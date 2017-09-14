budivelnik написав:

Лохи-це ждуни які чекають поки за них ХТОСЬ зробитьЛохи - це ті які оправдують свою бездіяльність тисячами власних страшилок і фантазійІ за своє лохівство - лохи будуть платити.Ті ж , хто робить все що вважає необхідним для Перемоги - ті навіть у випадку зупинки боїв по ЛБЗ або по лінії 2014 або по лінії 1991 або по лінії через мавзолей і червону площу в педерації - ті зможуть спокійно собі сказати - Я ЗРОБИВ ВСЕ ЩО МІГ....І рівнятись потрібно на таких як той самий Порошенко... Така легенька довідочкаМи витрачаємо в рік 5 000 млрд грн ,Порошенко донатить в рік 1,5 млрд грн.....Всього 3300 таких як Порошенко можна було б порівняти з усією Україною іїї союзниками...Тому , ясно що НЕ КОЖЕН зможе бути Порошенком.. , але кожен може зробити більше ніж робить(особливо у випадку коли просто нічого не робить)