Додано: Вів 26 лис, 2024 23:54

budivelnik написав: wild.tomcat написав: Сибарит написав: Тылы тут ни при чем. Увы, это началось далеко не сегодня. И даже не вчера.

По крайней мере, в прессе, которая всегда работает на жлобу дня.

Заметьте, всегда новости о том, что кого-то повязали сопровождаются фотографиями разложенных денег. Иногда в совсем не впечатляющих количествах.

В глазах люмпена это выглядит исчерпывающим доказательством преступления.

А потом все жутко возмущаются, что "преступника" отпустили, если оказалось, что кроме наличия денег, других улик нет.

К сожалению, наш народ по-прежнему хочет, чтобы не было богатых. Тылы тут ни при чем. Увы, это началось далеко не сегодня. И даже не вчера.По крайней мере, в прессе, которая всегда работает на жлобу дня.Заметьте, всегда новости о том, что кого-то повязали сопровождаются фотографиями разложенных денег. Иногда в совсем не впечатляющих количествах.В глазах люмпена это выглядит исчерпывающим доказательством преступления.А потом все жутко возмущаются, что "преступника" отпустили, если оказалось, что кроме наличия денег, других улик нет.К сожалению, наш народ по-прежнему хочет, чтобы не было богатых. не згідний. можливо якась не дуже обдарована частина того самого народу хоче саме так, але є ще частина народу, яка хоче щоб за злочином слідувало невідворотнє покарання. за будь який злочин, в т.ч. числі і корупційний.

чи можливо їх всіх потрібно зрозуміти і пробачити? не згідний. можливо якась не дуже обдарована частина того самого народу хоче саме так, але є ще. за будь який злочин, в т.ч. числі і корупційний.чи можливо їх всіх потрібно зрозуміти і пробачити? От тут собака то й зарита...

Є дві основних складових в розслідуванні економічних злочинів

Перший - справедливість

Другий - економічна доцільність....



Для успіху будь-якого розслідування потрібно щоб виконувались ОБИДВІ складові.

А у нас часто ВАРТІСТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ є ВИЩОЮ від економічних результатів цього ж розслідування.

Тоді виходить що розслідування яке відповідало критерію справедливість , переходить в реально НЕ справедливе у випадку коли витрати більші від результату...

Адже не справедливо коли платять всі, сідає один , отримують тільки РОЗСЛІДУВАЧІ.



У нас саме цей варіант....

Корупція в МСЕК, у міністерствах які приймають рішення які підприємства є критично необхідними - це відсутність адекватного Закону про економічне бронювання і скільки б не викривали мсеківців- кількість грошей заплачених за фальшиве бронювання+кількість грошей заплачених населенням за розслідування цих злочинів - будуть в РАЗИ вищими ніж розмір конфіскованих, а раз так то

НАСЕЛЕННЯ БУДЕ ВВАЖАТИ РЕЗУЛЬТАТИ НЕСПРАВЕДЛИВИМИ.



А далі воронка

Чим більше населення буде вимагати справедливості - тим менша ймовірність того що колись це населення реально отримає справедливість...



А от коли в першу чергу почне дбати про справедливість на СВОЄМУ рівні- то ймовірність досягнення більш справедливої організації суспільства - є вищою. От тут собака то й зарита...Є дві основних складових в розслідуванні економічних злочинівПерший - справедливістьДругий - економічна доцільність....Для успіху будь-якого розслідування потрібно щоб виконувались ОБИДВІ складові.А у нас часто ВАРТІСТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ є ВИЩОЮ від економічних результатів цього ж розслідування.Тоді виходить що розслідування яке відповідало критерію, переходить в реально НЕ справедливе у випадку коли витрати більші від результату...Адже не справедливо коли платять всі, сідає один , отримують тільки РОЗСЛІДУВАЧІ.У нас саме цей варіант....Корупція в МСЕК, у міністерствах які приймають рішення які підприємства є критично необхідними - це відсутність адекватного Закону про економічне бронювання і скільки б не викривали мсеківців- кількість грошей заплачених за фальшиве бронювання+кількість грошей заплачених населенням за розслідування цих злочинів - будуть в РАЗИ вищими ніж розмір конфіскованих, а раз так тоНАСЕЛЕННЯ БУДЕ ВВАЖАТИ РЕЗУЛЬТАТИ НЕСПРАВЕДЛИВИМИ.А далі воронкаЧим більше населення буде вимагати справедливості - тим менша ймовірність того що колись це населення реально отримає справедливість...А от коли в першу чергу почне дбати про справедливість на СВОЄМУ рівні- то ймовірність досягнення більш справедливої організації суспільства - є вищою.

Сибарит написав: Я добавлю еще третье: квалификация следователя должна быть не ниже, чем у фигуранта. И это самая большая проблема. Прокурорам банально не хватает экономического образования, чтобы понять суть схем, которые строят профессионалы.

На всякий случай напомню, что суды судят не по справедливости, а по закону. Если попытаются судить по справедливости, особенно в понимании люмпена - это будет произвол. Я добавлю еще третье: квалификация следователя должна быть не ниже, чем у фигуранта. И это самая большая проблема. Прокурорам банально не хватает экономического образования, чтобы понять суть схем, которые строят профессионалы.На всякий случай напомню, что суды судят не по справедливости, а по закону. Если попытаются судить по справедливости, особенно в понимании люмпена - это будет произвол.

чому ви вирішили що в приведених вами випадках затрати будуть більші ніж конфісковане? бо ви собі так придумали? питання не лише в тих грошах, які лежать на дивані. там ще є багато чого, що у фото не влізло. і збитки, нанесені ними ж тій же державі, наприклад, у вигляді липових інвалідів і не недомобілізованих громадян, вимірюються не лише тими грошима. вони значно більші, ніж та сума. і за все це потрібно відповідати.чи таки зрозуміти і пробачити? і нехай далі собі працюють?от по вашому, умовний гринкевич, чесний бізнесюк чи таки злодій? його посадити чи відпустити, перед тим поцілувавши кудись там за всі незручності?те, що кваліфікація слідчого інколи не дозволяє в'їхати в якісь схеми, ну що ж, так буває. але це не означає що робити нічого не потрібно, і таких випадках і в інших хоча б тому, що сьогодні не покараєш одного, завтра так робитимуть 10, післязавтра 100 і т.д. якщо одному можна, то чому не можна іншому? власне, в нас так в більшості випадків і є. і результат, я думаю, очевидний.і я особисто не розумію, чому будівельник, і ви з ним, причепилися до якоїсь міфічної "справедливості"? є кримінальний кодекс і в ньому все чітко розписано. то про яку таку "справедливість люмпенів" йде мова? ну або немає чого ображатися, шо тоді всі, дивлячись один на одного, потрохи і не потрохи найо..ть і один одного і державу і хз кого там ще. ми ж не будемо розводити якусь там справедливість, це ж недоцільно. і таки всіх пробачити?