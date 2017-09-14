У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12222 щодо зменшення граничного віку перебування на військовій службі з 60 до 55 років Про це йдеться на сайті парламенту.
Ініціаторами законопроєкту "Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо зменшення граничного віку перебування на військовій службі та військовозобов'язаних у запасі, а також збереження доступу до військової служби громадян, які виявили бажання проходити службу після досягнення граничного віку перебування на військовій службі" є група народних депутатів, до якої увійшли, зокрема, Олексій Гончаренко, Володимир Ар'єв і Юлія Тимошенко.
jump написав:flyman ............ На Тернопільщині знищено об‘єкт критичної інфраструктури, який забезпечував електропостачання чи не всій області , — ОВА ......... "Критичний об'єкт енергоструктури неодноразово просили захистити, це було зроблено частково" , - зазначив очільник Тернопільської ОВА.
Не знаю в данном конкретном случае, является ли это следствием коррупции, но я с самого начала войны неоднократно говорил о том, что нигде и никогда не воруют так, как во время войны.
А кто ворует то - руцкоговорящие агенты МГБ или ставленники подлых и гнилых слуг непонятно какого народа, которые 6й год давят жопой кресла в Раде? Хоть один вор на сейчас с партбилетом "ЕС" на потоке денег уселся?
detroytred написав:Головне в таких друзях та ворогах - за чий рахунок банкет (хоч справедливість, хоч злодійство). Тобто хто дійсно лох..
банкет за счёт русских. лох тоже они. за огромную цену и 70-100 тыс жмуров русские "покупают" чужие территории, а потом отдадут всё за так и ещё извиняться будут.
Утверждение сомнительное, "может быть, когда-нибудь". А мы потери уже несём точно и большие. А что касается высказываний Роба Бауера... Если это не просто слова, а он действительно так думает, то большое счастье, что не он принимает решения. Если бы решали такие люди, то мы имели бы удовольствие увидеть ядерную войну ещё 62 года назад. Вот не уверен имели бы мы после этого удовольствие сегодня общаться на форуме.
В даному випадку (тобто коли рішення - до звільнення останньої верби і хоч лопатами), то такі, як Бауер, грають абсолютно і повністю на стороні України. Бо буде ота ядерка чи не буде хто зна, а от з лопатами і самим капут досить ймовірний. Що від програшу (з лопатами на кулемети), що від виграшу (бо за програшу рфія може почати кидатися ядеркою згідно доктрини).
detroytred написав:А Україна лише сплачує. Не купляє, а сплачує
мы лохи по другим причинам, потому что просрали впк, потому что коррупция, потому что в армии совок и никто туда идти не хочет. Не смешивайте, это разные явления. В идеале было бы так хотите захватить Мариуполь? Без проблем 100-200тыс русских жертв и он ваш. Хотите до линии днепра? Тоже без проблем 3 млн русских жмуров и линия ваша. В природе ни у кого нет абсолютной неуязвимости, но есть цена для агрессора. Какие то растения ядовиты и т.д. мы же в этой ситуации как заяц.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 26 лис, 2024 18:34, всього редагувалось 1 раз.
Логічний ланцюжок не складний. Рфія посилювалася після розпаду совдепу і почала лізти всюди... Захід не чекав, поки рфія ще посилиться і тому просував кордони альянсу. Потім РГ. Потім рфія не стала чекати, поки Україна посилиться. Тепер Бауер прямим текстом заявляє, що не варто чекати... Рфія не схоче чекати... І т.д.
Тут ключове -- точка відліку))))))))))))))))))))))))))))) Звідки ткнути і почати дивитися. А логіка .... однакова. Якщо не привентивно, то лох... Тобто той, хто добровільно погодився сплатити більше. Тобто обирай -- або красиво справедливо, законно, але дорого. І реально - лох. Або навпаки.
Головне в таких друзях та ворогах - за чий рахунок банкет (хоч справедливість, хоч злодійство). Тобто хто дійсно лох..
