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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11076110771107811079>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 19:43

Інформація не радісна
https://censor.net/ua/news/3522028/reuters-rosiya-pryskoryuye-prosuvannya-na-shodi-ukrayiny
зайнявши за останній тиждень територію площею майже 235 квадратних кілометрів. За листопад ворог захопив близько 600-667 кв. км української території на сході.
А з другого боку
Якщо рухатись такими темпам - то щоб подвоїти захоплене з 2014 року треба ще 20-30 років такого руху... і все одно БІЛЬШІСТЬ території України будуть під контролем України.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 19:47

  detroytred написав:Україна ж спочатку показала рфії хрєн (заявила, що прямує в НАТО), а потім почала озброюватися для відсічі "невдоволення". Хоча треба було навпаки -- спочатку підготуватися, а потім прямувати в НАТО.
очень тонкое замечание. Но до ПАП все президенты собирались дружить с рф, поэтому никакой подготовки в нато быть не могло.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 19:56

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Уяви, що такий унікальний саме ти один
Це брехня.
В тому що ти пишеш так, що допис можна трактувати як хочеш - тебе звинувачувало ще пяток тут присутніх.
Ти ж назвав їх дописи- єралашиками і ... пішов писати далі так як тебе вчили на лекціях марксизму-ленінізму...
Тобто по Гебельсу
Чим більша брехня - тим швидше в неї повірять...

Так і ти
Не можеш щось написати по конкретному і мілкому випадку... і відразу починаєш з глобальних речей..
як військове - так Замана/Муженко
як економічне - так Сміт/Кейнс
а як тільки щось конкретніше - так відразу все що в твою картинку не вкладається - це єралашик...

ПС
якщо дурень може розвернути кимось написану думку
То як називається той , кого дурень обіграв?

Тому
почни з азів..
якщо армія - то як працює автомат...
якщо економіка - то вивчи правила продажу насіння на базарі
якщо стратегія - то вивчи тактику...

Невже не зрозуміло
Ти думаєш що виглядаєш розумним коли пробуєш ОХОПИТИ все.. і відразу палишся на найменших дрібницях..
Не охоплюй - і не згориш.

Єралашиками твої дописи влучно визначив форумчанин Puente.
І не бреши. Тільки твої дописи я визначаю єралашиками.
Показувати в чому оцей твій черговий - ліньки.

Вивчати ринки країн, військо країн в смітів, кейнсів, муженків, заман - це нормально.
Ринок країни, військо країни опанували саме вони.
Коли мені буде цікаво про ларьок та шкарпетки в роті, то буду вивчати старшину. Які опанував ти.

Ти знов вигадуєш. Я не охоплюю все. Я вивчаю думки та бачення фахівців в різних областях. Вони охопили все в своїй області.
Це ти генеруєш свою відсеб'ятину по різним областям. Єралашкову. І палишся.
То й вигадуй їх до схочу, але ти чомусь лізеш з ними хамити та ображати інших форумчан.

Допетри нарешті: ази (автомат, продаж насіння, тактику і т.д.) вивчають майже всі умовно ще в школі.
А от далі? До рівня країн...
Ти ж чомусь з цих кубиків будуєш свою відсеб'ятину. Замість вивчати фахівців. Тих, хто саме оті рівні опанував. І вважаєш, що правий ... тому що. Чому? Бо мільйонер і опанував дрібний бізнес. Тому залихвацько екстраполюєш.
Аля фізику мікросвіту на макротіла.
Конгеніально виходить. Єралашково.

Замєть, по отим шкарпеткам та дрібному бізнесу тобі ніхто і не заперечує. Але розглядають тут здебільшого інші питання. А ти ... екстраполюєш. Замість перейти до хоча б азів. Фізики макротіл.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 20:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Замєть
по отим шкарпеткам та дрібному бізнесу тобі ніхто і не заперечує. Але розглядають тут здебільшого інші питання. А ти ... екстраполюєш.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
та да, ночью камазами ВЧ керосин вывозить на продажу это не мелочь по карманам тырить...
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 26 лис, 2024 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 20:39

  Прохожий написав:
  detroytred написав:Замєть

по отим шкарпеткам та дрібному бізнесу тобі ніхто і не заперечує. Але розглядають тут здебільшого інші питання. А ти ... екстраполюєш.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
та да, ночью камазами ВЧ керосин вывозить на продажу это не мелочь по карманам тырить...

І що ти ствердити-то хочеш, дивак?
Обсох та вистрибнув.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 20:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:Рада «тихцем» дозволила не конфісковувати майно деяких обвинувачених в корупції
Норма, яку прибрали, була частиною домовленості з ЄС щодо надання Україні коштів.
Шабунін звернув увагу, що Україна вже встигла отримати вказані кошти. І тільки після цього прибрали норму про конфіскацію майна.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/rada-po-tikh ... tsiji.html


Ееее...
А ви там в тилах дожились, що вже можна конфісковувати навіть у просто “обвинувачених”? 😳🙀😱

От уявив, як натовпу пенсів чи пролетарів покажуть мою сумарну зарплату від початку праці (див. портал пенс.фонду) і мої заощадження у гривнях (без спадщин і т.п.)...
Все. Одразу відправлять на шибеницю. 😂

Чи, якщо дуже пощастить, то дозволять шукати квитанції на купівлю валюти за минулі десятиріччя? 🤔 Але ж не завжди вони були іменні...
І навіть так -- витрачені кошти не надто відповідатимуть різниці.

