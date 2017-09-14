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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11075110761107711078>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 18:49

  Wirująświatła написав:
  budivelnik написав:Лохи-це ждуни які чекають поки за них ХТОСЬ зробить
Лохи - це ті які оправдують свою бездіяльність тисячами власних страшилок і фантазій
І за своє лохівство - лохи будуть платити.

Ті ж , хто робить все що вважає необхідним для Перемоги - ті навіть у випадку зупинки боїв по ЛБЗ або по лінії 2014 або по лінії 1991 або по лінії через мавзолей і червону площу в педерації - ті зможуть спокійно собі сказати - Я ЗРОБИВ ВСЕ ЩО МІГ....

І рівнятись потрібно на таких як той самий Порошенко... Така легенька довідочка
Ми витрачаємо в рік 5 000 млрд грн ,
Порошенко донатить в рік 1,5 млрд грн.....
Всього 3300 таких як Порошенко можна було б порівняти з усією Україною іїї союзниками...

Тому , ясно що НЕ КОЖЕН зможе бути Порошенком.. , але кожен може зробити більше ніж робить(особливо у випадку коли просто нічого не робить)
3000 будивэльныков. И жизнь станет невыносимой. Как вам это удаётся?
Для лохів - на цих сторінках - і мене достатньо ,щоб зробити їх перебування тут не комфортним....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 18:55

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 18:57

  buratinyo написав:Ну и в нашем случае получается НАТО лох вместе с Украиной, так как росия первая уже нанесла удары. Имею в виду "конечно случайно залетевшие" росийские ракеты в Польшу и ударные БПЛА в Эстонию.

Не розумію про які удари рфії по НАТО ви кажете.
Поки що лише далекобій НАТО наніс удари по рфії.
Рфія ж, яка духоперилася в такому випадку дати відповідь НАТО, чомусь відповіла ударом по Україні. Не по НАТО, а по Україні.

А НАТО розумники...
Вони піднімали з калєн рфію, але паралельно з цим просували НАТО на схід - тобто готувались.

Україна ж спочатку показала рфії хрєн (заявила, що прямує в НАТО), а потім почала озброюватися для відсічі "невдоволення". Хоча треба було навпаки -- спочатку підготуватися, а потім прямувати в НАТО.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 19:02

  detroytred написав:треба було навпаки -- спочатку підготуватися, а потім прямувати в НАТО.
Масло маслянисте
по твоєму
Для того щоб стати багатим треба спочатку підготуватись і нічого не вчити , щоб конкуренти не догадались....
У нас було суспільство якому совки на вуха навісили лапшу типу - Хтось за Вас все зробить , а тому зайвий раз не рипайтесь....

Тому цьому суспільству потрібен був дороговказ який би показував чому теза ЧЕКАЙ ПОКИ ТОБІ ЗА ТЕБЕ ЩРСЬ ЗРОБЛЯТЬ - не працює... тобто рухаємось в НАТО/ЄС , всі члений цих союзів - є КАПІТАЛІСТИЧНИМИ ДЕРЖАВАМИ...

ПС
Та сама педерація в 200х декларувала свій рух в НАТО/ЄС.... ми свій в цьому ж напрямку задекларували на 10 років пізніше
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 19:07

  budivelnik написав:
  detroytred написав:треба було навпаки -- спочатку підготуватися, а потім прямувати в НАТО.
Масло маслянисте
по твоєму
Для того щоб стати багатим треба спочатку підготуватись і нічого не вчити , щоб конкуренти не догадались....
У нас було суспільство якому совки на вуха навісили лапшу типу - Хтось за Вас все зробить , а тому зайвий раз не рипайтесь....

Тому цьому суспільству потрібен був дороговказ який би показував чому теза ЧЕКАЙ ПОКИ ТОБІ ЗА ТЕБЕ ЩРСЬ ЗРОБЛЯТЬ - не працює... тобто рухаємось в НАТО/ЄС , всі члений цих союзів - є КАПІТАЛІСТИЧНИМИ ДЕРЖАВАМИ...

ПС
Та сама педерація в 200х декларувала свій рух в НАТО/ЄС.... ми свій в цьому ж напрямку задекларували на 10 років пізніше

Не треба твоїх інтерпретацій моїх думок.
Ти ще жодного разу за більш десятка років правильно не зрозумів.
Лише вигадуєш, як тобі заманеться.

То й не треба намагатися хоч раз вгадати.
Підготуватись треба було не до вступу в НАТО, а до опору рфії від її реакції на даний похід.
І між реакцією рфії на такий похід України на початку 2000-х і в кінці 2000-х є різниця.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 26 лис, 2024 19:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 19:12

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:треба було навпаки -- спочатку підготуватися, а потім прямувати в НАТО.
Масло маслянисте
по твоєму
Для того щоб стати багатим треба спочатку підготуватись і нічого не вчити , щоб конкуренти не догадались....
У нас було суспільство якому совки на вуха навісили лапшу типу - Хтось за Вас все зробить , а тому зайвий раз не рипайтесь....

