detroytred написав:Україна ж спочатку показала рфії хрєн (заявила, що прямує в НАТО), а потім почала озброюватися для відсічі "невдоволення". Хоча треба було навпаки -- спочатку підготуватися, а потім прямувати в НАТО.
очень тонкое замечание. Но до ПАП все президенты собирались дружить с рф, поэтому никакой подготовки в нато быть не могло.
detroytred написав:Уяви, що такий унікальний саме ти один
Це брехня. В тому що ти пишеш так, що допис можна трактувати як хочеш - тебе звинувачувало ще пяток тут присутніх. Ти ж назвав їх дописи- єралашиками і ... пішов писати далі так як тебе вчили на лекціях марксизму-ленінізму... Тобто по Гебельсу Чим більша брехня - тим швидше в неї повірять...
Так і ти Не можеш щось написати по конкретному і мілкому випадку... і відразу починаєш з глобальних речей.. як військове - так Замана/Муженко як економічне - так Сміт/Кейнс а як тільки щось конкретніше - так відразу все що в твою картинку не вкладається - це єралашик...
ПС якщо дурень може розвернути кимось написану думку То як називається той , кого дурень обіграв?
Тому почни з азів.. якщо армія - то як працює автомат... якщо економіка - то вивчи правила продажу насіння на базарі якщо стратегія - то вивчи тактику...
Невже не зрозуміло Ти думаєш що виглядаєш розумним коли пробуєш ОХОПИТИ все.. і відразу палишся на найменших дрібницях.. Не охоплюй - і не згориш.
Єралашиками твої дописи влучно визначив форумчанин Puente. І не бреши. Тільки твої дописи я визначаю єралашиками. Показувати в чому оцей твій черговий - ліньки.
Вивчати ринки країн, військо країн в смітів, кейнсів, муженків, заман - це нормально. Ринок країни, військо країни опанували саме вони. Коли мені буде цікаво про ларьок та шкарпетки в роті, то буду вивчати старшину. Які опанував ти.
Ти знов вигадуєш. Я не охоплюю все. Я вивчаю думки та бачення фахівців в різних областях. Вони охопили все в своїй області. Це ти генеруєш свою відсеб'ятину по різним областям. Єралашкову. І палишся. То й вигадуй їх до схочу, але ти чомусь лізеш з ними хамити та ображати інших форумчан.
Допетри нарешті: ази (автомат, продаж насіння, тактику і т.д.) вивчають майже всі умовно ще в школі. А от далі? До рівня країн... Ти ж чомусь з цих кубиків будуєш свою відсеб'ятину. Замість вивчати фахівців. Тих, хто саме оті рівні опанував. І вважаєш, що правий ... тому що. Чому? Бо мільйонер і опанував дрібний бізнес. Тому залихвацько екстраполюєш. Аля фізику мікросвіту на макротіла. Конгеніально виходить. Єралашково.
Замєть, по отим шкарпеткам та дрібному бізнесу тобі ніхто і не заперечує. Але розглядають тут здебільшого інші питання. А ти ... екстраполюєш. Замість перейти до хоча б азів. Фізики макротіл.
jump написав:Рада «тихцем» дозволила не конфісковувати майно деяких обвинувачених в корупції Норма, яку прибрали, була частиною домовленості з ЄС щодо надання Україні коштів. Шабунін звернув увагу, що Україна вже встигла отримати вказані кошти. І тільки після цього прибрали норму про конфіскацію майна. https://zn.ua/ukr/POLITICS/rada-po-tikh ... tsiji.html
Ееее... А ви там в тилах дожились, що вже можна конфісковувати навіть у просто “обвинувачених”? 😳🙀😱
От уявив, як натовпу пенсів чи пролетарів покажуть мою сумарну зарплату від початку праці (див. портал пенс.фонду) і мої заощадження у гривнях (без спадщин і т.п.)... Все. Одразу відправлять на шибеницю. 😂
Чи, якщо дуже пощастить, то дозволять шукати квитанції на купівлю валюти за минулі десятиріччя? 🤔 Але ж не завжди вони були іменні... І навіть так -- витрачені кошти не надто відповідатимуть різниці.
