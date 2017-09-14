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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11077110781107911080

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 22:36

  Wirująświatła написав:где люди?!

Твій корєш ходить по Жулянам в одному плащі. Подвійна вигода: і на одежі економія, і різноманіття інтимного життя, поки (вже 11 рік) філіппінка лишається в мріях
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 22:39

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Вивчати ринки країн, військо країн в смітів, кейнсів, муженків, заман - це нормально.
Ринок країни, військо країни опанували саме вони.
Коли мені буде цікаво про ларьок та шкарпетки в роті, то буду вивчати старшину. Які опанував ти.
Може в тебе вчили починати відразу ЗВЕРХУ проблеми...- це мудачизм.
Весь світ прийшов до висновку що
Спочатку - буквар
Потім -читати по складам
Потім - писати
Потім ще десяток другий щаблів і людина бах і ФАХІВЕЦЬ в якійсь царині життя...
Ти
спочатку курсант-потім фіг знає хто -потім воєнпенс....
і тут бабах
обговорюєш Заману/Муженка.. ніби можеш як би твій профіль
але
далі починаєш Сміта/Кейнса/Бальцеровича.. - і це ні хвилини не працювавши в галузіх де використовується економіка...
Тобто шкарпетки в ларьку ще рахувати не навчився - але точно знаєш хто правий і які методи потрібні при керуванні економікою..
ПС
таких як ти - 73% , вони також думали що артист -найкращий президент
адвокат - найкращий сірий кардинал
потім адвоката замінив ларьочник- той взагалі всіма пробує керувати
а правилам керування економікою і правилам законотворства - можна на тижневій дискотеці в Трускавці флористів/перукарів/блогірів - навчити...

Тому
Поки ти будеш переконувати таких як сам - що керувати економікою на рівні міністерства чи контролювати Укрзалізницю може блогер - до того часу толку не буде.

Навіть ті кого ти пробуєш копіювати(совки) і ті до комісарів причіпляли воєнспеців... інакше б комісари програли.
Але тобі навіть ця єралашно-примітивна думка - не доступна для розуміння.Ти й далі віриш - головне прочитати когось великого і це зробить прочитавшого - не менш розумним...
Реальність інша
Кількість прочитавших ті чи інші постулати Сміта/кейнса(третій курс будь-якого вишу) - на порядок( а може й два) вища ніж кількість успішних ларьочників.
Можеш пояснити чому?
Здавалось би , молоді,розумні,так само як ти прочитали великих економістів і реформаторів, при чому прочитали не в період коли мозок зсихається(після 45) а в 18-25 найпродуктивніший вік.. а так і не змогли досягнути речей які в бізнесі є початковим рівнем.
Звичайно якби вони отримали кращі(вищі) результати ніж ларьочники...
Але реальність інша...
Серед тих хто так само як і ти читав кейнса/бальцеровича, кількість програвших в економіці простим ларьочникам- в рази більша ніж кількість вигравших в простих ларьочників.

Смішно.
Натулив в одне повідомлення декілька єралашиків і гадаєш, що від цього змінив якість?!
Питання було риторичне.
Єралаш без мене.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 22:46

  Прохожий написав:
  detroytred написав:Не зливайся. Обтікай.

"Замєть"(с)
ты реально как коричневая субстанция в которую случайно вступил и потом сложно оттереть от подошвы :shock:
нужно внимательно смотреть под ноги...
и да, верни аву, было очень органично...

Тобто замість відповіді на питання "То що там з керосіном? Які претензії? З чим зара вистрибнув?" зливаєшся перестрибом на інше.
Обтікай.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 22:59

  Сибарит написав:
  Bobua написав:От уявив, як натовпу пенсів чи пролетарів покажуть мою сумарну зарплату від початку праці (див. портал пенс.фонду) і мої заощадження у гривнях (без спадщин і т.п.)...
Все. Одразу відправлять на шибеницю. 😂

Тылы тут ни при чем. Увы, это началось далеко не сегодня. И даже не вчера.
По крайней мере, в прессе, которая всегда работает на жлобу дня.
Заметьте, всегда новости о том, что кого-то повязали сопровождаются фотографиями разложенных денег. Иногда в совсем не впечатляющих количествах.
В глазах люмпена это выглядит исчерпывающим доказательством преступления.
А потом все жутко возмущаются, что "преступника" отпустили, если оказалось, что кроме наличия денег, других улик нет.
К сожалению, наш народ по-прежнему хочет, чтобы не было богатых.

Доказів нема)))
Мій знайомий у своїй військовій частині на аркушах виклав всі схеми корупції і з ними до прокурора, до сбу...
І що?
Да ніщо. Відмовлялися в руки брати. А потім тупо тікали від нього.

Це до того, що якби посадовим особам з боротьби з корупцією дійсно не вистачало доказів.

Ніхто за тих, в кого важелі та інструменти, їх роботу, їх функціональні обов'язки не виконає.
Виключення а-ля прометеї та дон кіхоти звісно є і будуть, але вони не змінюють систему.
Хоча картинко гарна. І віру)) підтримують.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 23:00

  wild.tomcat написав:
  Сибарит написав:Тылы тут ни при чем. Увы, это началось далеко не сегодня. И даже не вчера.
По крайней мере, в прессе, которая всегда работает на жлобу дня.
Заметьте, всегда новости о том, что кого-то повязали сопровождаются фотографиями разложенных денег. Иногда в совсем не впечатляющих количествах.
В глазах люмпена это выглядит исчерпывающим доказательством преступления.
А потом все жутко возмущаются, что "преступника" отпустили, если оказалось, что кроме наличия денег, других улик нет.
К сожалению, наш народ по-прежнему хочет, чтобы не было богатых.
не згідний. можливо якась не дуже обдарована частина того самого народу хоче саме так, але є ще частина народу, яка хоче щоб за злочином слідувало невідворотнє покарання. за будь який злочин, в т.ч. числі і корупційний.
чи можливо їх всіх потрібно зрозуміти і пробачити?
От тут собака то й зарита...
Є дві основних складових в розслідуванні економічних злочинів
Перший - справедливість
Другий - економічна доцільність....

Для успіху будь-якого розслідування потрібно щоб виконувались ОБИДВІ складові.
А у нас часто ВАРТІСТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ є ВИЩОЮ від економічних результатів цього ж розслідування.
Тоді виходить що розслідування яке відповідало критерію справедливість , переходить в реально НЕ справедливе у випадку коли витрати більші від результату...
Адже не справедливо коли платять всі, сідає один , отримують тільки РОЗСЛІДУВАЧІ.

У нас саме цей варіант....
Корупція в МСЕК, у міністерствах які приймають рішення які підприємства є критично необхідними - це відсутність адекватного Закону про економічне бронювання і скільки б не викривали мсеківців- кількість грошей заплачених за фальшиве бронювання+кількість грошей заплачених населенням за розслідування цих злочинів - будуть в РАЗИ вищими ніж розмір конфіскованих, а раз так то
НАСЕЛЕННЯ БУДЕ ВВАЖАТИ РЕЗУЛЬТАТИ НЕСПРАВЕДЛИВИМИ.

А далі воронка
Чим більше населення буде вимагати справедливості - тим менша ймовірність того що колись це населення реально отримає справедливість...

А от коли в першу чергу почне дбати про справедливість на СВОЄМУ рівні- то ймовірність досягнення більш справедливої організації суспільства - є вищою.
budivelnik
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