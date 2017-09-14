jump написав:flyman ............ На Тернопільщині знищено об‘єкт критичної інфраструктури, який забезпечував електропостачання чи не всій області , — ОВА ......... "Критичний об'єкт енергоструктури неодноразово просили захистити, це було зроблено частково" , - зазначив очільник Тернопільської ОВА.
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12222 щодо зменшення граничного віку перебування на військовій службі з 60 до 55 років Про це йдеться на сайті парламенту.
Ініціаторами законопроєкту "Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо зменшення граничного віку перебування на військовій службі та військовозобов'язаних у запасі, а також збереження доступу до військової служби громадян, які виявили бажання проходити службу після досягнення граничного віку перебування на військовій службі" є група народних депутатів, до якої увійшли, зокрема, Олексій Гончаренко, Володимир Ар'єв і Юлія Тимошенко.