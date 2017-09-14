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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11079110801108111082

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 10:24

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Україна ж спочатку показала рфії хрєн (заявила, що прямує в НАТО), а потім почала озброюватися для відсічі "невдоволення". Хоча треба було навпаки -- спочатку підготуватися, а потім прямувати в НАТО.
очень тонкое замечание. Но до ПАП все президенты собирались дружить с рф, поэтому никакой подготовки в нато быть не могло.


"напрямок до НАТО" -це був типовий шантаж путіна зі сторони цих президентів, щоб отримати не тільки кращі ціни по газу , і особисті преференції.
Дивлячись на рівень корупції і по факту сіндікат російського криміналу з місцевої владою, то висловлювання Рютте у 2017 "стосовно України і НАТО" виглядає закономірним (а тоді здавалось образливим, як це преподносили наші ЗМІ)
рос.пропаганда(ЗМІ і канали , також тк ІНТЕР) працювала на 100% -в містах півдня і сходу (Одеса, Харків, Херсон, Миколаїв) на виборах з великим відривом перемогали ПР, Опоблок, ОПЗЖ.
Протести в Одесі проти НАТО у 2006-2009рр (і це за часи "померанчового" президента).
Чому так вийшло: дві протиборчі сили(померанчеві і голубі) були однозначно проти національних рухів (типу, ВО Свобода, Національний корпус,С13, Тризус Бандери)

На жаль, Черновол був вбитий, а решта колишніх диседентів(отримавши мандат в ВР) займались власним бізнесом більше, ніж турбувались майбутнім України.
Націоналісти зі своїми нічними ходами по Хрещатику зі смолоскипами виглядали як маргінальна сила (якої лякалися по перше Польша і Бруссель), а путін потирав долоні (бо спонсором цих ход на ДР Степана Бандера часто виступала ПР на гроші пуйла).
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 10:34

  Бетон написав:У нас, почему-то, богатые не средний и малый бизнес, а чиновники. Вы только посмотрите на количество запретов, ограничений, поднятия цен, налогов и других препятствий, которые вынуждают электорат идти и платить.

По радио рассказывали про основателя моторола с украинскими корнями.

Как вы думаете, участники финансового форума, почему самые успешные кейсы певцов, предпринимателей не раскрыты на родине?



ну с певцами у нас все ок — 3 евровидения в кармане)
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 10:41

"тихе" прохання Байдена до Конгресу щодо допомоги

Politico дізналося про "тихе" прохання Байдена до Конгресу щодо допомоги Україні: йдеться про величезну суму


Поки що чинний президент США Джо Байден "тихо і ненав'язливо" звернувся до законодавців із проханням виділити на допомогу Україні ще 24 мільярди доларів.

Адміністрація Байдена хоче додати нові видатки до урядового пакета фінансування, який законодавці можуть ухвалити в грудні, пише Politico, посилаючись на документ Адміністративно-бюджетного управління Білого дому.

"...Байден тихо і ненав'язливо звертається до законодавців із проханням виділити ще 24 мільярди доларів на допомогу Україні та заміну американської зброї, що була відправлена на боротьбу з Росією, до того, як він залишить свою посаду", - зазначається в матеріалі.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 10:54

  prodigy написав:
Politico дізналося про "тихе" прохання Байдена до Конгресу щодо допомоги Україні: йдеться про величезну суму


Поки що чинний президент США Джо Байден "тихо і ненав'язливо" звернувся до законодавців із проханням виділити на допомогу Україні ще 24 мільярди доларів.

Адміністрація Байдена хоче додати нові видатки до урядового пакета фінансування, який законодавці можуть ухвалити в грудні, пише Politico, посилаючись на документ Адміністративно-бюджетного управління Білого дому.

"...Байден тихо і ненав'язливо звертається до законодавців із проханням виділити ще 24 мільярди доларів на допомогу Україні та заміну американської зброї, що була відправлена на боротьбу з Росією, до того, як він залишить свою посаду", - зазначається в матеріалі.



