очільник Тернопільської ОВА.

The Times: Енергетична "корупція" ставить українців перед смертельним холодом взимку :shock: Джерело: https://censor.net/ua/r3521813
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 15:03

це не шклєт, це оберіг
не розбираєшся ти в національних особливостях вуду
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 15:33

  buratinyo написав:
  detroytred написав:"Грамотніше не чекати, [коли Росія завдасть удару], а вражати пускові установки в Росії у разі, якщо Росія на нас нападе. Необхідна комбінація високоточних ударів, які виведуть з ладу системи, які використовуються для нападу на нас, і ми повинні завдати першого удару", - зазначив він.

Бауер назвав позитивним той факт, що НАТО змінило ставлення до своєї сутності як оборонного альянсу. Крім того, змінилося сприйняття думки, що необхідно "сидіти і чекати, коли на нас нападуть" і лише потім - реагувати.

всегда выходят с огромным опозданием с точки зрения элементарной логики и пользы для украинцев и государства Украина. Но всегда вовремя для истинного заказчика статьи. Кто же он? В данном случае подозреваю, что заказчиком может быть кремль. Ему вкрай необходимо подтвердить любыми методами свою пропаганду жителям росии о том, что НАТО - это ярый агрессор, а не миролюбивый хорошо ожиревший оборонный союз, коим он и есть на самом деле в течении последних тридцати лет.

По факту идея вынужденного нанесения превентивных ударов возникла почти сразу после создания мощного ядерного ракетного оружия. А точнее по факту с момента создания быстрых ракет малой и средней дальности, способных нести ядерные боеголовки и с отсутствием вероятности их сбития средствами ПВО или ПРО. В случае их массового применения жертва не сможет ответить аналогично и будет уничтожена с вероятностью 99,99%. Поэтому идея привентивного ядерного удара по потенциальному агрессору так живуча и актуальна сегодня.

Привентивный удар не ядерным оружием может не дать ожидаемого результата по причине возможной недоработке в разведке и не обнаружении части пусковых установок потенциального агрессора и противника. Кроме того нанесший привентивный удар сам становится агрессором, а агрессор защищающейся стороной. Ну, это с юридической точки зрения.

Тепер спробуйте пояснити це ж саме тільки, не відштовхуючись про *Статейки подобные...*, а з позиції - заяви голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера.

Отже це були прямі цитати його заяв в якості керівництва НАТО.
https://www.unian.ua/world/viyna-rosiji ... 31774.html

Логічний ланцюжок не складний.
Рфія посилювалася після розпаду совдепу і почала лізти всюди...
Захід не чекав, поки рфія ще посилиться і тому просував кордони альянсу.
Потім РГ.
Потім рфія не стала чекати, поки Україна посилиться.
Тепер Бауер прямим текстом заявляє, що не варто чекати...
Рфія не схоче чекати...
І т.д.

Тут ключове -- точка відліку)))))))))))))))))))))))))))))
Звідки ткнути і почати дивитися.
А логіка .... однакова.
Якщо не привентивно, то лох...
Тобто той, хто добровільно погодився сплатити більше.
Тобто обирай -- або красиво справедливо, законно, але дорого. І реально - лох.
Або навпаки.

Головне в таких друзях та ворогах - за чий рахунок банкет (хоч справедливість, хоч злодійство).
Тобто хто дійсно лох..
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 15:58

  detroytred написав:Головне в таких друзях та ворогах - за чий рахунок банкет (хоч справедливість, хоч злодійство).
Тобто хто дійсно лох..
банкет за счёт русских. лох тоже они. за огромную цену и 70-100 тыс жмуров русские "покупают" чужие территории, а потом отдадут всё за так и ещё извиняться будут.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 16:09

  jump написав:flyman

що родичі/знайомі кажуть? і це лише шахеди... не балістика/кр :shock:

На Тернопільщині знищено об‘єкт критичної інфраструктури, який забезпечував електропостачання чи не всій області :shock: , — ОВА

Тернопіль був найбільше заживлений до енергообєкту, який постраждав в результаті атаки.

Резервне живлення вже подано до ключових об’єктів (школи, лікарні), але повне відновлення займе чимало часу.

Наразі ДСНС України готова надати до 150 генераторів для забезпечення електрикою область.

"Критичний об'єкт енергоструктури неодноразово просили захистити, це було зроблено частково" :shock: , - зазначив очільник Тернопільської ОВА.

The Times: Енергетична "корупція" ставить українців перед смертельним холодом взимку :shock: Джерело: https://censor.net/ua/r3521813

Интересно, что ЛАД скажет -- Непогрешимейший же всю коррупцию поборол... :mrgreen:
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