Тому цьому суспільству потрібен був дороговказ який би показував чому теза ЧЕКАЙ ПОКИ ТОБІ ЗА ТЕБЕ ЩРСЬ ЗРОБЛЯТЬ - не працює... тобто рухаємось в НАТО/ЄС , всі члений цих союзів - є КАПІТАЛІСТИЧНИМИ ДЕРЖАВАМИ...

ПС
Та сама педерація в 200х декларувала свій рух в НАТО/ЄС.... ми свій в цьому ж напрямку задекларували на 10 років пізніше
Не треба твоїх інтерпретацій моїх думок.
Ти ще жодного разу за більш десятка років правильно не зрозумів.
Лише вигадуєш, як тобі заманеться.

То й не треба намагатися хоч раз вгадати.
Я ж не винуватий що ти свої думки викладаєш таким чином що їх як дишло можна розвертати в будь-якому напрямку...
Ти ж освічений воєнпенс, спробуй доносити свою думку так щоб в опонентів не було можливості їх трактувати по своєму...

Що там в прислівї
Нічого на зеркало нарікати - якщо рожа крива....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 19:19

  budivelnik написав:Я ж не винуватий що ти свої думки викладаєш таким чином що їх як дишло можна розвертати в будь-якому напрямку...
Ти ж освічений воєнпенс, спробуй доносити свою думку так щоб в опонентів не було можливості їх трактувати по своєму...

Що там в прислівї
Нічого на зеркало нарікати - якщо рожа крива....

Нііт.
Уяви, що такий унікальний саме ти один -- єралашний будівельник.
Розвертаєш думку виключно дурно.
По буквах -- завжди обираєш виключно дурний варіант.

А спотворити ти можеш, що завгодно. Навіть а-ля 2+2=4.
І спотворював.
Так що крива рожа в дзеркалі саме твоя.
Спробуй трактувати в позитивний бік.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 19:33

  detroytred написав:Уяви, що такий унікальний саме ти один
Це брехня.
В тому що ти пишеш так, що допис можна трактувати як хочеш - тебе звинувачувало ще пяток тут присутніх.
Ти ж назвав їх дописи- єралашиками і ... пішов писати далі так як тебе вчили на лекціях марксизму-ленінізму...
Тобто по Гебельсу
Чим більша брехня - тим швидше в неї повірять...

Так і ти
Не можеш щось написати по конкретному і мілкому випадку... і відразу починаєш з глобальних речей..
як військове - так Замана/Муженко
як економічне - так Сміт/Кейнс
а як тільки щось конкретніше - так відразу все що в твою картинку не вкладається - це єралашик...

ПС
якщо дурень може розвернути кимось написану думку
То як називається той , кого дурень обіграв?

Тому
почни з азів..
якщо армія - то як працює автомат...
якщо економіка - то вивчи правила продажу насіння на базарі
якщо стратегія - то вивчи тактику...

Невже не зрозуміло
Ти думаєш що виглядаєш розумним коли пробуєш ОХОПИТИ все.. і відразу палишся на найменших дрібницях..
Не охоплюй - і не згориш.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 19:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трошки оффтопа ...

1) Bloomberg: Британія вперше за Стармера передала Україні десятки Storm Shadow
Велика Британія передала Україні додаткову партію крилатих ракет Storm Shadow, що стало першим постачанням такого озброєння після формування уряду лейбористів під керівництвом прем'єра Кіра Стармера. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників.

Кілька тижнів тому Велика Британія таємно передала Україні ще "кілька десятків" крилатих ракет Storm Shadow, замовлених після вичерпання запасів ракет далекого радіусу дії в Києва.

За словами співрозмовників, це сталося ще до офіційного дозволу США та Британії на використання таких ракет для ударів по об'єктах у глибині Росії.

2) Німеччина передасть Україні дві системи ППО IRIS-T до кінця 2024 року
До кінця 2024 року Німеччина передасть Україні дві системи протиповітряної оборони IRIS-T. Про це розповів генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює штаб з питань допомоги Україні у Міністерстві оборони Німеччини, під час зустрічі з журналістами у Києві, пише Європейська правда.

За словами Фройдінга, Німеччина вже передала Україні артилерійські гаубиці, танки, бойові машини піхоти Marder та запустила програму для ударних безпілотників.

"Наступні системи IRIS-T SLM (середньої дальності) та SLS (малої дальності) мають прибути до України протягом наступних днів та тижнів, до Різдва", – повідомив генерал.

3) У НАТО закликали передати Україні ракети середньої дальності, які б'ють до 5500 км
Документ містить заклик до урядів та парламентів країн-членів НАТО до:

→ посилення санкцій проти Росії та Північної Кореї;

→ надання Україні всіх засобів, необхідних для самозахисту та стримування подальшої агресії, включно з ракетами середньої дальності.


PS. "Помощь только до конца года" (с) сами знаете чей ... Эту пластинку можно крутить каждый год
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 19:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:PS. "Помощь только до конца года"
Для нас головне щоб
ДО кінця року - було
А от конкретно якого року - не було :)
budivelnik
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