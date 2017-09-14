detroytred написав:Яка там кваліфікація у тих корупціонерів?
Дійсно Хіба може прокурор з стажем років 15 в органах прокуратури бути кваліфікованим юристом, щоб не знати як правильно інвалідність оформити і на який закон спертись щоб не розібрались? От якби книжки як воєнпенс почитав - от тоді б і став... А раз не читав, то його будь-який воєнпенс папірчиками з припущеннями закидає... і хай тільки попробує ФАХІВЕЦЬ в юриспуденції ПОСПЕРИЧАТИСЬ з АМАТОРОМ який книжку читав, що ті папірчики є незамінними тільки в туалеті, а в суді доказової сили не мають...
Я люблю ПРОСТІ рішення (адже чим менше складових- тим менша ймовірність помилки), але щоб створити працююче просте рішення - трускавецької школи замало.
detroytred написав:Яка там кваліфікація у тих корупціонерів?
Дійсно Хіба може прокурор з стажем років 15 в органах прокуратури бути кваліфікованим юристом, щоб не знати як правильно інвалідність оформити і на який закон спертись щоб не розібрались? От якби книжки як воєнпенс почитав - от тоді б і став... А раз не читав, то його будь-який воєнпенс папірчиками з припущеннями закидає... і хай тільки попробує ФАХІВЕЦЬ в юриспуденції ПОСПЕРИЧАТИСЬ з АМАТОРОМ який книжку читав, що ті папірчики є незамінними тільки в туалеті, а в суді доказової сили не мають...
Я люблю ПРОСТІ рішення (адже чим менше складових- тим менша ймовірність помилки), але щоб створити працююче просте рішення - трускавецької школи замало.
Оскільки короткий єралашик, то вкажу тобі на його суть, бо ти не допетриваєш, що несеш --- ти тупо притулив до конкретних простих корупційних схем у вч корупцію прокурорів зі стажем в років 15. І папірчики оті носив не аматор, а чел з вислугою за 30 років і посадою... І не пенс, а діючий. В порівнянні з ним оті примітивні корупційники дітлахи. Так що прокурору було надано саме на блюдєчкє з кайомочкою. Тобто прокурором достатньо було бути навіть випускником без досвіду.
Зав'язуй вже зі своїми єралашиками.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 26 лис, 2024 23:55, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит написав:Тылы тут ни при чем. Увы, это началось далеко не сегодня. И даже не вчера. По крайней мере, в прессе, которая всегда работает на жлобу дня. Заметьте, всегда новости о том, что кого-то повязали сопровождаются фотографиями разложенных денег. Иногда в совсем не впечатляющих количествах. В глазах люмпена это выглядит исчерпывающим доказательством преступления. А потом все жутко возмущаются, что "преступника" отпустили, если оказалось, что кроме наличия денег, других улик нет. К сожалению, наш народ по-прежнему хочет, чтобы не было богатых.
не згідний. можливо якась не дуже обдарована частина того самого народу хоче саме так, але є ще частина народу, яка хоче щоб за злочином слідувало невідворотнє покарання. за будь який злочин, в т.ч. числі і корупційний. чи можливо їх всіх потрібно зрозуміти і пробачити?
От тут собака то й зарита... Є дві основних складових в розслідуванні економічних злочинів Перший - справедливість Другий - економічна доцільність....
Для успіху будь-якого розслідування потрібно щоб виконувались ОБИДВІ складові. А у нас часто ВАРТІСТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ є ВИЩОЮ від економічних результатів цього ж розслідування. Тоді виходить що розслідування яке відповідало критерію справедливість , переходить в реально НЕ справедливе у випадку коли витрати більші від результату... Адже не справедливо коли платять всі, сідає один , отримують тільки РОЗСЛІДУВАЧІ.
У нас саме цей варіант.... Корупція в МСЕК, у міністерствах які приймають рішення які підприємства є критично необхідними - це відсутність адекватного Закону про економічне бронювання і скільки б не викривали мсеківців- кількість грошей заплачених за фальшиве бронювання+кількість грошей заплачених населенням за розслідування цих злочинів - будуть в РАЗИ вищими ніж розмір конфіскованих, а раз так то НАСЕЛЕННЯ БУДЕ ВВАЖАТИ РЕЗУЛЬТАТИ НЕСПРАВЕДЛИВИМИ.
А далі воронка Чим більше населення буде вимагати справедливості - тим менша ймовірність того що колись це населення реально отримає справедливість...
А от коли в першу чергу почне дбати про справедливість на СВОЄМУ рівні- то ймовірність досягнення більш справедливої організації суспільства - є вищою.
чому ви вирішили що в приведених вами випадках затрати будуть більші ніж конфісковане? бо ви собі так придумали? питання не лише в тих грошах, які лежать на дивані. там ще є багато чого, що у фото не влізло. і збитки, нанесені ними ж тій же державі, наприклад, у вигляді липових інвалідів і не недомобілізованих громадян, вимірюються не лише тими грошима. вони значно більші, ніж та сума. і за все це потрібно відповідати. чи таки зрозуміти і пробачити? і нехай далі собі працюють?
от по вашому, умовний гринкевич, чесний бізнесюк чи таки злодій? його посадити чи відпустити, перед тим поцілувавши кудись там за всі незручності?
