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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11073110741107511076

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 16:34

  _hunter написав:
  jump написав:flyman
............
На Тернопільщині знищено об‘єкт критичної інфраструктури, який забезпечував електропостачання чи не всій області :shock: , — ОВА
.........
"Критичний об'єкт енергоструктури неодноразово просили захистити, це було зроблено частково" :shock: , - зазначив очільник Тернопільської ОВА.

The Times: Енергетична "корупція" ставить українців перед смертельним холодом взимку :shock: Джерело: https://censor.net/ua/r3521813

Интересно, что ЛАД скажет -- Непогрешимейший же всю коррупцию поборол... :mrgreen:

Не знаю в данном конкретном случае, является ли это следствием коррупции, но я с самого начала войны неоднократно говорил о том, что нигде и никогда не воруют так, как во время войны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 17:52

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12222 щодо зменшення граничного віку перебування на військовій службі з 60 до 55 років
Про це йдеться на сайті парламенту.

Ініціаторами законопроєкту "Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо зменшення граничного віку перебування на військовій службі та військовозобов'язаних у запасі, а також збереження доступу до військової служби громадян, які виявили бажання проходити службу після досягнення граничного віку перебування на військовій службі" є група народних депутатів, до якої увійшли, зокрема, Олексій Гончаренко, Володимир Ар'єв і Юлія Тимошенко.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 17:58

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