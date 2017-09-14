detroytred написав:"Грамотніше не чекати, [коли Росія завдасть удару], а вражати пускові установки в Росії у разі, якщо Росія на нас нападе. Необхідна комбінація високоточних ударів, які виведуть з ладу системи, які використовуються для нападу на нас, і ми повинні завдати першого удару", - зазначив він.
Бауер назвав позитивним той факт, що НАТО змінило ставлення до своєї сутності як оборонного альянсу. Крім того, змінилося сприйняття думки, що необхідно "сидіти і чекати, коли на нас нападуть" і лише потім - реагувати.
Статейки подобные всегда выходят с огромным опозданием с точки зрения элементарной логики и пользы для украинцев и государства Украина. Но всегда вовремя для истинного заказчика статьи. Кто же он? В данном случае подозреваю, что заказчиком может быть кремль. Ему вкрай необходимо подтвердить любыми методами свою пропаганду жителям росии о том, что НАТО - это ярый агрессор, а не миролюбивый хорошо ожиревший оборонный союз, коим он и есть на самом деле в течении последних тридцати лет.
По факту идея вынужденного нанесения превентивных ударов возникла почти сразу после создания мощного ядерного ракетного оружия. А точнее по факту с момента создания быстрых ракет малой и средней дальности, способных нести ядерные боеголовки и с отсутствием вероятности их сбития средствами ПВО или ПРО. В случае их массового применения жертва не сможет ответить аналогично и будет уничтожена с вероятностью 99,99%. Поэтому идея привентивного ядерного удара по потенциальному агрессору так живуча и актуальна сегодня.
Привентивный удар не ядерным оружием может не дать ожидаемого результата по причине возможной недоработке в разведке и не обнаружении части пусковых установок потенциального агрессора и противника. Кроме того нанесший привентивный удар сам становится агрессором, а агрессор защищающейся стороной. Ну, это с юридической точки зрения.
Мільйони – своїм: журналісти дослідили як у Херсоні “протягують” будівництва шкіл попри протести місцевих
На початку жовтня, ще на етапі риття котловану для однієї з майбутніх шкіл, поруч прилетів російський КАБ. Авіаударом зруйнувало школу біля майбутнього підземного укриття і пошкодило багатоповерхівки навколо. Через загрозу повторних обстрілів місцеві виступили проти цих проектів та почали виходити на протести.
Однак, у Херсонській міській військовій адміністрації переконані, що обстріли не пов’язані з будівництвом, тож тут не планують зупиняти реалізацію проектів і усіляко її захищають. Журналісти Bihus.Info проаналізували інформацію про підрядників, з якими уклали договори і з’ясували, що вони ймовірно пов’язані з місцевими чиновниками.
Wirująświatła написав:может у них за нарушение приказа 10 лет тюрьмы? или с трупами ему комфортнее, чем с живыми русскими. хз. очень много вопросов к этому видео.
Мені розказували не одні, з якими я копав - що в них(в піхоті) є чел, який був щось дофіга скільки разів поранений/контужений... але все повертався назад воювати/любить цю справу! Так от - він собі зібрав з кісток скелет і поклав собі на ліжко і з ним постійно спить!!! І це я від багатьох чув - тож це не триндьож!!! Прикинь, що там з кукухою і як він буде жити, коли повернеться з війни?
detroytred написав:"Грамотніше не чекати, [коли Росія завдасть удару], а вражати пускові установки в Росії у разі, якщо Росія на нас нападе. Необхідна комбінація високоточних ударів, які виведуть з ладу системи, які використовуються для нападу на нас, і ми повинні завдати першого удару", - зазначив він.
Бауер назвав позитивним той факт, що НАТО змінило ставлення до своєї сутності як оборонного альянсу. Крім того, змінилося сприйняття думки, що необхідно "сидіти і чекати, коли на нас нападуть" і лише потім - реагувати.
всегда выходят с огромным опозданием с точки зрения элементарной логики и пользы для украинцев и государства Украина. Но всегда вовремя для истинного заказчика статьи. Кто же он? В данном случае подозреваю, что заказчиком может быть кремль. Ему вкрай необходимо подтвердить любыми методами свою пропаганду жителям росии о том, что НАТО - это ярый агрессор, а не миролюбивый хорошо ожиревший оборонный союз, коим он и есть на самом деле в течении последних тридцати лет.
По факту идея вынужденного нанесения превентивных ударов возникла почти сразу после создания мощного ядерного ракетного оружия. А точнее по факту с момента создания быстрых ракет малой и средней дальности, способных нести ядерные боеголовки и с отсутствием вероятности их сбития средствами ПВО или ПРО. В случае их массового применения жертва не сможет ответить аналогично и будет уничтожена с вероятностью 99,99%. Поэтому идея привентивного ядерного удара по потенциальному агрессору так живуча и актуальна сегодня.
Привентивный удар не ядерным оружием может не дать ожидаемого результата по причине возможной недоработке в разведке и не обнаружении части пусковых установок потенциального агрессора и противника. Кроме того нанесший привентивный удар сам становится агрессором, а агрессор защищающейся стороной. Ну, это с юридической точки зрения.
Тепер спробуйте пояснити це ж саме тільки, не відштовхуючись про *Статейки подобные...*, а з позиції - заяви голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера.
Логічний ланцюжок не складний. Рфія посилювалася після розпаду совдепу і почала лізти всюди... Захід не чекав, поки рфія ще посилиться і тому просував кордони альянсу. Потім РГ. Потім рфія не стала чекати, поки Україна посилиться. Тепер Бауер прямим текстом заявляє, що не варто чекати... Рфія не схоче чекати... І т.д.
Тут ключове -- точка відліку))))))))))))))))))))))))))))) Звідки ткнути і почати дивитися. А логіка .... однакова. Якщо не привентивно, то лох... Тобто той, хто добровільно погодився сплатити більше. Тобто обирай -- або красиво справедливо, законно, але дорого. І реально - лох. Або навпаки.
Головне в таких друзях та ворогах - за чий рахунок банкет (хоч справедливість, хоч злодійство). Тобто хто дійсно лох..