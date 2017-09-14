Додано: Вів 26 лис, 2024 21:15

detroytred написав: Вивчати ринки країн, військо країн в смітів, кейнсів, муженків, заман - це нормально.

Ринок країни, військо країни опанували саме вони.

Коли мені буде цікаво про ларьок та шкарпетки в роті, то буду вивчати старшину. Які опанував ти. Вивчати ринки країн, військо країн в смітів, кейнсів, муженків, заман - це нормально.Ринок країни, військо країни опанували саме вони.Коли мені буде цікаво про ларьок та шкарпетки в роті, то буду вивчати старшину. Які опанував ти.

Може в тебе вчили починати відразу ЗВЕРХУ проблеми...- це мудачизм.Весь світ прийшов до висновку щоСпочатку - букварПотім -читати по складамПотім - писатиПотім ще десяток другий щаблів і людина бах і ФАХІВЕЦЬ в якійсь царині життя...Тиспочатку курсант-потім фіг знає хто -потім воєнпенс....і тут бабахобговорюєш Заману/Муженка.. ніби можеш як би твій профільаледалі починаєш Сміта/Кейнса/Бальцеровича.. - і це ні хвилини не працювавши в галузіх де використовується економіка...Тобто шкарпетки в ларьку ще рахувати не навчився - але точно знаєш хто правий і які методи потрібні при керуванні економікою..ПСтаких як ти - 73% , вони також думали що артист -найкращий президентадвокат - найкращий сірий кардиналпотім адвоката замінив ларьочник- той взагалі всіма пробує керуватиа правилам керування економікою і правилам законотворства - можна на тижневій дискотеці в Трускавці флористів/перукарів/блогірів - навчити...ТомуПоки ти будеш переконувати таких як сам - що керувати економікою на рівні міністерства чи контролювати Укрзалізницю може блогер - до того часу толку не буде.Навіть ті кого ти пробуєш копіювати(совки) і ті до комісарів причіпляли воєнспеців... інакше б комісари програли.Але тобі навіть ця єралашно-примітивна думка - не доступна для розуміння.Ти й далі віриш - головне прочитати когось великого і це зробить прочитавшого - не менш розумним...Реальність іншаКількість прочитавших ті чи інші постулати Сміта/кейнса(третій курс будь-якого вишу) - на порядок( а може й два) вища ніж кількість успішних ларьочників.Можеш пояснити чому?Здавалось би , молоді,розумні,так само як ти прочитали великих економістів і реформаторів, при чому прочитали не в період коли мозок зсихається(після 45) а в 18-25 найпродуктивніший вік.. а так і не змогли досягнути речей які в бізнесі є початковим рівнем.Звичайно якби вони отримали кращі(вищі) результати ніж ларьочники...Але реальність інша...Серед тих хто так само як і ти читав кейнса/бальцеровича, кількість програвших в економіці простим ларьочникам- в рази більша ніж кількість вигравших в простих ларьочників.