detroytred написав:"Грамотніше не чекати, [коли Росія завдасть удару], а вражати пускові установки в Росії у разі, якщо Росія на нас нападе. Необхідна комбінація високоточних ударів, які виведуть з ладу системи, які використовуються для нападу на нас, і ми повинні завдати першого удару", - зазначив він.
Бауер назвав позитивним той факт, що НАТО змінило ставлення до своєї сутності як оборонного альянсу. Крім того, змінилося сприйняття думки, що необхідно "сидіти і чекати, коли на нас нападуть" і лише потім - реагувати.
Статейки подобные всегда выходят с огромным опозданием с точки зрения элементарной логики и пользы для украинцев и государства Украина. Но всегда вовремя для истинного заказчика статьи. Кто же он? В данном случае подозреваю, что заказчиком может быть кремль. Ему вкрай необходимо подтвердить любыми методами свою пропаганду жителям росии о том, что НАТО - это ярый агрессор, а не миролюбивый хорошо ожиревший оборонный союз, коим он и есть на самом деле в течении последних тридцати лет.
По факту идея вынужденного нанесения превентивных ударов возникла почти сразу после создания мощного ядерного ракетного оружия. А точнее по факту с момента создания быстрых ракет малой и средней дальности, способных нести ядерные боеголовки и с отсутствием вероятности их сбития средствами ПВО или ПРО. В случае их массового применения жертва не сможет ответить аналогично и будет уничтожена с вероятностью 99,99%. Поэтому идея привентивного ядерного удара по потенциальному агрессору так живуча и актуальна сегодня.
Привентивный удар не ядерным оружием может не дать ожидаемого результата по причине возможной недоработке в разведке и не обнаружении части пусковых установок потенциального агрессора и противника. Кроме того нанесший привентивный удар сам становится агрессором, а агрессор защищающейся стороной. Ну, это с юридической точки зрения.
Мільйони – своїм: журналісти дослідили як у Херсоні “протягують” будівництва шкіл попри протести місцевих
На початку жовтня, ще на етапі риття котловану для однієї з майбутніх шкіл, поруч прилетів російський КАБ. Авіаударом зруйнувало школу біля майбутнього підземного укриття і пошкодило багатоповерхівки навколо. Через загрозу повторних обстрілів місцеві виступили проти цих проектів та почали виходити на протести.
Однак, у Херсонській міській військовій адміністрації переконані, що обстріли не пов’язані з будівництвом, тож тут не планують зупиняти реалізацію проектів і усіляко її захищають. Журналісти Bihus.Info проаналізували інформацію про підрядників, з якими уклали договори і з’ясували, що вони ймовірно пов’язані з місцевими чиновниками.
Wirująświatła написав:может у них за нарушение приказа 10 лет тюрьмы? или с трупами ему комфортнее, чем с живыми русскими. хз. очень много вопросов к этому видео.
Мені розказували не одні, з якими я копав - що в них(в піхоті) є чел, який був щось дофіга скільки разів поранений/контужений... але все повертався назад воювати/любить цю справу! Так от - він собі зібрав з кісток скелет і поклав собі на ліжко і з ним постійно спить!!! І це я від багатьох чув - тож це не триндьож!!! Прикинь, що там з кукухою і як він буде жити, коли повернеться з війни?
detroytred написав:"Грамотніше не чекати, [коли Росія завдасть удару], а вражати пускові установки в Росії у разі, якщо Росія на нас нападе. Необхідна комбінація високоточних ударів, які виведуть з ладу системи, які використовуються для нападу на нас, і ми повинні завдати першого удару", - зазначив він.
Бауер назвав позитивним той факт, що НАТО змінило ставлення до своєї сутності як оборонного альянсу. Крім того, змінилося сприйняття думки, що необхідно "сидіти і чекати, коли на нас нападуть" і лише потім - реагувати.
всегда выходят с огромным опозданием с точки зрения элементарной логики и пользы для украинцев и государства Украина. Но всегда вовремя для истинного заказчика статьи. Кто же он? В данном случае подозреваю, что заказчиком может быть кремль. Ему вкрай необходимо подтвердить любыми методами свою пропаганду жителям росии о том, что НАТО - это ярый агрессор, а не миролюбивый хорошо ожиревший оборонный союз, коим он и есть на самом деле в течении последних тридцати лет.
По факту идея вынужденного нанесения превентивных ударов возникла почти сразу после создания мощного ядерного ракетного оружия. А точнее по факту с момента создания быстрых ракет малой и средней дальности, способных нести ядерные боеголовки и с отсутствием вероятности их сбития средствами ПВО или ПРО. В случае их массового применения жертва не сможет ответить аналогично и будет уничтожена с вероятностью 99,99%. Поэтому идея привентивного ядерного удара по потенциальному агрессору так живуча и актуальна сегодня.
Привентивный удар не ядерным оружием может не дать ожидаемого результата по причине возможной недоработке в разведке и не обнаружении части пусковых установок потенциального агрессора и противника. Кроме того нанесший привентивный удар сам становится агрессором, а агрессор защищающейся стороной. Ну, это с юридической точки зрения.
Тепер спробуйте пояснити це ж саме тільки, не відштовхуючись про *Статейки подобные...*, а з позиції - заяви голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера.
Логічний ланцюжок не складний. Рфія посилювалася після розпаду совдепу і почала лізти всюди... Захід не чекав, поки рфія ще посилиться і тому просував кордони альянсу. Потім РГ. Потім рфія не стала чекати, поки Україна посилиться. Тепер Бауер прямим текстом заявляє, що не варто чекати... Рфія не схоче чекати... І т.д.
Тут ключове -- точка відліку))))))))))))))))))))))))))))) Звідки ткнути і почати дивитися. А логіка .... однакова. Якщо не привентивно, то лох... Тобто той, хто добровільно погодився сплатити більше. Тобто обирай -- або красиво справедливо, законно, але дорого. І реально - лох. Або навпаки.
Головне в таких друзях та ворогах - за чий рахунок банкет (хоч справедливість, хоч злодійство). Тобто хто дійсно лох..
detroytred написав:Головне в таких друзях та ворогах - за чий рахунок банкет (хоч справедливість, хоч злодійство). Тобто хто дійсно лох..
банкет за счёт русских. лох тоже они. за огромную цену и 70-100 тыс жмуров русские "покупают" чужие территории, а потом отдадут всё за так и ещё извиняться будут.
Утверждение сомнительное, "может быть, когда-нибудь". А мы потери уже несём точно и большие. А что касается высказываний Роба Бауера... Если это не просто слова, а он действительно так думает, то большое счастье, что не он принимает решения. Если бы решали такие люди, то мы имели бы удовольствие увидеть ядерную войну ещё 62 года назад. Вот не уверен имели бы мы после этого удовольствие сегодня общаться на форуме.