|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 26 лис, 2024 22:39
budivelnik написав: detroytred написав:
Вивчати ринки країн, військо країн в смітів, кейнсів, муженків, заман - це нормально.
Ринок країни, військо країни опанували саме вони.
Коли мені буде цікаво про ларьок та шкарпетки в роті, то буду вивчати старшину. Які опанував ти.
Може в тебе вчили починати відразу ЗВЕРХУ проблеми...- це мудачизм.
Весь світ прийшов до висновку що
Спочатку - буквар
Потім -читати по складам
Потім - писати
Потім ще десяток другий щаблів і людина бах і ФАХІВЕЦЬ в якійсь царині життя...
Ти
спочатку курсант-потім фіг знає хто -потім воєнпенс....
і тут бабах
обговорюєш Заману/Муженка.. ніби можеш як би твій профіль
але
далі починаєш Сміта/Кейнса/Бальцеровича.. - і це ні хвилини не працювавши в галузіх де використовується економіка...
Тобто шкарпетки в ларьку ще рахувати не навчився - але точно знаєш хто правий і які методи потрібні при керуванні економікою..
ПС
таких як ти - 73% , вони також думали що артист -найкращий президент
адвокат - найкращий сірий кардинал
потім адвоката замінив ларьочник- той взагалі всіма пробує керувати
а правилам керування економікою і правилам законотворства - можна на тижневій дискотеці в Трускавці флористів/перукарів/блогірів - навчити...
Тому
Поки ти будеш переконувати таких як сам - що керувати економікою на рівні міністерства чи контролювати Укрзалізницю може блогер - до того часу толку не буде.
Навіть ті кого ти пробуєш копіювати(совки) і ті до комісарів причіпляли воєнспеців... інакше б комісари програли.
Але тобі навіть ця єралашно-примітивна думка - не доступна для розуміння.Ти й далі віриш - головне прочитати когось великого і це зробить прочитавшого - не менш розумним...
Реальність інша
Кількість прочитавших ті чи інші постулати Сміта/кейнса(третій курс будь-якого вишу) - на порядок( а може й два) вища ніж кількість успішних ларьочників.
Можеш пояснити чому?
Здавалось би , молоді,розумні,так само як ти прочитали великих економістів і реформаторів, при чому прочитали не в період коли мозок зсихається(після 45) а в 18-25 найпродуктивніший вік.. а так і не змогли досягнути речей які в бізнесі є початковим рівнем.
Звичайно якби вони отримали кращі(вищі) результати ніж ларьочники...
Але реальність інша...
Серед тих хто так само як і ти читав кейнса/бальцеровича, кількість програвших в економіці простим ларьочникам- в рази більша ніж кількість вигравших в простих ларьочників.
Смішно.
Натулив в одне повідомлення декілька єралашиків і гадаєш, що від цього змінив якість?!
Питання було риторичне.
Єралаш без мене.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31090
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 26 лис, 2024 22:46
Прохожий написав: detroytred написав:
Не зливайся. Обтікай.
"Замєть"(с)
ты реально как коричневая субстанция в которую случайно вступил и потом сложно оттереть от подошвы
нужно внимательно смотреть под ноги...
и да, верни аву, было очень органично...
Тобто замість відповіді на питання "То що там з керосіном? Які претензії? З чим зара вистрибнув?" зливаєшся перестрибом на інше.
Обтікай.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31090
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 26 лис, 2024 22:59
Сибарит написав: Bobua написав:
От уявив, як натовпу пенсів чи пролетарів покажуть мою сумарну зарплату від початку праці (див. портал пенс.фонду) і мої заощадження у гривнях (без спадщин і т.п.)...
Все. Одразу відправлять на шибеницю. 😂
Тылы тут ни при чем. Увы, это началось далеко не сегодня. И даже не вчера.
По крайней мере, в прессе, которая всегда работает на жлобу дня.
Заметьте, всегда новости о том, что кого-то повязали сопровождаются фотографиями разложенных денег. Иногда в совсем не впечатляющих количествах.
В глазах люмпена это выглядит исчерпывающим доказательством преступления.
А потом все жутко возмущаются, что "преступника" отпустили, если оказалось, что кроме наличия денег, других улик нет.
К сожалению, наш народ по-прежнему хочет, чтобы не было богатых.
Доказів нема)))
Мій знайомий у своїй військовій частині на аркушах виклав всі схеми корупції і з ними до прокурора, до сбу...
І що?
Да ніщо. Відмовлялися в руки брати. А потім тупо тікали від нього.
Це до того, що якби посадовим особам з боротьби з корупцією дійсно не вистачало доказів.
Ніхто за тих, в кого важелі та інструменти, їх роботу, їх функціональні обов'язки не виконає.
Виключення а-ля прометеї та дон кіхоти звісно є і будуть, але вони не змінюють систему.
Хоча картинко гарна. І віру)) підтримують.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31090
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 26 лис, 2024 23:00
wild.tomcat написав: Сибарит написав:
Тылы тут ни при чем. Увы, это началось далеко не сегодня. И даже не вчера.
По крайней мере, в прессе, которая всегда работает на жлобу дня.
Заметьте, всегда новости о том, что кого-то повязали сопровождаются фотографиями разложенных денег. Иногда в совсем не впечатляющих количествах.
В глазах люмпена это выглядит исчерпывающим доказательством преступления.
А потом все жутко возмущаются, что "преступника" отпустили, если оказалось, что кроме наличия денег, других улик нет.
К сожалению, наш народ по-прежнему хочет, чтобы не было богатых.
