Добавлю ещё и четвёртое. Сбивать какой-нибудь Шахед зенитной ракетой "економічно недоцільно". Если не учитывать возможные последствия того, что он попадёт в цель.Сибарит написав:
Вы уверены, что это изложение на листиках может рассматриваться как доказательство с точки зрения юриспруденции?
Я добавлю еще третье: квалификация следователя должна быть не ниже, чем у фигуранта. И это самая большая проблема. Прокурорам банально не хватает экономического образования, чтобы понять суть схем, которые строят профессионалы.
На всякий случай напомню, что суды судят не по справедливости, а по закону. Если попытаются судить по справедливости, особенно в понимании люмпена - это будет произвол.
Согласен с wild.tomcat:
є кримінальний кодекс і в ньому все чітко розписано. то про яку таку "справедливість люмпенів" йде мова? ну або немає чого ображатися, шо тоді всі, дивлячись один на одного, потрохи і не потрохи найо..ть і один одного і державу і хз кого там ще. ми ж не будемо розводити якусь там справедливість, це ж недоцільно. і таки всіх пробачити?