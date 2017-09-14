Додано: Вів 26 лис, 2024 14:44

detroytred написав: "Грамотніше не чекати, [коли Росія завдасть удару], а вражати пускові установки в Росії у разі, якщо Росія на нас нападе. Необхідна комбінація високоточних ударів, які виведуть з ладу системи, які використовуються для нападу на нас, і ми повинні завдати першого удару", - зазначив він.



Бауер назвав позитивним той факт, що НАТО змінило ставлення до своєї сутності як оборонного альянсу. Крім того, змінилося сприйняття думки, що необхідно "сидіти і чекати, коли на нас нападуть" і лише потім - реагувати.

"Грамотніше не чекати, [коли Росія завдасть удару], а вражати пускові установки в Росії у разі, якщо Росія на нас нападе. Необхідна комбінація високоточних ударів, які виведуть з ладу системи, які використовуються для нападу на нас, і ми повинні завдати першого удару", - зазначив він.Бауер назвав позитивним той факт, що НАТО змінило ставлення до своєї сутності як оборонного альянсу. Крім того, змінилося сприйняття думки, що необхідно "сидіти і чекати, коли на нас нападуть" і лише потім - реагувати.

Статейки подобные всегда выходят с огромным опозданием с точки зрения элементарной логики и пользы для украинцев и государства Украина. Но всегда вовремя для истинного заказчика статьи. Кто же он? В данном случае подозреваю, что заказчиком может быть кремль. Ему вкрай необходимо подтвердить любыми методами свою пропаганду жителям росии о том, что НАТО - это ярый агрессор, а не миролюбивый хорошо ожиревший оборонный союз, коим он и есть на самом деле в течении последних тридцати лет.По факту идея вынужденного нанесения превентивных ударов возникла почти сразу после создания мощного ядерного ракетного оружия. А точнее по факту с момента создания быстрых ракет малой и средней дальности, способных нести ядерные боеголовки и с отсутствием вероятности их сбития средствами ПВО или ПРО. В случае их массового применения жертва не сможет ответить аналогично и будет уничтожена с вероятностью 99,99%. Поэтому идея привентивного ядерного удара по потенциальному агрессору так живуча и актуальна сегодня.Привентивный удар не ядерным оружием может не дать ожидаемого результата по причине возможной недоработке в разведке и не обнаружении части пусковых установок потенциального агрессора и противника. Кроме того нанесший привентивный удар сам становится агрессором, а агрессор защищающейся стороной. Ну, это с юридической точки зрения.