не згідний. можливо якась не дуже обдарована частина того самого народу хоче саме так, але є ще частина народу, яка хоче щоб за злочином слідувало невідворотнє покарання
. за будь який злочин, в т.ч. числі і корупційний.
чи можливо їх всіх потрібно зрозуміти і пробачити?
От тут собака то й зарита...
Є дві основних складових в розслідуванні економічних злочинів
Перший - справедливість
Другий - економічна доцільність....
Для успіху будь-якого розслідування потрібно щоб виконувались ОБИДВІ складові.
А у нас часто ВАРТІСТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ є ВИЩОЮ від економічних результатів цього ж розслідування.
Тоді виходить що розслідування яке відповідало критерію справедливість
, переходить в реально НЕ справедливе у випадку коли витрати більші від результату...
Адже не справедливо коли платять всі, сідає один , отримують тільки РОЗСЛІДУВАЧІ.
У нас саме цей варіант....
Корупція в МСЕК, у міністерствах які приймають рішення які підприємства є критично необхідними - це відсутність адекватного Закону про економічне бронювання і скільки б не викривали мсеківців- кількість грошей заплачених за фальшиве бронювання+кількість грошей заплачених населенням за розслідування цих злочинів - будуть в РАЗИ вищими ніж розмір конфіскованих, а раз так то
НАСЕЛЕННЯ БУДЕ ВВАЖАТИ РЕЗУЛЬТАТИ НЕСПРАВЕДЛИВИМИ.
А далі воронка
Чим більше населення буде вимагати справедливості - тим менша ймовірність того що колись це населення реально отримає справедливість...
А от коли в першу чергу почне дбати про справедливість на СВОЄМУ рівні- то ймовірність досягнення більш справедливої організації суспільства - є вищою.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28287
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 26 лис, 2024 23:12
detroytred написав:
Мій знайомий у своїй військовій частині на аркушах виклав всі схеми корупції і з ними до прокурора, до сбу...
Вы уверены, что это изложение на листиках может рассматриваться как доказательство с точки зрения юриспруденции?
budivelnik написав:
Є дві основних складових в розслідуванні економічних злочинів
Перший - справедливість
Другий - економічна доцільність....
Я добавлю еще третье: квалификация следователя должна быть не ниже, чем у фигуранта. И это самая большая проблема. Прокурорам банально не хватает экономического образования, чтобы понять суть схем, которые строят профессионалы.
На всякий случай напомню, что суды судят не по справедливости, а по закону. Если попытаются судить по справедливости, особенно в понимании люмпена - это будет произвол.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7594
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6396 раз.
- Подякували: 21331 раз.
-
-
Профіль
-
-
129
81
37
2
Додано: Вів 26 лис, 2024 23:19
detroytred
да они знают друг друга,все на связи постоянно.....это разве что если в Киев эту инфу слить и то не факт что примут в оборот а не прозвонят в регион и не сольют слившего-потоки ведь снизу вверх идут а не наоборот
-
konstantin kirovograd
-
-
- Повідомлень: 1379
- З нами з: 20.01.09
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Вів 26 лис, 2024 23:24
Сибарит написав: detroytred написав:
Мій знайомий у своїй військовій частині на аркушах виклав всі схеми корупції і з ними до прокурора, до сбу...
Вы уверены, что это изложение на листиках может рассматриваться как доказательство с точки зрения юриспруденции?
budivelnik написав:
Є дві основних складових в розслідуванні економічних злочинів
Перший - справедливість
Другий - економічна доцільність....
Я добавлю еще третье: квалификация следователя должна быть не ниже, чем у фигуранта. И это самая большая проблема. Прокурорам банально не хватает экономического образования, чтобы понять суть схем, которые строят профессионалы.
На всякий случай напомню, что суды судят не по справедливости, а по закону. Если попытаются судить по справедливости, особенно в понимании люмпена - это будет произвол.
На аркушах викладено, де ці докази лежать зафіксовані. Вся робота прокурора залишалась, наприклад, лише взяти документи -- вказано які; куди дивитись; сторінки; записи.
Тобто не шукати самому (що він і повинен робити), а лише взяти докази і двинути справу далі. Все.
На блюдєчкє з золотою кайомочкою.
Яка там кваліфікація у тих корупціонерів?))) Відкрито прямо у лоба. Бо відчували безкарність і напружуватися з хитрощами банально не хотіли.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31090
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 26 лис, 2024 23:26
_hunter написав: ЛАД написав:
_hunter
Не знаю в данном конкретном случае, является ли это следствием коррупции, но я с самого начала войны неоднократно говорил о том, что нигде и никогда не воруют так, как во время войны
.
Это-то понятно. Но "может быть" хотя бы во время войны -- за воровство в "особо крупных" -- нужно хотя бы немножечко расстреливать? -- или это тоже не уровня ВГК задача?
Ну или хотя бы с должностей снимать
-- если и не за коррупцию -- за полную профнепригодность...
треба, треба. тоді б деякі персонажі не з Німеччині ділилися б своїми думками, а щось корисне вивчали на полігоні
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7448
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 691 раз.
- Подякували: 1542 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Вів 26 лис, 2024 23:29
konstantin kirovograd написав:
и то не факт что примут в оборот а не прозвонят в регион и не сольют слившего-потоки ведь снизу вверх идут а не наоборот
Так саме так верхи і роблять.
Розбиратися спускають вниз самому тому, на якого заявлено.
По одній справі отак три рази було.
Офіційно.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31090
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 26 лис, 2024 23:30
Wirująświatła написав:
где люди?!
склады пустеют. бизнес продолжает релокацию
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3968
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24
|75311
|
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
|
|1493
|244473
|
|
|6076
|876411
|
|