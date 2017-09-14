detroytred написав:Вивчати ринки країн, військо країн в смітів, кейнсів, муженків, заман - це нормально. Ринок країни, військо країни опанували саме вони. Коли мені буде цікаво про ларьок та шкарпетки в роті, то буду вивчати старшину. Які опанував ти.
Може в тебе вчили починати відразу ЗВЕРХУ проблеми...- це мудачизм. Весь світ прийшов до висновку що Спочатку - буквар Потім -читати по складам Потім - писати Потім ще десяток другий щаблів і людина бах і ФАХІВЕЦЬ в якійсь царині життя... Ти спочатку курсант-потім фіг знає хто -потім воєнпенс.... і тут бабах обговорюєш Заману/Муженка.. ніби можеш як би твій профіль але далі починаєш Сміта/Кейнса/Бальцеровича.. - і це ні хвилини не працювавши в галузіх де використовується економіка... Тобто шкарпетки в ларьку ще рахувати не навчився - але точно знаєш хто правий і які методи потрібні при керуванні економікою.. ПС таких як ти - 73% , вони також думали що артист -найкращий президент адвокат - найкращий сірий кардинал потім адвоката замінив ларьочник- той взагалі всіма пробує керувати а правилам керування економікою і правилам законотворства - можна на тижневій дискотеці в Трускавці флористів/перукарів/блогірів - навчити...
Тому Поки ти будеш переконувати таких як сам - що керувати економікою на рівні міністерства чи контролювати Укрзалізницю може блогер - до того часу толку не буде.
Навіть ті кого ти пробуєш копіювати(совки) і ті до комісарів причіпляли воєнспеців... інакше б комісари програли. Але тобі навіть ця єралашно-примітивна думка - не доступна для розуміння.Ти й далі віриш - головне прочитати когось великого і це зробить прочитавшого - не менш розумним... Реальність інша Кількість прочитавших ті чи інші постулати Сміта/кейнса(третій курс будь-якого вишу) - на порядок( а може й два) вища ніж кількість успішних ларьочників. Можеш пояснити чому? Здавалось би , молоді,розумні,так само як ти прочитали великих економістів і реформаторів, при чому прочитали не в період коли мозок зсихається(після 45) а в 18-25 найпродуктивніший вік.. а так і не змогли досягнути речей які в бізнесі є початковим рівнем. Звичайно якби вони отримали кращі(вищі) результати ніж ларьочники... Але реальність інша... Серед тих хто так само як і ти читав кейнса/бальцеровича, кількість програвших в економіці простим ларьочникам- в рази більша ніж кількість вигравших в простих ларьочників.
Смішно. Натулив в одне повідомлення декілька єралашиків і гадаєш, що від цього змінив якість?! Питання було риторичне. Єралаш без мене.
Bobua написав:От уявив, як натовпу пенсів чи пролетарів покажуть мою сумарну зарплату від початку праці (див. портал пенс.фонду) і мої заощадження у гривнях (без спадщин і т.п.)... Все. Одразу відправлять на шибеницю. 😂
Тылы тут ни при чем. Увы, это началось далеко не сегодня. И даже не вчера. По крайней мере, в прессе, которая всегда работает на жлобу дня. Заметьте, всегда новости о том, что кого-то повязали сопровождаются фотографиями разложенных денег. Иногда в совсем не впечатляющих количествах. В глазах люмпена это выглядит исчерпывающим доказательством преступления. А потом все жутко возмущаются, что "преступника" отпустили, если оказалось, что кроме наличия денег, других улик нет. К сожалению, наш народ по-прежнему хочет, чтобы не было богатых.
Доказів нема))) Мій знайомий у своїй військовій частині на аркушах виклав всі схеми корупції і з ними до прокурора, до сбу... І що? Да ніщо. Відмовлялися в руки брати. А потім тупо тікали від нього.
Це до того, що якби посадовим особам з боротьби з корупцією дійсно не вистачало доказів.
Ніхто за тих, в кого важелі та інструменти, їх роботу, їх функціональні обов'язки не виконає. Виключення а-ля прометеї та дон кіхоти звісно є і будуть, але вони не змінюють систему. Хоча картинко гарна. І віру)) підтримують.
Сибарит написав:Тылы тут ни при чем. Увы, это началось далеко не сегодня. И даже не вчера. По крайней мере, в прессе, которая всегда работает на жлобу дня. Заметьте, всегда новости о том, что кого-то повязали сопровождаются фотографиями разложенных денег. Иногда в совсем не впечатляющих количествах. В глазах люмпена это выглядит исчерпывающим доказательством преступления. А потом все жутко возмущаются, что "преступника" отпустили, если оказалось, что кроме наличия денег, других улик нет. К сожалению, наш народ по-прежнему хочет, чтобы не было богатых.
не згідний. можливо якась не дуже обдарована частина того самого народу хоче саме так, але є ще частина народу, яка хоче щоб за злочином слідувало невідворотнє покарання. за будь який злочин, в т.ч. числі і корупційний. чи можливо їх всіх потрібно зрозуміти і пробачити?
От тут собака то й зарита... Є дві основних складових в розслідуванні економічних злочинів Перший - справедливість Другий - економічна доцільність....
Для успіху будь-якого розслідування потрібно щоб виконувались ОБИДВІ складові. А у нас часто ВАРТІСТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ є ВИЩОЮ від економічних результатів цього ж розслідування. Тоді виходить що розслідування яке відповідало критерію справедливість , переходить в реально НЕ справедливе у випадку коли витрати більші від результату... Адже не справедливо коли платять всі, сідає один , отримують тільки РОЗСЛІДУВАЧІ.
У нас саме цей варіант.... Корупція в МСЕК, у міністерствах які приймають рішення які підприємства є критично необхідними - це відсутність адекватного Закону про економічне бронювання і скільки б не викривали мсеківців- кількість грошей заплачених за фальшиве бронювання+кількість грошей заплачених населенням за розслідування цих злочинів - будуть в РАЗИ вищими ніж розмір конфіскованих, а раз так то НАСЕЛЕННЯ БУДЕ ВВАЖАТИ РЕЗУЛЬТАТИ НЕСПРАВЕДЛИВИМИ.
А далі воронка Чим більше населення буде вимагати справедливості - тим менша ймовірність того що колись це населення реально отримає справедливість...
А от коли в першу чергу почне дбати про справедливість на СВОЄМУ рівні- то ймовірність досягнення більш справедливої організації суспільства - є вищою.