Из них 16 млрд. пойдёт на пополнение запасов США, и 8 млрд. на военную помощь Украине. Обращение начнут рассматривать в декабре.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 10:57

  smdtranz написав:
  Бетон написав:У нас, почему-то, богатые не средний и малый бизнес, а чиновники. Вы только посмотрите на количество запретов, ограничений, поднятия цен, налогов и других препятствий, которые вынуждают электорат идти и платить.

По радио рассказывали про основателя моторола с украинскими корнями.

Как вы думаете, участники финансового форума, почему самые успешные кейсы певцов, предпринимателей не раскрыты на родине?



ну с певцами у нас все ок — 3 евровидения в кармане)

😅😅

Жена детям включила украинскую эстраду, дорофееву и прочую бездарь.
Прихожу, выбрасываю пульт в мусорное ведро и включаю Sia, Within Temptation. Спрашиваю, зачем детям прививать дурной вкус прямо с детства?
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 10:59

З початку повномасштабної війни у запас звільнили понад 40 генералів за станом здоров′я
https://www.pravda.com.ua/news/2024/11/27/7486510/

+41 спецпенс із "заслуженою" пенсією і звісно ж інвалідністю :lol: 8)

комент:Усі вони заслужені люди системи. Усі законно купили свої пангони і посади. І усі законно стали раптом "не придатними до служби". :lol: 8)
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 11:18

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:_hunter
Не знаю в данном конкретном случае, является ли это следствием коррупции, но я с самого начала войны неоднократно говорил о том, что нигде и никогда не воруют так, как во время войны.

Это-то понятно. Но "может быть" хотя бы во время войны -- за воровство в "особо крупных" -- нужно хотя бы немножечко расстреливать? -- или это тоже не уровня ВГК задача? :wink:
Ну или хотя бы с должностей снимать -- если и не за коррупцию -- за полную профнепригодность...
Это задача уровня ВЧК. Соскучились?
А с должностей снимают.

Снимают по результатам ежемесячных (еженедельных -- учитывая критичность объектов) проверок? -- или как очередной скандал до прессы докатится? :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 11:30

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:где люди?!

На касах в атб
Там знижки чорної п'ятниці ще не закінчились
Наприклад соса-сола 35,6грн 2л.

ДумайТЕ!


Успіх, що це таке? :lol:

Ви шукали підробіток на 20 тис грн. Є! 8)

Патрульна поліція оголосила набір працівників на Львівщині
Щоб взяти участь в конкурсі потрібно заповнити анкету.
https://tvoemisto.tv/news/patrulna_poli ... 70888.html

заробітна плата, що у Львові варіюється від 20,6 до 23,6 тис. грн

+30 тис за в/с!

своя службова машина! безкоштовні поїздки по канторах, на будову-огдяд смарта, на піццу, в АТБ, куди Вам заманеться 8)
а графік який :lol: робочий графік, який передбачає 4 вихідні на тиждень
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 11:34

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Это-то понятно. Но "может быть" хотя бы во время войны -- за воровство в "особо крупных" -- нужно хотя бы немножечко расстреливать? -- или это тоже не уровня ВГК задача? :wink:
Ну или хотя бы с должностей снимать -- если и не за коррупцию -- за полную профнепригодность...

треба, треба. тоді б деякі персонажі не з Німеччині ділилися б своїми думками, а щось корисне вивчали на полігоні :lol:

Цікаво, чого наш ярий турбопатріот-нафронтник Shaman не на полігоні вже 3 рік? Чого не хочете свої слова підтвердити дією?

Нужно же Потужно тыл трыматы :lol: -- кто, если не он :?:
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 11:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Утверждение сомнительное, "может быть, когда-нибудь".
А мы потери уже несём точно и большие.
А что касается высказываний Роба Бауера... Если это не просто слова, а он действительно так думает, то большое счастье, что не он принимает решения. Если бы решали такие люди, то мы имели бы удовольствие увидеть ядерную войну ещё 62 года назад. Вот не уверен имели бы мы после этого удовольствие сегодня общаться на форуме.

Ви думаєте, є відчутна різнция, загинути від ВОГа, КАБа чи стратегічного ядерного боєприпасу? Якби такі, як він приймали рішення, то педерацію давно би поставили в стойло, де їй і місце. А натомість граються в контроль ескалації. Нашими життями...
sashaqbl
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