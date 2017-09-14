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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 лис, 2024 21:21
detroytred написав:
Не зливайся. Обтікай.
"Замєть"(с)
ты реально как коричневая субстанция в которую случайно вступил и потом сложно оттереть от подошвы
нужно внимательно смотреть под ноги...
и да, верни аву, было очень органично...
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Додано: Вів 26 лис, 2024 21:24
detroytred написав:
Ти плутаєш, прохожий патрійот-херой воєнного часу,
и да, кстати на вслужбе никогда не был, пенсию и комирнэ не получал, не говоря уже о продаже ворованного авиационного керосина
более того с 14го много чем помог ВСУ
так что, фитилек то притуши, коптит...
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Додано: Вів 26 лис, 2024 21:37
где люди?!
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Wirująświatła
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Додано: Вів 26 лис, 2024 21:40
На цій гілці часто згадають війну 1939-1940 років між фіннами та СРСР
Списи ломають ...
То трошки оффтопу, але дуже в контексті гілки
Зимова війна: як Фінляндія дала відсіч СССР // Історія без міфів
Майже три години
Востаннє редагувалось pesikot
в Вів 26 лис, 2024 21:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 26 лис, 2024 21:40
Wirująświatła написав:
где люди?!
У тебя в ЧС
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Додано: Вів 26 лис, 2024 21:47
Wirująświatła написав:
где люди?!
Блекауты?
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Додано: Вів 26 лис, 2024 22:06
Wirująświatła написав:
где люди?!
На касах в атб
Там знижки чорної п'ятниці ще не закінчились
Наприклад соса-сола
35,6грн 2л.
ДумайТЕ!
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Додано: Вів 26 лис, 2024 22:15
Bobua написав:
От уявив, як натовпу пенсів чи пролетарів покажуть мою сумарну зарплату від початку праці (див. портал пенс.фонду) і мої заощадження у гривнях (без спадщин і т.п.)...
Все. Одразу відправлять на шибеницю. 😂
Тылы тут ни при чем. Увы, это началось далеко не сегодня. И даже не вчера.
По крайней мере, в прессе, которая всегда работает на жлобу дня.
Заметьте, всегда новости о том, что кого-то повязали сопровождаются фотографиями разложенных денег. Иногда в совсем не впечатляющих количествах.
В глазах люмпена это выглядит исчерпывающим доказательством преступления.
А потом все жутко возмущаются, что "преступника" отпустили, если оказалось, что кроме наличия денег, других улик нет.
К сожалению, наш народ по-прежнему хочет, чтобы не было богатых.
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Додано: Вів 26 лис, 2024 22:23
Сибарит написав: Bobua написав:
От уявив, як натовпу пенсів чи пролетарів покажуть мою сумарну зарплату від початку праці (див. портал пенс.фонду) і мої заощадження у гривнях (без спадщин і т.п.)...
Все. Одразу відправлять на шибеницю. 😂
///
оказалось, что кроме наличия денег, других улик нет.
///
А смысл мероприятия в таком случае в чем? -- причем за эту ИБД исполнители ж еще и ЗП получают... -- надежда, что фигурант от неожиданности сам на себя заяву напишет?
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Додано: Вів 26 лис, 2024 22:28
Сибарит написав:
Тылы тут ни при чем. Увы, это началось далеко не сегодня. И даже не вчера.
По крайней мере, в прессе, которая всегда работает на жлобу дня.
Заметьте, всегда новости о том, что кого-то повязали сопровождаются фотографиями разложенных денег. Иногда в совсем не впечатляющих количествах.
В глазах люмпена это выглядит исчерпывающим доказательством преступления.
А потом все жутко возмущаются, что "преступника" отпустили, если оказалось, что кроме наличия денег, других улик нет.
К сожалению, наш народ по-прежнему хочет, чтобы не было богатых.
не згідний. можливо якась не дуже обдарована частина того самого народу хоче саме так, але є ще частина народу, яка хоче щоб за злочином слідувало невідворотнє покарання. за будь який злочин, в т.ч. числі і корупційний.
чи можливо їх всіх потрібно зрозуміти і пробачити?
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