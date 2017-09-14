detroytred написав:Україна ж спочатку показала рфії хрєн (заявила, що прямує в НАТО), а потім почала озброюватися для відсічі "невдоволення". Хоча треба було навпаки -- спочатку підготуватися, а потім прямувати в НАТО.
очень тонкое замечание. Но до ПАП все президенты собирались дружить с рф, поэтому никакой подготовки в нато быть не могло.
ЛАД написав:_hunter Не знаю в данном конкретном случае, является ли это следствием коррупции, но я с самого начала войны неоднократно говорил о том, что нигде и никогда не воруют так, как во время войны.
Это-то понятно. Но "может быть" хотя бы во время войны -- за воровство в "особо крупных" -- нужно хотя бы немножечко расстреливать? -- или это тоже не уровня ВГК задача? Ну или хотя бы с должностей снимать -- если и не за коррупцию -- за полную профнепригодность...
Это задача уровня ВЧК. Соскучились? А с должностей снимают.
Bobua написав:От уявив, як натовпу пенсів чи пролетарів покажуть мою сумарну зарплату від початку праці (див. портал пенс.фонду) і мої заощадження у гривнях (без спадщин і т.п.)... Все. Одразу відправлять на шибеницю. 😂
Тылы тут ни при чем. Увы, это началось далеко не сегодня. И даже не вчера. По крайней мере, в прессе, которая всегда работает на жлобу дня. Заметьте, всегда новости о том, что кого-то повязали сопровождаются фотографиями разложенных денег. Иногда в совсем не впечатляющих количествах. В глазах люмпена это выглядит исчерпывающим доказательством преступления. А потом все жутко возмущаются, что "преступника" отпустили, если оказалось, что кроме наличия денег, других улик нет. К сожалению, наш народ по-прежнему хочет, чтобы не было богатых.
Думаю, всё же не так. Есть, конечно, и такие, но далеко не все. Но, согласитесь, когда у какого-нибудь чиновника с зарплатой 20-30-40 тыс. грн находят миллионы долларов, это вызывает, мягко говоря, удивление и точно вызывает большие вопросы. Даже при зарплате 4-5 тыс. долл. (для чиновника не самого высокого ранга это немало), чтобы накопить 1 млн., надо 17-20 лет. Это при условии, что всё это время он ничего не тратил. То, что при этом доказать коррупцию бывает сложно, согласен. Даже при высокой квалификации следователя.
detroytred написав:Мій знайомий у своїй військовій частині на аркушах виклав всі схеми корупції і з ними до прокурора, до сбу...
Вы уверены, что это изложение на листиках может рассматриваться как доказательство с точки зрения юриспруденции?
budivelnik написав:Є дві основних складових в розслідуванні економічних злочинів Перший - справедливість Другий - економічна доцільність....
Я добавлю еще третье: квалификация следователя должна быть не ниже, чем у фигуранта. И это самая большая проблема. Прокурорам банально не хватает экономического образования, чтобы понять суть схем, которые строят профессионалы. На всякий случай напомню, что суды судят не по справедливости, а по закону. Если попытаются судить по справедливости, особенно в понимании люмпена - это будет произвол.
Добавлю ещё и четвёртое. Сбивать какой-нибудь Шахед зенитной ракетой "економічно недоцільно". Если не учитывать возможные последствия того, что он попадёт в цель. Согласен с wild.tomcat:
є кримінальний кодекс і в ньому все чітко розписано. то про яку таку "справедливість люмпенів" йде мова? ну або немає чого ображатися, шо тоді всі, дивлячись один на одного, потрохи і не потрохи найо..ть і один одного і державу і хз кого там ще. ми ж не будемо розводити якусь там справедливість, це ж недоцільно. і таки всіх пробачити?
ЛАД написав:_hunter Не знаю в данном конкретном случае, является ли это следствием коррупции, но я с самого начала войны неоднократно говорил о том, что нигде и никогда не воруют так, как во время войны.
Это-то понятно. Но "может быть" хотя бы во время войны -- за воровство в "особо крупных" -- нужно хотя бы немножечко расстреливать? -- или это тоже не уровня ВГК задача? Ну или хотя бы с должностей снимать -- если и не за коррупцию -- за полную профнепригодность...
треба, треба. тоді б деякі персонажі не з Німеччині ділилися б своїми думками, а щось корисне вивчали на полігоні
ЛАД написав:_hunter Не знаю в данном конкретном случае, является ли это следствием коррупции, но я с самого начала войны неоднократно говорил о том, что нигде и никогда не воруют так, как во время войны.
Это-то понятно. Но "может быть" хотя бы во время войны -- за воровство в "особо крупных" -- нужно хотя бы немножечко расстреливать? -- или это тоже не уровня ВГК задача? Ну или хотя бы с должностей снимать -- если и не за коррупцию -- за полную профнепригодность...
треба, треба. тоді б деякі персонажі не з Німеччині ділилися б своїми думками, а щось корисне вивчали на полігоні
Цікаво, чого наш ярий турбопатріот-нафронтник Shaman не на полігоні вже 3 рік? Чого не хочете свої слова підтвердити дією?
Bobua написав:От уявив, як натовпу пенсів чи пролетарів покажуть мою сумарну зарплату від початку праці (див. портал пенс.фонду) і мої заощадження у гривнях (без спадщин і т.п.)... Все. Одразу відправлять на шибеницю. 😂
Тылы тут ни при чем. Увы, это началось далеко не сегодня. И даже не вчера. По крайней мере, в прессе, которая всегда работает на жлобу дня. Заметьте, всегда новости о том, что кого-то повязали сопровождаются фотографиями разложенных денег. Иногда в совсем не впечатляющих количествах. В глазах люмпена это выглядит исчерпывающим доказательством преступления. А потом все жутко возмущаются, что "преступника" отпустили, если оказалось, что кроме наличия денег, других улик нет. К сожалению, наш народ по-прежнему хочет, чтобы не было богатых.
Є два варіанти: Богаті чиновники, сбу-шники, прокурори - бідний народ. Богатий народ - бідні чиновники, сбу-шники, прокурори.
Глупо звинувачувати народ в тому, що він хоче бути багатий.