То лише якщо зі всіх грошей вилучати інфляцію, звівши все до рівня якогось початкового року -- лише тоді видно, що то не “корупція”, а просто відсотками ледь-ледь вдається уникати інфляції. І що витрачене якраз відповідає різниці заробленого і наявного.
Прохожий написав:по отим шкарпеткам та дрібному бізнесу тобі ніхто і не заперечує. Але розглядають тут здебільшого інші питання. А ти ... екстраполюєш.
та да, ночью камазами ВЧ керосин вывозить на продажу это не мелочь по карманам тырить...
І що ти ствердити-то хочеш, дивак? Обсох та вистрибнув.
"Замєть"(с) ты даже обсыхать не успеваешь, "воЕн мирного времени"
Ти плутаєш, прохожий патрійот-херой воєнного часу, з давно підготовленим запасним аеродромом в ЄС. Це ж ти зливався перевірити брехню на особисту адресу. І це тобі я підтвердження про Успіха знайшов, а ти про сержантів злився. Це факти, чудило. І на питання Успіха ти теж злився.
То що там з керосіном? Які претензії? З чим зара вистрибнув? Не зливайся. Обтікай.
detroytred написав:Вивчати ринки країн, військо країн в смітів, кейнсів, муженків, заман - це нормально. Ринок країни, військо країни опанували саме вони. Коли мені буде цікаво про ларьок та шкарпетки в роті, то буду вивчати старшину. Які опанував ти.
Може в тебе вчили починати відразу ЗВЕРХУ проблеми...- це мудачизм. Весь світ прийшов до висновку що Спочатку - буквар Потім -читати по складам Потім - писати Потім ще десяток другий щаблів і людина бах і ФАХІВЕЦЬ в якійсь царині життя... Ти спочатку курсант-потім фіг знає хто -потім воєнпенс.... і тут бабах обговорюєш Заману/Муженка.. ніби можеш як би твій профіль але далі починаєш Сміта/Кейнса/Бальцеровича.. - і це ні хвилини не працювавши в галузіх де використовується економіка... Тобто шкарпетки в ларьку ще рахувати не навчився - але точно знаєш хто правий і які методи потрібні при керуванні економікою.. ПС таких як ти - 73% , вони також думали що артист -найкращий президент адвокат - найкращий сірий кардинал потім адвоката замінив ларьочник- той взагалі всіма пробує керувати а правилам керування економікою і правилам законотворства - можна на тижневій дискотеці в Трускавці флористів/перукарів/блогірів - навчити...
Тому Поки ти будеш переконувати таких як сам - що керувати економікою на рівні міністерства чи контролювати Укрзалізницю може блогер - до того часу толку не буде.
Навіть ті кого ти пробуєш копіювати(совки) і ті до комісарів причіпляли воєнспеців... інакше б комісари програли. Але тобі навіть ця єралашно-примітивна думка - не доступна для розуміння.Ти й далі віриш - головне прочитати когось великого і це зробить прочитавшого - не менш розумним... Реальність інша Кількість прочитавших ті чи інші постулати Сміта/кейнса(третій курс будь-якого вишу) - на порядок( а може й два) вища ніж кількість успішних ларьочників. Можеш пояснити чому? Здавалось би , молоді,розумні,так само як ти прочитали великих економістів і реформаторів, при чому прочитали не в період коли мозок зсихається(після 45) а в 18-25 найпродуктивніший вік.. а так і не змогли досягнути речей які в бізнесі є початковим рівнем. Звичайно якби вони отримали кращі(вищі) результати ніж ларьочники... Але реальність інша... Серед тих хто так само як і ти читав кейнса/бальцеровича, кількість програвших в економіці простим ларьочникам- в рази більша ніж кількість вигравших в простих ларьочників.
ЛАД написав:_hunter Не знаю в данном конкретном случае, является ли это следствием коррупции, но я с самого начала войны неоднократно говорил о том, что нигде и никогда не воруют так, как во время войны.
Это-то понятно. Но "может быть" хотя бы во время войны -- за воровство в "особо крупных" -- нужно хотя бы немножечко расстреливать? -- или это тоже не уровня ВГК задача? Ну или хотя бы с должностей снимать -- если и не за коррупцию -- за полную профнепригодность...