Сибарит написав:Я добавлю еще третье: квалификация следователя должна быть не ниже, чем у фигуранта. И это самая большая проблема. Прокурорам банально не хватает экономического образования, чтобы понять суть схем, которые строят профессионалы. На всякий случай напомню, что суды судят не по справедливости, а по закону. Если попытаются судить по справедливости, особенно в понимании люмпена - это будет произвол.
те, що кваліфікація слідчого інколи не дозволяє в'їхати в якісь схеми, ну що ж, так буває. але це не означає що робити нічого не потрібно, і таких випадках і в інших хоча б тому, що сьогодні не покараєш одного, завтра так робитимуть 10, післязавтра 100 і т.д. якщо одному можна, то чому не можна іншому? власне, в нас так в більшості випадків і є. і результат, я думаю, очевидний. і я особисто не розумію, чому будівельник, і ви з ним, причепилися до якоїсь міфічної "справедливості"? є кримінальний кодекс і в ньому все чітко розписано. то про яку таку "справедливість люмпенів" йде мова? ну або немає чого ображатися, шо тоді всі, дивлячись один на одного, потрохи і не потрохи найо..ть і один одного і державу і хз кого там ще. ми ж не будемо розводити якусь там справедливість, це ж недоцільно. і таки всіх пробачити?
ЛАД написав:........... А что касается высказываний Роба Бауера... Если это не просто слова, а он действительно так думает, то большое счастье, что не он принимает решения. Если бы решали такие люди, то мы имели бы удовольствие увидеть ядерную войну ещё 62 года назад. Вот не уверен имели бы мы после этого удовольствие сегодня общаться на форуме.
В даному випадку (тобто коли рішення - до звільнення останньої верби і хоч лопатами), то такі, як Бауер, грають абсолютно і повністю на стороні України. Бо буде ота ядерка чи не буде хто зна, а от з лопатами і самим капут досить ймовірний. Що від програшу (з лопатами на кулемети), що від виграшу (бо за програшу рфія може почати кидатися ядеркою згідно доктрини).
Приведенные слова Роба Бауера совершенно ничем не помогают Украине. А вот идея "превентивного ядерного удара" очень опасна. Такого виграшу, после которого "рфія може почати кидатися ядеркою згідно доктрини", у нас не будет. Вы же не думаете, что мы выйдем на "кордони91" и пойдём завоевывать российские территории. А если не "згідно доктрини", то ни слова Бауера, ни наши действия ничего не поменяют.
detroytred написав:.................. А НАТО розумники... Вони піднімали з калєн рфію, але паралельно з цим просували НАТО на схід - тобто готувались.
Это не подготовка к войне. НАТО расширялось, но при этом уменьшало военные расходы и сворачивало военное производство. Принятие Польши, прибалтов и пр. не особо увеличило силу НАТО, а вот снижение расходов и военного производства сильно её уменьшало.
Україна ж спочатку показала рфії хрєн (заявила, що прямує в НАТО), а потім почала озброюватися для відсічі "невдоволення". Хоча треба було навпаки -- спочатку підготуватися, а потім прямувати в НАТО.
Согласен. И давно писал то же самое.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 27 лис, 2024 02:16, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Україна ж спочатку показала рфії хрєн (заявила, що прямує в НАТО), а потім почала озброюватися для відсічі "невдоволення". Хоча треба було навпаки -- спочатку підготуватися, а потім прямувати в НАТО.
очень тонкое замечание. Но до ПАП все президенты собирались дружить с рф, поэтому никакой подготовки в нато быть не могло.
ЛАД написав:_hunter Не знаю в данном конкретном случае, является ли это следствием коррупции, но я с самого начала войны неоднократно говорил о том, что нигде и никогда не воруют так, как во время войны.
Это-то понятно. Но "может быть" хотя бы во время войны -- за воровство в "особо крупных" -- нужно хотя бы немножечко расстреливать? -- или это тоже не уровня ВГК задача? Ну или хотя бы с должностей снимать -- если и не за коррупцию -- за полную профнепригодность...
Это задача уровня ВЧК. Соскучились? А с должностей снимают.
Bobua написав:От уявив, як натовпу пенсів чи пролетарів покажуть мою сумарну зарплату від початку праці (див. портал пенс.фонду) і мої заощадження у гривнях (без спадщин і т.п.)... Все. Одразу відправлять на шибеницю. 😂
Тылы тут ни при чем. Увы, это началось далеко не сегодня. И даже не вчера. По крайней мере, в прессе, которая всегда работает на жлобу дня. Заметьте, всегда новости о том, что кого-то повязали сопровождаются фотографиями разложенных денег. Иногда в совсем не впечатляющих количествах. В глазах люмпена это выглядит исчерпывающим доказательством преступления. А потом все жутко возмущаются, что "преступника" отпустили, если оказалось, что кроме наличия денег, других улик нет. К сожалению, наш народ по-прежнему хочет, чтобы не было богатых.
Думаю, всё же не так. Есть, конечно, и такие, но далеко не все. Но, согласитесь, когда у какого-нибудь чиновника с зарплатой 20-30-40 тыс. грн находят миллионы долларов, это вызывает, мягко говоря, удивление и точно вызывает большие вопросы. Даже при зарплате 4-5 тыс. долл. (для чиновника не самого высокого ранга это немало), чтобы накопить 1 млн., надо 17-20 лет. Это при условии, что всё это время он ничего не тратил. То, что при этом доказать коррупцию бывает сложно, согласен. Даже при высокой квалификации следователя.