RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11080110811108211083

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 12:24

  барабашов написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Это-то понятно. Но "может быть" хотя бы во время войны -- за воровство в "особо крупных" -- нужно хотя бы немножечко расстреливать? -- или это тоже не уровня ВГК задача? :wink:
Ну или хотя бы с должностей снимать -- если и не за коррупцию -- за полную профнепригодность...

треба, треба. тоді б деякі персонажі не з Німеччині ділилися б своїми думками, а щось корисне вивчали на полігоні :lol:

Зачем на полигоне?

що, відразу відсвічувати в "теплик"? :lol:

ми ж не звірі, хоча згоден, навряд чи хоч чомусь вони навчаться :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7452
З нами з: 29.09.19
Подякував: 691 раз.
Подякували: 1543 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 12:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

що там скажуть наші прихильники перемов за будь-яких умов?
Кремль відкинув будь-який варіант «заморожування» війни, єдиною метою РФ є капітуляція України — ISW про нову заяву Наришкіна
Російські чиновники продовжують демонструвати, що Кремль має на меті захопити більше територій в Україні, аніж Росія вже окупувала, і не бажає йти на компроміси чи брати участь у добросовісних переговорах з Києвом — незалежно від того, хто є посередником у таких переговорах, пишуть аналітики ISW. Вони звернули увагу на заяву директора Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна, який 26 листопада заявив, що Росія нібито відкрита до переговорів, але «категорично відкидає» будь-який варіант «заморожування» поточної лінії фронту «за корейським, за будь-яким іншим варіантом», як і створення демілітаризованої зони. Наришкін стверджував, що «усунення» причин, які, мовляв, «спонукали» Росію до повномасштабного вторгнення в Україну, є нібито єдиним способом забезпечити мир. Такі заяви демонструють, що Росія продовжує безкомпромісно вимагати від України повної капітуляції, наголошує Інститут вивчення війни.

вони звісно не визнають, але їх пропозиція про перемовини - це фактично пропозиція здатися. бо вже проглядається два варіанти призупинення війни, але вони обидва не влаштовують Московію - бо її мета - знищення незалежної України. й хоч Московія це не й ховає, в це теж наші перемовники не хочуть вірити...
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 27 лис, 2024 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7452
З нами з: 29.09.19
Подякував: 691 раз.
Подякували: 1543 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 12:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но, согласитесь, когда у какого-нибудь чиновника с зарплатой 20-30-40 тыс. грн находят миллионы долларов, это вызывает, мягко говоря, удивление и точно вызывает большие вопросы. Даже при зарплате 4-5 тыс. долл. (для чиновника не самого высокого ранга это немало), чтобы накопить 1 млн., надо 17-20 лет. Это при условии, что всё это время он ничего не тратил.
То, что при этом доказать коррупцию бывает сложно, согласен. Даже при высокой квалификации следователя.

Так в том то все и дело, что доказать сложно.
Из меня тут сделали сторонника коррупции, а я всего лишь указываю на то, что даже с коррупцией бороться нужно законными методами.
Да, необъяснимое богатство - повод обратить внимание на человека, но не более. Дальше много весьма тяжелой работы с неясным результатом.
А нам преподносят наличие денег как бесспорное доказательство, большинство это хавает и возмущается, почему за наличие денег не посадили.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7595
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6396 раз.
Подякували: 21331 раз.
 
Профіль
 
129
81
37
2
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 12:37

  jump написав: З початку повномасштабної війни у запас звільнили понад 40 генералів за станом здоров′я
https://www.pravda.com.ua/news/2024/11/27/7486510/

+41 спецпенс із "заслуженою" пенсією і звісно ж інвалідністю :lol: 8)

комент:Усі вони заслужені люди системи. Усі законно купили свої пангони і посади. І усі законно стали раптом "не придатними до служби". :lol: 8)

зовсім не так... вони були гарними генералами для мирного стану- прибрирання, шикування, гарні газони і пофарбовані паркани і ворота

воювати не вміють, бо не навчені
людей не цінують, бо їх не цінували (коли були лейтенантами)

бачив в морі декілька капітанів (один чудово грав на іспанський гітарі, возив ноти в рейс, інший чудовий рибалка і кухар), але посаді капітана вони не відповідали: як тільки підход до порту (потім швартовка)-то такий мат і нерви, що краще пристрелити цю тварь.

стосовно генералів-це не втрата а навпаки
prodigy
 
Повідомлень: 11263
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 12:46

  Бетон написав:У нас, почему-то, богатые не средний и малый бизнес, а чиновники. Вы только посмотрите на количество запретов, ограничений, поднятия цен, налогов и других препятствий, которые вынуждают электорат идти и платить.

По радио рассказывали про основателя моторола с украинскими корнями.

Как вы думаете, участники финансового форума, почему самые успешные кейсы певцов, предпринимателей не раскрыты на родине?

Розповім за свого родича - мігранта Ігоря Сікорського.
Коли в Києві в першій раз владу захопили більшовики, до нього прийшли комсомольці (з місцевих) та тикаючи наганом казали, що він їм щось винен. Бо в нього якесь майно було.
На мою думку, справа в контрасті умов для реалізації потенціалу.
UA
 
Повідомлень: 9077
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1867 раз.
Подякували: 2295 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 12:56

108 рейхсрупий за доллар
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25876
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 13:00

  Wirująświatła написав:108 рейхсрупий за доллар

Прохфесор Соловей обещает, что вклады жителей Хуйлостана скоро заморозят в том же морозильнике, где сейчас тушка хуйла.
UA
 
Повідомлень: 9077
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1867 раз.
Подякували: 2295 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 13:02

  UA написав:
  Wirująświatła написав:108 рейхсрупий за доллар

Прохфесор Соловей обещает, что вклады жителей Хуйлостана скоро заморозят в том же морозильнике, где сейчас тушка хуйла.

для этого нужна нефть ниже 30. Экспорт никуда не делся.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25876
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 13:04

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Но, согласитесь, когда у какого-нибудь чиновника с зарплатой 20-30-40 тыс. грн находят миллионы долларов, это вызывает, мягко говоря, удивление и точно вызывает большие вопросы. Даже при зарплате 4-5 тыс. долл. (для чиновника не самого высокого ранга это немало), чтобы накопить 1 млн., надо 17-20 лет. Это при условии, что всё это время он ничего не тратил.
То, что при этом доказать коррупцию бывает сложно, согласен. Даже при высокой квалификации следователя.

Так в том то все и дело, что доказать сложно.
Из меня тут сделали сторонника коррупции, а я всего лишь указываю на то, что даже с коррупцией бороться нужно законными методами.
Да, необъяснимое богатство - повод обратить внимание на человека, но не более. Дальше много весьма тяжелой работы с неясным результатом.
А нам преподносят наличие денег как бесспорное доказательство, большинство это хавает и возмущается, почему за наличие денег не посадили.

взагалі то як мінімум несплата податків. не знаю, які в нас зараз покарання за цей злочин, але Капоне за це колись посадили. а додаткові порушення для чиновників теж мають місце - бо там є обмеження на ведення бізнесу
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7452
З нами з: 29.09.19
Подякував: 691 раз.
Подякували: 1543 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 11080110811108211083
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wild.tomcat і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 75335
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 244522
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 876489
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.