Вместо точки отсчета, на которую я забил, я обратил внимание на время появления этой болтовни в сми. И указал негативные моменты от такой болтовни касательно привентивного удара. Привентивный удар о котором предупреждают? Серьезно? ))))))
Вы ведь умный человек и понимаете, что любая болтовня в СМИ несет совершенно не то значение, которое первым приходит на ум у ... читающего ее лоха.
Ну и в нашем случае получается НАТО лох вместе с Украиной, так как росия первая уже нанесла удары. Имею в виду "конечно случайно залетевшие" росийские ракеты в Польшу и ударные БПЛА в Эстонию.
detroytred написав:А Україна лише сплачує. Не купляє, а сплачує
мы лохи по другим причинам, потому что просрали впк, потому что коррупция, потому что в армии совок и никто туда идти не хочет. Не смешивайте, это разные явления. В идеале было бы так хотите захватить Мариуполь? Без проблем 100-200тыс русских жертв и он ваш. Хотите до линии днепра? Тоже без проблем 3 млн русских жмуров и линия ваша. В природе ни у кого нет абсолютной уязвимости, но есть цена для агрессора. Какие то растения ядовиты и т.д. мы же в этой ситуации как заяц.
Лохи-це ждуни які чекають поки за них ХТОСЬ зробить Лохи - це ті які оправдують свою бездіяльність тисячами власних страшилок і фантазій І за своє лохівство - лохи будуть платити.
Ті ж , хто робить все що вважає необхідним для Перемоги - ті навіть у випадку зупинки боїв по ЛБЗ або по лінії 2014 або по лінії 1991 або по лінії через мавзолей і червону площу в педерації - ті зможуть спокійно собі сказати - Я ЗРОБИВ ВСЕ ЩО МІГ....
І рівнятись потрібно на таких як той самий Порошенко... Така легенька довідочка Ми витрачаємо в рік 5 000 млрд грн , Порошенко донатить в рік 1,5 млрд грн..... Всього 3300 таких як Порошенко можна було б порівняти з усією Україною іїї союзниками...
Тому , ясно що НЕ КОЖЕН зможе бути Порошенком.. , але кожен може зробити більше ніж робить(особливо у випадку коли просто нічого не робить)
Почнемо з загальної ситуації на фронті. В першу чергу Покровський та Кураховський напрямки. Ситуація важка. Але краща, ніж була тиждень тому. Тоді вона насправді була критичною. Деякі підрозділи відходили, залишали позиції, а закрити не було ким. Справді, кризова ситуація. Але питання вирішено, резерви розгорнуто, плани противника зірвано. Позиція Олександра Сирського: маємо зупинити противника. Але Перемога неможлива, якщо ЗСУ працюватимуть тільки в обороні. Маємо перехоплювати ініціативу та контратакувати. Маємо і будемо. Де і хто – побачите.
Вкидів та дезінформації дуже багато. Наші панікери та зрадофіли працюють проти ЗСУ набагато активніше, ніж російська пропаганда. Там тількі записують на свій рахунок все, що зробили наші «корисні @@@@». А враховуючи скільки грошей (так – саме грошей) та політичних інтересів було викинуто саме на створення ідеології «в ЗСУ командують м’ясники» - цю тезу Головнокомандувача вважаю за необхідне донести окремо. https://t.me/Kirilovolodimirovich/12971
budivelnik написав:Тому , ясно що НЕ КОЖЕН зможе бути Порошенком.. , але кожен може зробити більше ніж робить(особливо у випадку коли просто нічого не робить
3000 будивэльныков. И жизнь станет невыносимой. Как вам это удаётся? Не может быть 300 порошенок потому что есть емкость рынка. Так же не могут быть все президентами или таксистами. Общество тем и ценно что кроме торговцем сигаретами есть кто то ещё.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 26 лис, 2024 18:50, всього редагувалось 1 раз.