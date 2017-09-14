_hunter написав:Это-то понятно. Но "может быть" хотя бы во время войны -- за воровство в "особо крупных" -- нужно хотя бы немножечко расстреливать? -- или это тоже не уровня ВГК задача? Ну или хотя бы с должностей снимать -- если и не за коррупцию -- за полную профнепригодность...
треба, треба. тоді б деякі персонажі не з Німеччині ділилися б своїми думками, а щось корисне вивчали на полігоні
Зачем на полигоне?
що, відразу відсвічувати в "теплик"?
ми ж не звірі, хоча згоден, навряд чи хоч чомусь вони навчаться
Російські чиновники продовжують демонструвати, що Кремль має на меті захопити більше територій в Україні, аніж Росія вже окупувала, і не бажає йти на компроміси чи брати участь у добросовісних переговорах з Києвом — незалежно від того, хто є посередником у таких переговорах, пишуть аналітики ISW. Вони звернули увагу на заяву директора Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна, який 26 листопада заявив, що Росія нібито відкрита до переговорів, але «категорично відкидає» будь-який варіант «заморожування» поточної лінії фронту «за корейським, за будь-яким іншим варіантом», як і створення демілітаризованої зони. Наришкін стверджував, що «усунення» причин, які, мовляв, «спонукали» Росію до повномасштабного вторгнення в Україну, є нібито єдиним способом забезпечити мир. Такі заяви демонструють, що Росія продовжує безкомпромісно вимагати від України повної капітуляції, наголошує Інститут вивчення війни.
вони звісно не визнають, але їх пропозиція про перемовини - це фактично пропозиція здатися. бо вже проглядається два варіанти призупинення війни, але вони обидва не влаштовують Московію - бо її мета - знищення незалежної України. й хоч Московія це не й ховає, в це теж наші перемовники не хочуть вірити...
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 27 лис, 2024 13:00, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Но, согласитесь, когда у какого-нибудь чиновника с зарплатой 20-30-40 тыс. грн находят миллионы долларов, это вызывает, мягко говоря, удивление и точно вызывает большие вопросы. Даже при зарплате 4-5 тыс. долл. (для чиновника не самого высокого ранга это немало), чтобы накопить 1 млн., надо 17-20 лет. Это при условии, что всё это время он ничего не тратил. То, что при этом доказать коррупцию бывает сложно, согласен. Даже при высокой квалификации следователя.
Так в том то все и дело, что доказать сложно. Из меня тут сделали сторонника коррупции, а я всего лишь указываю на то, что даже с коррупцией бороться нужно законными методами. Да, необъяснимое богатство - повод обратить внимание на человека, но не более. Дальше много весьма тяжелой работы с неясным результатом. А нам преподносят наличие денег как бесспорное доказательство, большинство это хавает и возмущается, почему за наличие денег не посадили.
+41 спецпенс із "заслуженою" пенсією і звісно ж інвалідністю
комент:Усі вони заслужені люди системи. Усі законно купили свої пангони і посади. І усі законно стали раптом "не придатними до служби".
зовсім не так... вони були гарними генералами для мирного стану- прибрирання, шикування, гарні газони і пофарбовані паркани і ворота
воювати не вміють, бо не навчені людей не цінують, бо їх не цінували (коли були лейтенантами)
бачив в морі декілька капітанів (один чудово грав на іспанський гітарі, возив ноти в рейс, інший чудовий рибалка і кухар), але посаді капітана вони не відповідали: як тільки підход до порту (потім швартовка)-то такий мат і нерви, що краще пристрелити цю тварь.
Бетон написав:У нас, почему-то, богатые не средний и малый бизнес, а чиновники. Вы только посмотрите на количество запретов, ограничений, поднятия цен, налогов и других препятствий, которые вынуждают электорат идти и платить.
По радио рассказывали про основателя моторола с украинскими корнями.
Как вы думаете, участники финансового форума, почему самые успешные кейсы певцов, предпринимателей не раскрыты на родине?
Розповім за свого родича - мігранта Ігоря Сікорського. Коли в Києві в першій раз владу захопили більшовики, до нього прийшли комсомольці (з місцевих) та тикаючи наганом казали, що він їм щось винен. Бо в нього якесь майно було. На мою думку, справа в контрасті умов для реалізації потенціалу.
ЛАД написав:Но, согласитесь, когда у какого-нибудь чиновника с зарплатой 20-30-40 тыс. грн находят миллионы долларов, это вызывает, мягко говоря, удивление и точно вызывает большие вопросы. Даже при зарплате 4-5 тыс. долл. (для чиновника не самого высокого ранга это немало), чтобы накопить 1 млн., надо 17-20 лет. Это при условии, что всё это время он ничего не тратил. То, что при этом доказать коррупцию бывает сложно, согласен. Даже при высокой квалификации следователя.
Так в том то все и дело, что доказать сложно. Из меня тут сделали сторонника коррупции, а я всего лишь указываю на то, что даже с коррупцией бороться нужно законными методами. Да, необъяснимое богатство - повод обратить внимание на человека, но не более. Дальше много весьма тяжелой работы с неясным результатом. А нам преподносят наличие денег как бесспорное доказательство, большинство это хавает и возмущается, почему за наличие денег не посадили.
взагалі то як мінімум несплата податків. не знаю, які в нас зараз покарання за цей злочин, але Капоне за це колись посадили. а додаткові порушення для чиновників теж мають місце - бо там є обмеження на ведення бізнесу