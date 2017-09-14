budivelnik написав:Лохи-це ждуни які чекають поки за них ХТОСЬ зробить Лохи - це ті які оправдують свою бездіяльність тисячами власних страшилок і фантазій І за своє лохівство - лохи будуть платити.
Ті ж , хто робить все що вважає необхідним для Перемоги - ті навіть у випадку зупинки боїв по ЛБЗ або по лінії 2014 або по лінії 1991 або по лінії через мавзолей і червону площу в педерації - ті зможуть спокійно собі сказати - Я ЗРОБИВ ВСЕ ЩО МІГ....
І рівнятись потрібно на таких як той самий Порошенко... Така легенька довідочка Ми витрачаємо в рік 5 000 млрд грн , Порошенко донатить в рік 1,5 млрд грн..... Всього 3300 таких як Порошенко можна було б порівняти з усією Україною іїї союзниками...
Тому , ясно що НЕ КОЖЕН зможе бути Порошенком.. , але кожен може зробити більше ніж робить(особливо у випадку коли просто нічого не робить)
3000 будивэльныков. И жизнь станет невыносимой. Как вам это удаётся?
Для лохів - на цих сторінках - і мене достатньо ,щоб зробити їх перебування тут не комфортним....
buratinyo написав:Ну и в нашем случае получается НАТО лох вместе с Украиной, так как росия первая уже нанесла удары. Имею в виду "конечно случайно залетевшие" росийские ракеты в Польшу и ударные БПЛА в Эстонию.
Не розумію про які удари рфії по НАТО ви кажете. Поки що лише далекобій НАТО наніс удари по рфії. Рфія ж, яка духоперилася в такому випадку дати відповідь НАТО, чомусь відповіла ударом по Україні. Не по НАТО, а по Україні.
А НАТО розумники... Вони піднімали з калєн рфію, але паралельно з цим просували НАТО на схід - тобто готувались.
Україна ж спочатку показала рфії хрєн (заявила, що прямує в НАТО), а потім почала озброюватися для відсічі "невдоволення". Хоча треба було навпаки -- спочатку підготуватися, а потім прямувати в НАТО.
detroytred написав:треба було навпаки -- спочатку підготуватися, а потім прямувати в НАТО.
Масло маслянисте по твоєму Для того щоб стати багатим треба спочатку підготуватись і нічого не вчити , щоб конкуренти не догадались.... У нас було суспільство якому совки на вуха навісили лапшу типу - Хтось за Вас все зробить , а тому зайвий раз не рипайтесь....
Тому цьому суспільству потрібен був дороговказ який би показував чому теза ЧЕКАЙ ПОКИ ТОБІ ЗА ТЕБЕ ЩРСЬ ЗРОБЛЯТЬ - не працює... тобто рухаємось в НАТО/ЄС , всі члений цих союзів - є КАПІТАЛІСТИЧНИМИ ДЕРЖАВАМИ...
ПС Та сама педерація в 200х декларувала свій рух в НАТО/ЄС.... ми свій в цьому ж напрямку задекларували на 10 років пізніше
detroytred написав:треба було навпаки -- спочатку підготуватися, а потім прямувати в НАТО.
Масло маслянисте по твоєму Для того щоб стати багатим треба спочатку підготуватись і нічого не вчити , щоб конкуренти не догадались.... У нас було суспільство якому совки на вуха навісили лапшу типу - Хтось за Вас все зробить , а тому зайвий раз не рипайтесь....
Тому цьому суспільству потрібен був дороговказ який би показував чому теза ЧЕКАЙ ПОКИ ТОБІ ЗА ТЕБЕ ЩРСЬ ЗРОБЛЯТЬ - не працює... тобто рухаємось в НАТО/ЄС , всі члений цих союзів - є КАПІТАЛІСТИЧНИМИ ДЕРЖАВАМИ...
ПС Та сама педерація в 200х декларувала свій рух в НАТО/ЄС.... ми свій в цьому ж напрямку задекларували на 10 років пізніше
Не треба твоїх інтерпретацій моїх думок. Ти ще жодного разу за більш десятка років правильно не зрозумів. Лише вигадуєш, як тобі заманеться.
То й не треба намагатися хоч раз вгадати. Підготуватись треба було не до вступу в НАТО, а до опору рфії від її реакції на даний похід. І між реакцією рфії на такий похід України на початку 2000-х і в кінці 2000-х є різниця.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 26 лис, 2024 19:12, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:треба було навпаки -- спочатку підготуватися, а потім прямувати в НАТО.
