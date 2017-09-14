Додано: Сер 27 лис, 2024 02:05

Сибарит написав: Bobua написав: От уявив, як натовпу пенсів чи пролетарів покажуть мою сумарну зарплату від початку праці (див. портал пенс.фонду) і мої заощадження у гривнях (без спадщин і т.п.)...

Все. Одразу відправлять на шибеницю. 😂 От уявив, як натовпу пенсів чи пролетарів покажуть мою сумарну зарплату від початку праці (див. портал пенс.фонду) і мої заощадження у гривнях (без спадщин і т.п.)...Все. Одразу відправлять на шибеницю. 😂

Тылы тут ни при чем. Увы, это началось далеко не сегодня. И даже не вчера.

По крайней мере, в прессе, которая всегда работает на жлобу дня.

Заметьте, всегда новости о том, что кого-то повязали сопровождаются фотографиями разложенных денег. Иногда в совсем не впечатляющих количествах.

В глазах люмпена это выглядит исчерпывающим доказательством преступления.

А потом все жутко возмущаются, что "преступника" отпустили, если оказалось, что кроме наличия денег, других улик нет.

К сожалению, наш народ по-прежнему хочет, чтобы не было богатых. Тылы тут ни при чем. Увы, это началось далеко не сегодня. И даже не вчера.По крайней мере, в прессе, которая всегда работает на жлобу дня.Заметьте, всегда новости о том, что кого-то повязали сопровождаются фотографиями разложенных денег. Иногда в совсем не впечатляющих количествах.В глазах люмпена это выглядит исчерпывающим доказательством преступления.А потом все жутко возмущаются, что "преступника" отпустили, если оказалось, что кроме наличия денег, других улик нет.К сожалению, наш народ по-прежнему хочет, чтобы не было богатых.

доказать

Думаю, всё же не так. Есть, конечно, и такие, но далеко не все.Но, согласитесь, когда у какого-нибудь чиновника с зарплатой 20-30-40 тыс.находят миллионы, это вызывает, мягко говоря, удивление и точно вызывает большие вопросы. Даже при зарплате 4-5 тыс. долл. (для чиновника не самого высокого ранга это немало), чтобы накопить 1 млн., надо 17-20 лет. Это при условии, что всё это время он ничего не тратил.То, что при этомкоррупцию бывает сложно, согласен. Даже при высокой квалификации следователя.