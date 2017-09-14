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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11077110781107911080>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 21:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Не зливайся. Обтікай.

"Замєть"(с)
ты реально как коричневая субстанция в которую случайно вступил и потом сложно оттереть от подошвы :shock:
нужно внимательно смотреть под ноги...
и да, верни аву, было очень органично...
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 21:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ти плутаєш, прохожий патрійот-херой воєнного часу,

и да, кстати на вслужбе никогда не был, пенсию и комирнэ не получал, не говоря уже о продаже ворованного авиационного керосина
более того с 14го много чем помог ВСУ
так что, фитилек то притуши, коптит...
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 21:37

где люди?!
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 21:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На цій гілці часто згадають війну 1939-1940 років між фіннами та СРСР
Списи ломають ...

То трошки оффтопу, але дуже в контексті гілки

Зимова війна: як Фінляндія дала відсіч СССР // Історія без міфів



Майже три години
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 26 лис, 2024 21:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 21:40

  Wirująświatła написав:где люди?!

У тебя в ЧС
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 21:47

  Wirująświatła написав:где люди?!

Блекауты? :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 22:06

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Wirująświatła написав:где люди?!

На касах в атб :lol:
Там знижки чорної п'ятниці ще не закінчились :lol:
Наприклад соса-сола :mrgreen: 35,6грн 2л.

ДумайТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 22:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:От уявив, як натовпу пенсів чи пролетарів покажуть мою сумарну зарплату від початку праці (див. портал пенс.фонду) і мої заощадження у гривнях (без спадщин і т.п.)...
Все. Одразу відправлять на шибеницю. 😂

Тылы тут ни при чем. Увы, это началось далеко не сегодня. И даже не вчера.
По крайней мере, в прессе, которая всегда работает на жлобу дня.
Заметьте, всегда новости о том, что кого-то повязали сопровождаются фотографиями разложенных денег. Иногда в совсем не впечатляющих количествах.
В глазах люмпена это выглядит исчерпывающим доказательством преступления.
А потом все жутко возмущаются, что "преступника" отпустили, если оказалось, что кроме наличия денег, других улик нет.
К сожалению, наш народ по-прежнему хочет, чтобы не было богатых.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 22:23

  Сибарит написав:
  Bobua написав:От уявив, як натовпу пенсів чи пролетарів покажуть мою сумарну зарплату від початку праці (див. портал пенс.фонду) і мої заощадження у гривнях (без спадщин і т.п.)...
Все. Одразу відправлять на шибеницю. 😂

///
оказалось, что кроме наличия денег, других улик нет.
///

А смысл мероприятия в таком случае в чем? -- причем за эту ИБД исполнители ж еще и ЗП получают... -- надежда, что фигурант от неожиданности сам на себя заяву напишет? :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 22:28

  Сибарит написав:Тылы тут ни при чем. Увы, это началось далеко не сегодня. И даже не вчера.
По крайней мере, в прессе, которая всегда работает на жлобу дня.
Заметьте, всегда новости о том, что кого-то повязали сопровождаются фотографиями разложенных денег. Иногда в совсем не впечатляющих количествах.
В глазах люмпена это выглядит исчерпывающим доказательством преступления.
А потом все жутко возмущаются, что "преступника" отпустили, если оказалось, что кроме наличия денег, других улик нет.
К сожалению, наш народ по-прежнему хочет, чтобы не было богатых.


не згідний. можливо якась не дуже обдарована частина того самого народу хоче саме так, але є ще частина народу, яка хоче щоб за злочином слідувало невідворотнє покарання. за будь який злочин, в т.ч. числі і корупційний.
чи можливо їх всіх потрібно зрозуміти і пробачити?
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