Масло маслянисте по твоєму Для того щоб стати багатим треба спочатку підготуватись і нічого не вчити , щоб конкуренти не догадались.... У нас було суспільство якому совки на вуха навісили лапшу типу - Хтось за Вас все зробить , а тому зайвий раз не рипайтесь....
Тому цьому суспільству потрібен був дороговказ який би показував чому теза ЧЕКАЙ ПОКИ ТОБІ ЗА ТЕБЕ ЩРСЬ ЗРОБЛЯТЬ - не працює... тобто рухаємось в НАТО/ЄС , всі члений цих союзів - є КАПІТАЛІСТИЧНИМИ ДЕРЖАВАМИ...
ПС Та сама педерація в 200х декларувала свій рух в НАТО/ЄС.... ми свій в цьому ж напрямку задекларували на 10 років пізніше
Не треба твоїх інтерпретацій моїх думок. Ти ще жодного разу за більш десятка років правильно не зрозумів. Лише вигадуєш, як тобі заманеться.
То й не треба намагатися хоч раз вгадати.
Я ж не винуватий що ти свої думки викладаєш таким чином що їх як дишло можна розвертати в будь-якому напрямку... Ти ж освічений воєнпенс, спробуй доносити свою думку так щоб в опонентів не було можливості їх трактувати по своєму...
Що там в прислівї Нічого на зеркало нарікати - якщо рожа крива....
budivelnik написав:Я ж не винуватий що ти свої думки викладаєш таким чином що їх як дишло можна розвертати в будь-якому напрямку... Ти ж освічений воєнпенс, спробуй доносити свою думку так щоб в опонентів не було можливості їх трактувати по своєму...
Що там в прислівї Нічого на зеркало нарікати - якщо рожа крива....
Нііт. Уяви, що такий унікальний саме ти один -- єралашний будівельник. Розвертаєш думку виключно дурно. По буквах -- завжди обираєш виключно дурний варіант.
А спотворити ти можеш, що завгодно. Навіть а-ля 2+2=4. І спотворював. Так що крива рожа в дзеркалі саме твоя. Спробуй трактувати в позитивний бік.
detroytred написав:Уяви, що такий унікальний саме ти один
Це брехня. В тому що ти пишеш так, що допис можна трактувати як хочеш - тебе звинувачувало ще пяток тут присутніх. Ти ж назвав їх дописи- єралашиками і ... пішов писати далі так як тебе вчили на лекціях марксизму-ленінізму... Тобто по Гебельсу Чим більша брехня - тим швидше в неї повірять...
Так і ти Не можеш щось написати по конкретному і мілкому випадку... і відразу починаєш з глобальних речей.. як військове - так Замана/Муженко як економічне - так Сміт/Кейнс а як тільки щось конкретніше - так відразу все що в твою картинку не вкладається - це єралашик...
ПС якщо дурень може розвернути кимось написану думку То як називається той , кого дурень обіграв?
Тому почни з азів.. якщо армія - то як працює автомат... якщо економіка - то вивчи правила продажу насіння на базарі якщо стратегія - то вивчи тактику...
Невже не зрозуміло Ти думаєш що виглядаєш розумним коли пробуєш ОХОПИТИ все.. і відразу палишся на найменших дрібницях.. Не охоплюй - і не згориш.
Велика Британія передала Україні додаткову партію крилатих ракет Storm Shadow, що стало першим постачанням такого озброєння після формування уряду лейбористів під керівництвом прем'єра Кіра Стармера. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників.
Кілька тижнів тому Велика Британія таємно передала Україні ще "кілька десятків" крилатих ракет Storm Shadow, замовлених після вичерпання запасів ракет далекого радіусу дії в Києва.
За словами співрозмовників, це сталося ще до офіційного дозволу США та Британії на використання таких ракет для ударів по об'єктах у глибині Росії.
До кінця 2024 року Німеччина передасть Україні дві системи протиповітряної оборони IRIS-T. Про це розповів генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює штаб з питань допомоги Україні у Міністерстві оборони Німеччини, під час зустрічі з журналістами у Києві, пише Європейська правда.
За словами Фройдінга, Німеччина вже передала Україні артилерійські гаубиці, танки, бойові машини піхоти Marder та запустила програму для ударних безпілотників.
"Наступні системи IRIS-T SLM (середньої дальності) та SLS (малої дальності) мають прибути до України протягом наступних днів та тижнів, до Різдва", – повідомив генерал.