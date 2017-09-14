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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11078110791108011081

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 23:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Яка там кваліфікація у тих корупціонерів?
Дійсно
Хіба може прокурор з стажем років 15 в органах прокуратури бути кваліфікованим юристом, щоб не знати як правильно інвалідність оформити і на який закон спертись щоб не розібрались?
От якби книжки як воєнпенс почитав - от тоді б і став...
А раз не читав, то його будь-який воєнпенс папірчиками з припущеннями закидає... і хай тільки попробує ФАХІВЕЦЬ в юриспуденції ПОСПЕРИЧАТИСЬ з АМАТОРОМ який книжку читав, що ті папірчики є незамінними тільки в туалеті, а в суді доказової сили не мають...

Я люблю ПРОСТІ рішення (адже чим менше складових- тим менша ймовірність помилки), але щоб створити працююче просте рішення - трускавецької школи замало.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 23:48

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Что вы там нарыли по послевоенной истории Ю. Кореи в укр. Вики?
Извинений не будет?
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 23:48

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Яка там кваліфікація у тих корупціонерів?
Дійсно
Хіба може прокурор з стажем років 15 в органах прокуратури бути кваліфікованим юристом, щоб не знати як правильно інвалідність оформити і на який закон спертись щоб не розібрались?
От якби книжки як воєнпенс почитав - от тоді б і став...
А раз не читав, то його будь-який воєнпенс папірчиками з припущеннями закидає... і хай тільки попробує ФАХІВЕЦЬ в юриспуденції ПОСПЕРИЧАТИСЬ з АМАТОРОМ який книжку читав, що ті папірчики є незамінними тільки в туалеті, а в суді доказової сили не мають...

Я люблю ПРОСТІ рішення (адже чим менше складових- тим менша ймовірність помилки), але щоб створити працююче просте рішення - трускавецької школи замало.

Оскільки короткий єралашик, то вкажу тобі на його суть, бо ти не допетриваєш, що несеш --- ти тупо притулив до конкретних простих корупційних схем у вч корупцію прокурорів зі стажем в років 15.
І папірчики оті носив не аматор, а чел з вислугою за 30 років і посадою... І не пенс, а діючий. В порівнянні з ним оті примітивні корупційники дітлахи. Так що прокурору було надано саме на блюдєчкє з кайомочкою. Тобто прокурором достатньо було бути навіть випускником без досвіду.

Зав'язуй вже зі своїми єралашиками.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 26 лис, 2024 23:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 23:54

  budivelnik написав:
  wild.tomcat написав:
  Сибарит написав:Тылы тут ни при чем. Увы, это началось далеко не сегодня. И даже не вчера.
По крайней мере, в прессе, которая всегда работает на жлобу дня.
Заметьте, всегда новости о том, что кого-то повязали сопровождаются фотографиями разложенных денег. Иногда в совсем не впечатляющих количествах.
В глазах люмпена это выглядит исчерпывающим доказательством преступления.
А потом все жутко возмущаются, что "преступника" отпустили, если оказалось, что кроме наличия денег, других улик нет.
К сожалению, наш народ по-прежнему хочет, чтобы не было богатых.
не згідний. можливо якась не дуже обдарована частина того самого народу хоче саме так, але є ще частина народу, яка хоче щоб за злочином слідувало невідворотнє покарання. за будь який злочин, в т.ч. числі і корупційний.
чи можливо їх всіх потрібно зрозуміти і пробачити?
От тут собака то й зарита...
Є дві основних складових в розслідуванні економічних злочинів
Перший - справедливість
Другий - економічна доцільність....

Для успіху будь-якого розслідування потрібно щоб виконувались ОБИДВІ складові.
А у нас часто ВАРТІСТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ є ВИЩОЮ від економічних результатів цього ж розслідування.
Тоді виходить що розслідування яке відповідало критерію справедливість , переходить в реально НЕ справедливе у випадку коли витрати більші від результату...
Адже не справедливо коли платять всі, сідає один , отримують тільки РОЗСЛІДУВАЧІ.

У нас саме цей варіант....
Корупція в МСЕК, у міністерствах які приймають рішення які підприємства є критично необхідними - це відсутність адекватного Закону про економічне бронювання і скільки б не викривали мсеківців- кількість грошей заплачених за фальшиве бронювання+кількість грошей заплачених населенням за розслідування цих злочинів - будуть в РАЗИ вищими ніж розмір конфіскованих, а раз так то
НАСЕЛЕННЯ БУДЕ ВВАЖАТИ РЕЗУЛЬТАТИ НЕСПРАВЕДЛИВИМИ.

А далі воронка
Чим більше населення буде вимагати справедливості - тим менша ймовірність того що колись це населення реально отримає справедливість...

А от коли в першу чергу почне дбати про справедливість на СВОЄМУ рівні- то ймовірність досягнення більш справедливої організації суспільства - є вищою.



чому ви вирішили що в приведених вами випадках затрати будуть більші ніж конфісковане? бо ви собі так придумали? питання не лише в тих грошах, які лежать на дивані. там ще є багато чого, що у фото не влізло. і збитки, нанесені ними ж тій же державі, наприклад, у вигляді липових інвалідів і не недомобілізованих громадян, вимірюються не лише тими грошима. вони значно більші, ніж та сума. і за все це потрібно відповідати.
чи таки зрозуміти і пробачити? і нехай далі собі працюють?

от по вашому, умовний гринкевич, чесний бізнесюк чи таки злодій? його посадити чи відпустити, перед тим поцілувавши кудись там за всі незручності?

  Сибарит написав:Я добавлю еще третье: квалификация следователя должна быть не ниже, чем у фигуранта. И это самая большая проблема. Прокурорам банально не хватает экономического образования, чтобы понять суть схем, которые строят профессионалы.
На всякий случай напомню, что суды судят не по справедливости, а по закону. Если попытаются судить по справедливости, особенно в понимании люмпена - это будет произвол.


те, що кваліфікація слідчого інколи не дозволяє в'їхати в якісь схеми, ну що ж, так буває. але це не означає що робити нічого не потрібно, і таких випадках і в інших хоча б тому, що сьогодні не покараєш одного, завтра так робитимуть 10, післязавтра 100 і т.д. якщо одному можна, то чому не можна іншому? власне, в нас так в більшості випадків і є. і результат, я думаю, очевидний.
і я особисто не розумію, чому будівельник, і ви з ним, причепилися до якоїсь міфічної "справедливості"? є кримінальний кодекс і в ньому все чітко розписано. то про яку таку "справедливість люмпенів" йде мова? ну або немає чого ображатися, шо тоді всі, дивлячись один на одного, потрохи і не потрохи найо..ть і один одного і державу і хз кого там ще. ми ж не будемо розводити якусь там справедливість, це ж недоцільно. і таки всіх пробачити?
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