То лише якщо зі всіх грошей вилучати інфляцію, звівши все до рівня якогось початкового року -- лише тоді видно, що то не “корупція”, а просто відсотками ледь-ледь вдається уникати інфляції.
І що витрачене якраз відповідає різниці заробленого і наявного.
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 20:43

  detroytred написав:
  Прохожий написав:
  detroytred написав:Замєть

по отим шкарпеткам та дрібному бізнесу тобі ніхто і не заперечує. Але розглядають тут здебільшого інші питання. А ти ... екстраполюєш.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
та да, ночью камазами ВЧ керосин вывозить на продажу это не мелочь по карманам тырить...

І що ти ствердити-то хочеш, дивак?
Обсох та вистрибнув.

"Замєть"(с)
ты даже обсыхать не успеваешь, "воЕн мирного времени" :mrgreen:
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 20:47

  Прохожий написав:
  detroytred написав:
  Прохожий написав:по отим шкарпеткам та дрібному бізнесу тобі ніхто і не заперечує. Але розглядають тут здебільшого інші питання. А ти ... екстраполюєш.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
та да, ночью камазами ВЧ керосин вывозить на продажу это не мелочь по карманам тырить...

І що ти ствердити-то хочеш, дивак?
Обсох та вистрибнув.

"Замєть"(с)
ты даже обсыхать не успеваешь, "воЕн мирного времени" :mrgreen:

Ти плутаєш, прохожий патрійот-херой воєнного часу, з давно підготовленим запасним аеродромом в ЄС.
Це ж ти зливався перевірити брехню на особисту адресу.
І це тобі я підтвердження про Успіха знайшов, а ти про сержантів злився.
Це факти, чудило. І на питання Успіха ти теж злився.

То що там з керосіном? Які претензії? З чим зара вистрибнув?
Не зливайся. Обтікай.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 21:15

  detroytred написав:Вивчати ринки країн, військо країн в смітів, кейнсів, муженків, заман - це нормально.
Ринок країни, військо країни опанували саме вони.
Коли мені буде цікаво про ларьок та шкарпетки в роті, то буду вивчати старшину. Які опанував ти.
Може в тебе вчили починати відразу ЗВЕРХУ проблеми...- це мудачизм.
Весь світ прийшов до висновку що
Спочатку - буквар
Потім -читати по складам
Потім - писати
Потім ще десяток другий щаблів і людина бах і ФАХІВЕЦЬ в якійсь царині життя...
Ти
спочатку курсант-потім фіг знає хто -потім воєнпенс....
і тут бабах
обговорюєш Заману/Муженка.. ніби можеш як би твій профіль
але
далі починаєш Сміта/Кейнса/Бальцеровича.. - і це ні хвилини не працювавши в галузіх де використовується економіка...
Тобто шкарпетки в ларьку ще рахувати не навчився - але точно знаєш хто правий і які методи потрібні при керуванні економікою..
ПС
таких як ти - 73% , вони також думали що артист -найкращий президент
адвокат - найкращий сірий кардинал
потім адвоката замінив ларьочник- той взагалі всіма пробує керувати
а правилам керування економікою і правилам законотворства - можна на тижневій дискотеці в Трускавці флористів/перукарів/блогірів - навчити...

Тому
Поки ти будеш переконувати таких як сам - що керувати економікою на рівні міністерства чи контролювати Укрзалізницю може блогер - до того часу толку не буде.

Навіть ті кого ти пробуєш копіювати(совки) і ті до комісарів причіпляли воєнспеців... інакше б комісари програли.
Але тобі навіть ця єралашно-примітивна думка - не доступна для розуміння.Ти й далі віриш - головне прочитати когось великого і це зробить прочитавшого - не менш розумним...
Реальність інша
Кількість прочитавших ті чи інші постулати Сміта/кейнса(третій курс будь-якого вишу) - на порядок( а може й два) вища ніж кількість успішних ларьочників.
Можеш пояснити чому?
Здавалось би , молоді,розумні,так само як ти прочитали великих економістів і реформаторів, при чому прочитали не в період коли мозок зсихається(після 45) а в 18-25 найпродуктивніший вік.. а так і не змогли досягнути речей які в бізнесі є початковим рівнем.
Звичайно якби вони отримали кращі(вищі) результати ніж ларьочники...
Але реальність інша...
Серед тих хто так само як і ти читав кейнса/бальцеровича, кількість програвших в економіці простим ларьочникам- в рази більша ніж кількість вигравших в простих ларьочників.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 21:20

  ЛАД написав:_hunter
Не знаю в данном конкретном случае, является ли это следствием коррупции, но я с самого начала войны неоднократно говорил о том, что нигде и никогда не воруют так, как во время войны.

Это-то понятно. Но "может быть" хотя бы во время войны -- за воровство в "особо крупных" -- нужно хотя бы немножечко расстреливать? -- или это тоже не уровня ВГК задача? :wink:
Ну или хотя бы с должностей снимать -- если и не за коррупцию -- за полную профнепригодность...
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