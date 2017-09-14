detroytred написав:Україна ж спочатку показала рфії хрєн (заявила, що прямує в НАТО), а потім почала озброюватися для відсічі "невдоволення". Хоча треба було навпаки -- спочатку підготуватися, а потім прямувати в НАТО.
очень тонкое замечание. Но до ПАП все президенты собирались дружить с рф, поэтому никакой подготовки в нато быть не могло.
"напрямок до НАТО" -це був типовий шантаж путіна зі сторони цих президентів, щоб отримати не тільки кращі ціни по газу , і особисті преференції. Дивлячись на рівень корупції і по факту сіндікат російського криміналу з місцевої владою, то висловлювання Рютте у 2017 "стосовно України і НАТО" виглядає закономірним (а тоді здавалось образливим, як це преподносили наші ЗМІ) рос.пропаганда(ЗМІ і канали , також тк ІНТЕР) працювала на 100% -в містах півдня і сходу (Одеса, Харків, Херсон, Миколаїв) на виборах з великим відривом перемогали ПР, Опоблок, ОПЗЖ. Протести в Одесі проти НАТО у 2006-2009рр (і це за часи "померанчового" президента). Чому так вийшло: дві протиборчі сили(померанчеві і голубі) були однозначно проти національних рухів (типу, ВО Свобода, Національний корпус,С13, Тризус Бандери)
На жаль, Черновол був вбитий, а решта колишніх диседентів(отримавши мандат в ВР) займались власним бізнесом більше, ніж турбувались майбутнім України. Націоналісти зі своїми нічними ходами по Хрещатику зі смолоскипами виглядали як маргінальна сила (якої лякалися по перше Польша і Бруссель), а путін потирав долоні (бо спонсором цих ход на ДР Степана Бандера часто виступала ПР на гроші пуйла).
Бетон написав:У нас, почему-то, богатые не средний и малый бизнес, а чиновники. Вы только посмотрите на количество запретов, ограничений, поднятия цен, налогов и других препятствий, которые вынуждают электорат идти и платить.
По радио рассказывали про основателя моторола с украинскими корнями.
Как вы думаете, участники финансового форума, почему самые успешные кейсы певцов, предпринимателей не раскрыты на родине?
ну с певцами у нас все ок — 3 евровидения в кармане)
Politico дізналося про "тихе" прохання Байдена до Конгресу щодо допомоги Україні: йдеться про величезну суму
Поки що чинний президент США Джо Байден "тихо і ненав'язливо" звернувся до законодавців із проханням виділити на допомогу Україні ще 24 мільярди доларів.
Адміністрація Байдена хоче додати нові видатки до урядового пакета фінансування, який законодавці можуть ухвалити в грудні, пише Politico, посилаючись на документ Адміністративно-бюджетного управління Білого дому.
"...Байден тихо і ненав'язливо звертається до законодавців із проханням виділити ще 24 мільярди доларів на допомогу Україні та заміну американської зброї, що була відправлена на боротьбу з Росією, до того, як він залишить свою посаду", - зазначається в матеріалі.
Politico дізналося про "тихе" прохання Байдена до Конгресу щодо допомоги Україні: йдеться про величезну суму
Поки що чинний президент США Джо Байден "тихо і ненав'язливо" звернувся до законодавців із проханням виділити на допомогу Україні ще 24 мільярди доларів.
Адміністрація Байдена хоче додати нові видатки до урядового пакета фінансування, який законодавці можуть ухвалити в грудні, пише Politico, посилаючись на документ Адміністративно-бюджетного управління Білого дому.
"...Байден тихо і ненав'язливо звертається до законодавців із проханням виділити ще 24 мільярди доларів на допомогу Україні та заміну американської зброї, що була відправлена на боротьбу з Росією, до того, як він залишить свою посаду", - зазначається в матеріалі.
Из них 16 млрд. пойдёт на пополнение запасов США, и 8 млрд. на военную помощь Украине. Обращение начнут рассматривать в декабре.
Бетон написав:У нас, почему-то, богатые не средний и малый бизнес, а чиновники. Вы только посмотрите на количество запретов, ограничений, поднятия цен, налогов и других препятствий, которые вынуждают электорат идти и платить.
По радио рассказывали про основателя моторола с украинскими корнями.
Как вы думаете, участники финансового форума, почему самые успешные кейсы певцов, предпринимателей не раскрыты на родине?
ну с певцами у нас все ок — 3 евровидения в кармане)
😅😅
Жена детям включила украинскую эстраду, дорофееву и прочую бездарь. Прихожу, выбрасываю пульт в мусорное ведро и включаю Sia, Within Temptation. Спрашиваю, зачем детям прививать дурной вкус прямо с детства?
ЛАД написав:_hunter Не знаю в данном конкретном случае, является ли это следствием коррупции, но я с самого начала войны неоднократно говорил о том, что нигде и никогда не воруют так, как во время войны.
Это-то понятно. Но "может быть" хотя бы во время войны -- за воровство в "особо крупных" -- нужно хотя бы немножечко расстреливать? -- или это тоже не уровня ВГК задача? Ну или хотя бы с должностей снимать -- если и не за коррупцию -- за полную профнепригодность...
Это задача уровня ВЧК. Соскучились? А с должностей снимают.
Снимают по результатам ежемесячных (еженедельных -- учитывая критичность объектов) проверок? -- или как очередной скандал до прессы докатится?
_hunter написав:Это-то понятно. Но "может быть" хотя бы во время войны -- за воровство в "особо крупных" -- нужно хотя бы немножечко расстреливать? -- или это тоже не уровня ВГК задача? Ну или хотя бы с должностей снимать -- если и не за коррупцию -- за полную профнепригодность...
треба, треба. тоді б деякі персонажі не з Німеччині ділилися б своїми думками, а щось корисне вивчали на полігоні
Цікаво, чого наш ярий турбопатріот-нафронтник Shaman не на полігоні вже 3 рік? Чого не хочете свої слова підтвердити дією?
ЛАД написав:Утверждение сомнительное, "может быть, когда-нибудь". А мы потери уже несём точно и большие. А что касается высказываний Роба Бауера... Если это не просто слова, а он действительно так думает, то большое счастье, что не он принимает решения. Если бы решали такие люди, то мы имели бы удовольствие увидеть ядерную войну ещё 62 года назад. Вот не уверен имели бы мы после этого удовольствие сегодня общаться на форуме.
Ви думаєте, є відчутна різнция, загинути від ВОГа, КАБа чи стратегічного ядерного боєприпасу? Якби такі, як він приймали рішення, то педерацію давно би поставили в стойло, де їй і місце. А натомість граються в контроль ескалації. Нашими життями...