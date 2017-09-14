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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11078110791108011081

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 01:43

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Україна ж спочатку показала рфії хрєн (заявила, що прямує в НАТО), а потім почала озброюватися для відсічі "невдоволення". Хоча треба було навпаки -- спочатку підготуватися, а потім прямувати в НАТО.
очень тонкое замечание. Но до ПАП все президенты собирались дружить с рф, поэтому никакой подготовки в нато быть не могло.

Не совсем так.
Вы забыли. Посмотрите укр. Вики http://surl.li/rlwspd.
Напомню только, что
На саміті НАТО в Бухаресті в квітні 2008 року НАТО вирішило, що поки що не пропонуватиме членство Грузії та Україні
Отложили до декабря, но в декабре ПДЧ тоже не приняли.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 01:46

  _hunter написав:
  ЛАД написав:_hunter
Не знаю в данном конкретном случае, является ли это следствием коррупции, но я с самого начала войны неоднократно говорил о том, что нигде и никогда не воруют так, как во время войны.

Это-то понятно. Но "может быть" хотя бы во время войны -- за воровство в "особо крупных" -- нужно хотя бы немножечко расстреливать? -- или это тоже не уровня ВГК задача? :wink:
Ну или хотя бы с должностей снимать -- если и не за коррупцию -- за полную профнепригодность...
Это задача уровня ВЧК. Соскучились?
А с должностей снимают.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 02:05

  Сибарит написав:
  Bobua написав:От уявив, як натовпу пенсів чи пролетарів покажуть мою сумарну зарплату від початку праці (див. портал пенс.фонду) і мої заощадження у гривнях (без спадщин і т.п.)...
Все. Одразу відправлять на шибеницю. 😂

Тылы тут ни при чем. Увы, это началось далеко не сегодня. И даже не вчера.
По крайней мере, в прессе, которая всегда работает на жлобу дня.
Заметьте, всегда новости о том, что кого-то повязали сопровождаются фотографиями разложенных денег. Иногда в совсем не впечатляющих количествах.
В глазах люмпена это выглядит исчерпывающим доказательством преступления.
А потом все жутко возмущаются, что "преступника" отпустили, если оказалось, что кроме наличия денег, других улик нет.
К сожалению, наш народ по-прежнему хочет, чтобы не было богатых.
Думаю, всё же не так. Есть, конечно, и такие, но далеко не все.
Но, согласитесь, когда у какого-нибудь чиновника с зарплатой 20-30-40 тыс. грн находят миллионы долларов, это вызывает, мягко говоря, удивление и точно вызывает большие вопросы. Даже при зарплате 4-5 тыс. долл. (для чиновника не самого высокого ранга это немало), чтобы накопить 1 млн., надо 17-20 лет. Это при условии, что всё это время он ничего не тратил.
То, что при этом доказать коррупцию бывает сложно, согласен. Даже при высокой квалификации следователя.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 02:14

  Сибарит написав:
  detroytred написав:Мій знайомий у своїй військовій частині на аркушах виклав всі схеми корупції і з ними до прокурора, до сбу...

Вы уверены, что это изложение на листиках может рассматриваться как доказательство с точки зрения юриспруденции?
  budivelnik написав:Є дві основних складових в розслідуванні економічних злочинів
Перший - справедливість
Другий - економічна доцільність....

Я добавлю еще третье: квалификация следователя должна быть не ниже, чем у фигуранта. И это самая большая проблема. Прокурорам банально не хватает экономического образования, чтобы понять суть схем, которые строят профессионалы.
На всякий случай напомню, что суды судят не по справедливости, а по закону. Если попытаются судить по справедливости, особенно в понимании люмпена - это будет произвол.
Добавлю ещё и четвёртое. Сбивать какой-нибудь Шахед зенитной ракетой "економічно недоцільно". Если не учитывать возможные последствия того, что он попадёт в цель.
Согласен с wild.tomcat:
є кримінальний кодекс і в ньому все чітко розписано. то про яку таку "справедливість люмпенів" йде мова? ну або немає чого ображатися, шо тоді всі, дивлячись один на одного, потрохи і не потрохи найо..ть і один одного і державу і хз кого там ще. ми ж не будемо розводити якусь там справедливість, це ж недоцільно. і таки всіх пробачити?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 04:11

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:_hunter
Не знаю в данном конкретном случае, является ли это следствием коррупции, но я с самого начала войны неоднократно говорил о том, что нигде и никогда не воруют так, как во время войны.

Это-то понятно. Но "может быть" хотя бы во время войны -- за воровство в "особо крупных" -- нужно хотя бы немножечко расстреливать? -- или это тоже не уровня ВГК задача? :wink:
Ну или хотя бы с должностей снимать -- если и не за коррупцию -- за полную профнепригодность...

треба, треба. тоді б деякі персонажі не з Німеччині ділилися б своїми думками, а щось корисне вивчали на полігоні :lol:

Зачем на полигоне?
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 09:40

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:_hunter
Не знаю в данном конкретном случае, является ли это следствием коррупции, но я с самого начала войны неоднократно говорил о том, что нигде и никогда не воруют так, как во время войны.

Это-то понятно. Но "может быть" хотя бы во время войны -- за воровство в "особо крупных" -- нужно хотя бы немножечко расстреливать? -- или это тоже не уровня ВГК задача? :wink:
Ну или хотя бы с должностей снимать -- если и не за коррупцию -- за полную профнепригодность...

треба, треба. тоді б деякі персонажі не з Німеччині ділилися б своїми думками, а щось корисне вивчали на полігоні :lol:

Цікаво, чого наш ярий турбопатріот-нафронтник Shaman не на полігоні вже 3 рік? Чого не хочете свої слова підтвердити дією?
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 09:43

  Сибарит написав:
  Bobua написав:От уявив, як натовпу пенсів чи пролетарів покажуть мою сумарну зарплату від початку праці (див. портал пенс.фонду) і мої заощадження у гривнях (без спадщин і т.п.)...
Все. Одразу відправлять на шибеницю. 😂

Тылы тут ни при чем. Увы, это началось далеко не сегодня. И даже не вчера.
По крайней мере, в прессе, которая всегда работает на жлобу дня.
Заметьте, всегда новости о том, что кого-то повязали сопровождаются фотографиями разложенных денег. Иногда в совсем не впечатляющих количествах.
В глазах люмпена это выглядит исчерпывающим доказательством преступления.
А потом все жутко возмущаются, что "преступника" отпустили, если оказалось, что кроме наличия денег, других улик нет.
К сожалению, наш народ по-прежнему хочет, чтобы не было богатых.

Є два варіанти:
Богаті чиновники, сбу-шники, прокурори - бідний народ.
Богатий народ - бідні чиновники, сбу-шники, прокурори.

Глупо звинувачувати народ в тому, що він хоче бути багатий.
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